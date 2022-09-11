В «Челси» Тухеля сменили на Поттера.

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вчера, 16:29

Что могло послужить отставкой Тухеля из Челси?

Тренер эпохи Абрамовича. Назначение Тухеля произошло в период владельца Романа Абрамовича, поэтому сразу можно было предположить, что его сменят или посередине сезона, или в конце чемпионата независимо от результатов. Думаю это Тодд Боэли решил еще задолго до старта сезона, поэтому удивляться не пришлось. Немец и сам это понимал, пришел новый босс, новое руководство, ему будет трудно с ними общаться. Нужно было самому летом уходить, и говорить дальше без меня. Но ему дали шанс собрать команду, потому что к Тухелю пойдут более топовые футболисты, к Поттеру вряд ли. Все же один из факторов, кто тренер, Тухель взял лигу чемпионов, ставил достаточно уверенный футбол, ему проще было разобраться кого нужно купить, собрал состав, чтобы теперь англичанину было легче. Хотя состав не под Поттера, но говорят он умеет работать с тем, что имеется на данный момент.

Да, все привыкли к тому, что «пенсионеры» часто меняли тренеров в эпоху Абрамовича, но даже там могли дать время. А не просто обращаться с наставником, как с вещью, выбросил и все. Тухеля пнули пинком под зад, без шанса что-то показать, может что-то изменить. Даже российский владелец, когда пришел, предоставил шанс Клаудио Раньери полный сезон, а уже затем его сменил.

Отсутствие результатов. Сейчас мне скажут, какое отсутствие результатов? Ведь немец занял 3 место, вышли в Лигу Чемпионов, удержал их на плаву не в простое для клуба время, были травмы, смена владельца, ведь они стартовали и были даже первыми в прошлом сезоне. Но в прошлом сезоне Тухель не завоевал с командой ни одного трофея, проиграв два финала национальных кубков Англии Клоппу и «Ливерпулю». А результат, как я говорю — это трофей. Не выиграл ничего, до свидания. Даже Абрамович будь до сих пор владельцем клуба мог также с ним поступить. Ведь сейчас они начали терять очки на старте нового чемпионата, проигрыш от «Лидса» — 0:3, «Саутгемптона» — 1:2, а вишенкой стало поражение от загребского «Динамо» — 0:1 в 1 туре группового раунда ЛЧ , отставка на лицо, как по мне.

Скандал в клубе. Опять спросят о чем я, какой скандал? Во втором туре после игры с «Тоттенхэмом» Томас Тухель спровоцировал эпизод с Антонио Конте, когда дернул за руку итальянца, за что в итоге получил удаление на одну игру. Поведение тренера может очень сильно ударять по имиджу клуба, новым владельцам, оказывать дурное влияние на команду. Накой им тренер, который не может себя держать в руках, это ни где-то там в подтрибунном помещении произошла стычка, а на глазах миллионов людей. Возможно немец еще, где-то что-то мог сказать, что могло Боэли не понравится. Как скажем Скотт Паркер, которого первым уволили из «Борнмута», как говорят не из-за результата — 9:0, а потому что вынес ссор из избы.

Невнятная игра, и несыгранность состава. Сейчас скажут, «синие» так выглядят, потому что состав не подходит для борьбы в лиге. Покупали не тех, кого тренер просил. Боэли не раскошелился на более серьезных игроков. Однако тех кого купили, были полностью с одобрения специалиста. «Челси» по моему больше всех потратил в летнее ТО в лиге, и как понять никого не купили — Стерлинг, Обамеянг с которым Тухель пересекался в «Боруссии», Кукурелья, Кулибали, Фофана и тд. Возможно, команда еще не сыгралась, потому что многие трансферы произошли под самый конец трансферного окна, то есть на предсезонке не было времени их адаптировать под стиль, который ставил специалист. По сути все трансферы себя не оправдали пока никак. Но с другой стороны команда непонятно во что играла, не чувствовалось руки тренера, при этом и не ощущалась ни в одной из игр фаворитом встречи.

Отказался покупать Роналду. Да, были слухи о желании владельца Тодда Боэли купить Криштиану Роналду, возможно это было связано с имиджем футболиста, рекламой и умением его забивать голы. Однако Томас Тухель сразу отказался от этой идеи, сказав, что футболист не нужен ему, он строит команду под себя. По этому если верить информации, то этот отказ мог повлиять на судьбу тренера. Но наверно это просто один из факторов его отставки, ведь его могли сразу убрать, и взять того же Грэма Поттера, который если верить слухам уже готов зимой совершить этот трансфер. Нашли покладистого тренера, который будет строить команду как хочет владелец. То есть простым языком Грэм может брать кого угодно, но топовых футболистов, которых захочет владелец, будет не он заманивать, а англичанин просто будет соглашаться с таким выбором. Если верить трансферным слухам вместе с Роналду берут двух футболистов из бывших владений Поттера «Брайтона» Мойсесе Кайседо и Леандро Троссарде.

Поттер в футболе.

Скажу сразу, не следил особо за игрой «Брайтона», и я думаю, что не один такой. Какой смысл мне за ними следить, они аутсайдер, я не являюсь их фанатом. Начнем с того, что мне известно о Поттере вообще как о специалисте. Говорят он начинал, где-то в чемпионатах Швеции, клуб «Эстерсунд» поднял из глубин, и вывел в фавориты лиги. Чем-то он мне напоминает другого английского специалиста Роя Ходжсона, который также начинал в шведском чемпионате. Будем лишь надеяться, что Грэм не окажется как старина Рой, тренер для середняков чемпионата Англии, неплохо тренировал «Фулхэм», «Кристал Пэлес», но провалился в «Блэкберне», «Ливерпуле» и сборной Англии.

После семи лет Поттер перебрался в «Суонси Сити», в клуб чемпионшипа, валлийский клуб только недавно покинул высший дивизион, и имел шикарную возможность, чтобы вернутся назад. Однако клуб под его руководством плотно осел в лиге, остановившись на 10 строчке. Специалист не стал с ними пытать счастье, и сразу сбежал как только последовало предложение из клуба Премьер-лиги «Брайтона».

Так что удивляться тому, как Поттер поступил уже с «чайками» не вызывает удивление, на этот раз он клуб на страте сезона просто кинул, соблазнившись условиями от «Челси». Есть возможность покупок более сильных футболистов, игра в Лиги Чемпионов на чужом багаже, ведь Тухель также приходил сюда. Конечно англичанин заслужил шанс повысить свою квалификацию, имеет полное право возглавить клуб ТОП уровня, и конечно не виноват в отставке Тухеля, не подсиживал его и т.д.

Футбол, который англичанин ставит многим, нравится, но его отношение к командам у меня уже не вызывает симпатий к его персоне. Хорошо, что Грэм Поттер возглавлял «Брайтон», а не мой любимый «Саутгемптон». Я не смог бы понять его поступка, сбежать на старте сезона в большую команду. Одну команду кинуть ради другой. Будто его амбиции тут сыграли, чем какой-то здравый смысл. Кстати в свое время, как игрок он выступал в стане «святых», и это его единственный случай в карьере, когда он играл в Премьер-лиги, ведь все остальное время его карьера прошла в низших дивизионах. И говорят, часто именно игроки игравшие в незначительных клубах, и не оказавшись на видных ролях добиваются неплохих результатов как тренеры.

В чем его фишка и его команды.

Да, Поттер ставил интересный футбол, однако «чайки» не слишком высоко взлетали, первые два сезона клуб провел внизу занимая 15 и 16 места, борясь за выживание. Лишь в последнем его полном сезоне, они смогли попасть в первую десятку расположившись на 9 строчке. И старт новой компании для них складывался неплохо, даже хорошо, после 6 туров команда попала в четверку сильнейших.

Конечно работа тренера была проделана серьезная, продавая лидеров смогли удержаться на плаву, и даже составлять конкуренцию, ведь никому не было просто с ними. Его команда ярко атаковала, прессинговала, владела инициативой, и у всех было впечатление, будто это такой «Манчестер Сити» или «Ливерпуль» на минималках. То есть его команда не прижималась к воротам, как положено аутсайдерам, а старалась навязать борьбу, были интересные задумки. Да, и в обороне выглядели прилично. Может поэтому одним из факторов стало его приглашение на «Стэнфорд Бридж». То есть если так поразмыслить клуб получил перспективного тренера с идеями. Еще тренер тактически гибкий специалист, под каждого соперника свои решения, есть творческое разнообразие, может менять даже схему, и варианты игры походу матча.

Еще одной из качеств нового наставника «синих», умение найти общий язык, и подход к игрокам, сплотить команду ради одной цели. Однако это все на фоне условных середняков и аутсайдеров, не понятно как с золотыми мальчиками при больших деньгах будет рулить. Также у Поттера есть хорошая команда своих единомышленников, которых он собрал уже давно. Вместе с ним переходят Билли Рид, Бьерн Хамберг, Кайл Маколей.

Но им очень сильно восхищаются, пока его работа опережает результаты, слишком много положительного говорят все вокруг. Многого от этого назначения ждут, все даже руки потирают. Что будет если пойдет все не так, как все себе представляют, пока по слухам он просто идеальный специалист. Аж даже страшно становится, ведь от хвальбы до плевков один шаг. Все же тренировать середняк и аутсайдера проще, чем большую команду, анализировать и разбирать твою игру будут многие, а не те кто смотрит все матчи лиги.

Некие выводы от назначения

Однако это все вышесказанное лишь на уровне условного «Брайтона», как пример его умения работать. Ведь скажем от них не ждали ничего, критерий был такой, не вести борьбу за выживание, и не болтаться в зоне вылета, с чем тренер справлялся. Тут же будет совсем иной задачей, биться за трофеи, быть лидерами, побеждать, и не делать глупых осечек. Одним из факторов уволния Тухеля неудовлетворительные результаты, то есть проигрыши, как загребскому «Динамо» которое стало наверно итогом. Хотя вроде Поттеру, как говорят предоставят пять лет, подписав с ним контракт на таких условиях, и дадут время на раскачку, может сезона два, хотя время дорого стоит в АПЛ .

Но если его команда будет просто показывать красивый футбол, качественную игру, этим сыт не будешь, все же такой клуб как «Челси» должен побеждать, брать трофеи. Боэли тоже это хочет, как делал это Абрамович, даже тренеров без сожаления выгоняет, бизнес и ничего личного. Правда выбор нового специалиста удивляет, все же россиянин ставил на опыт и победителей Моуриньо, Бенитес, Анчелотти, Хиддинк, Конте, Тухель и т.д., американец предпочитает темную лошадку из середняка. Скажем «Ньюкасл» дал шанс Эдди Хау, но они на пути становления, «пенсионеры» же клуб большого уровня, где задачи у Поттера будут отличаться при чем серьезно от задач Хау.

И как я до этого заметил, за все время присутствия клуба в АПЛ ни один британский или английский тренер не добивался успеха. Их было всего 4 — это Иан Поттерсфилд и Дэвид Уэбб, оба отработали в одном сезоне 1992/1993, Глен Ходдл, который впервые там почти за 25 лет вывел в финал кубка Англии в 94 году. И Фрэнк Лэмпард получил шанс, когда у «Челси» был трансферный бан, поскольку никто другой бы не согласился провести сезон без подпитки. Все остальное время их тренировали иностранцы, и именно благодаря им клуб стал идти вверх и брать трофеи, еще до эпохи Абрамовича. И к этому все привыкли, а назначив англичанина будто возвращаются к истокам АПЛ .

Да, за Поттера есть опасение провалившись тут не позовут уже в сборную, будет искать очередной середняк. Хотя скажем того же Ходжсона, с которым я немного сравнил, позвали после неубедительной работы с «Ливерпулем» тренером национальной команды. Да, и Гарэт Саутгейт тоже не блистал, с его подачи вылетел из АПЛ «Мидлсбро», но на данный момент лучший тренер сборной в 21 веке. Хотя есть и Стив Макларен, тоже на тот момент подающий молодой специалист, хорошо отработал в «Боро». Позвали на большой уровень тренером национальной сборной, провалился, и дальше скатился, снова помощник в «Манчестер Юнайтеде».

Поттер ставить футбол явно умеет, может быть даже не хуже немца, пожелаем ему просто удачи. Конечно Тухеля немного жаль, ведь его так же как и в ПСЖ убрали. В итоге Томас выиграл ЛЧ с «Челси», а французский клуб поставил Почеттино, который, как и Поттер ставил привлекательную игру. Однако, ладно вылетел из ЛЧ , так еще и «Лиллю» отдал титул. И не слишком оказался способным тренировать большую команду, так что англичанина тут может ждать тот же сценарий, что и аргентинца с ПСЖ . Только те упустили титул, а эти могут упустить ТОП 4, и выход в ЛЧ .

Все же иногда смена тренеров дает результат, как было при Абрамовиче убрал Боаша, с Ди Матео взял ЛЧ , убрал уже итальянца и взял Бенитеса и выиграл ЛЕ . После также убрал Лэмпарда, и выиграли вторую ЛЧ с Тухелем. Посмотрим на сколько Тодд Боэли везуч, решившись на такие кординальые изменения на старте сезона. Менять тренеров, как перчатки может любой, но может ли чувствовать удачу.

Вот так кратенько, где-то сумбурненько, я сделал свое мнение. Делайте и вы свои выводы от назначения Поттера в клуб, и увольнение Тухеля.