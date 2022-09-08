«Атлетико» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Сельта», который состоится 10 сентября 2022 года

«Атлетико»

Седьмое место в чемпионате Испании занимают на данный момент «матрасники». Забив три мяча, всухую команда взяла верх на выезде над «Хетафе» в матче первого тура. Дома уступила, пропустив пару мячей, «Вильярреалу». С минимальным счётом в игре третьего тура «красно-белые» одержали победу над «Валенсией». Ничейным исходом завершилась встреча с «Реал Сосьедадом».

«Матрасники» подарили своим болельщикам и всем любителям футбола незабываемые эмоции в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. На девяносто первой минуте «Атлетико» открывает счёт в матче с «Порту». Спустя пять минут соперник сравнивает счёт в поединке. Ещё через пять минут «красно-белые» снова выходят вперёд. Со счётом 2:1 в пользу мадридского «Атлетико» игра завершилась.

«Сельта»

«Небесные» находятся на одну строчку ниже в турнирной таблице, чем «красно-белые». В матче первого тура, ведя в счёте в два гола, «Сельта» упустила преимущество. Игра завершилась ничьёй. С разницей в три гола на своём поле «кельты» проиграли мадридскому «Реалу». С минимальным счётом в третьем туре «небесные» взяли верх на выезде над «Жироной».

Уверенно со счётом 3:0 «Сельта» обыграла дома команду «Кадис».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Атлетико» – 1.64

Ничья – 3.85

Победит «Сельта» – 5.60

Победит «Атлетико» с форой -1.5 – 2.69

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.03

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

Мадридский «Атлетико» уступил своим соперникам только в одном поединке из десяти последних

В четырёх матчах из десяти за последнее время «Сельта» проиграла своим оппонентам

«Сельта» поразила ворота «матрасников» только четыре раза в пяти последних очных встречах.

Прогноз

Несмотря на то, что команды находятся рядом в турнирной таблице, можно в предстоящей встрече определить фаворита. Статистика очных встреч указывает нам на преимущество «красно-белых». Победа над «Порту» в Лиге чемпионов также убеждает нас в том, что мадридская команда возьмёт три очка в поединке с «кельтами». Компания Pinnacle на победу «Атлетико» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.69.