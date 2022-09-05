Матыцин сменит Федуна на посту президента «Спартака»

В «Лукойле» определились с составом нового руководства «Спартака». Должность президента клуба и, вероятно, председателя совета директоров займет первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцин.
Вместе с ним на один из руководящих постов в клуб придет еще один человек из «Лукойла». При этом Евгений Мележиков останется генеральным директором. То же самое касается коммерческого блока и пресс-службы.
Главное дайте тренеру усиление, которого он просит. Выбыл Мозес, травмировались Зиньковский, Литвинов и Мартинс. Почти все игроки основы, между прочим.
А нефтяные дядьки не могут согласовать жалкие 1,5 млн на покупку Фернандеса, которого Абаскаль так хочет видеть в команде. Нет слов...
Главное дайте тренеру усиление, которого он просит. Выбыл Мозес, травмировались Зиньковский, Литвинов и Мартинс. Почти все игроки основы, между прочим.
А нефтяные дядьки не могут согласовать жалкие 1,5 млн на покупку Фернандеса, которого Абаскаль так хочет видеть в команде. Нет слов...
Вопрос открыт и его "решение", вернее отсутствие такового, может закончиться самым плачевным образом для клуба.
Футбол в России убыточен был всегда, а с прекращением участия российских клубов в международных соревнованиях стал еще более убыточным.
Вопрос открыт и его "решение", вернее отсутствие такового, может закончиться самым плачевным образом для клуба.
Футбол в России убыточен был всегда, а с прекращением участия российских клубов в международных соревнованиях стал еще более убыточным.