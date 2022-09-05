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Матыцин сменит Федуна на посту президента «Спартака»

сегодня, 11:01

В «Лукойле» определились с составом нового руководства «Спартака». Должность президента клуба и, вероятно, председателя совета директоров займет первый вице-президент нефтяной компании Александр Матыцин.

Вместе с ним на один из руководящих постов в клуб придет еще один человек из «Лукойла». При этом Евгений Мележиков останется генеральным директором. То же самое касается коммерческого блока и пресс-службы.

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Спартак М
Источник: matchtv.ru
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Варвар7
Варвар7 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:08
Было бы не плохо но боюсь у него бабосов не хватит!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:27
Как говорится : от перестановки мест функционеров Лукойла, результат не меняется...
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 13:14
Вопрос заключается не в том, кто будет занимать руководящие должности в Спартаке, а кому клуб будет принадлежать и кто таким образом его будет финансировать. Алекперов и Федун, основные владельцы Спартака, потерпели значительные убытки из-за санкций и обвала котировок компании, последовавших за началом спецоперации, и эти функции выполнять не смогут. Они оставили Лукойл и соответственно влиять на деятельность компании в отношении Спартака также не смогут.
Вопрос открыт и его "решение", вернее отсутствие такового, может закончиться самым плачевным образом для клуба.
Футбол в России убыточен был всегда, а с прекращением участия российских клубов в международных соревнованиях стал еще более убыточным.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 12:52
Свято место пусто не бывает...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:41
Матыцин ? Да хоть дядя Коля с 3-его этажа ! Главное - это чтобы в Спартаке ,в ближайшее время было не меньше 5-ти бразильцев , и не самых дешёвых ! А то этим жлобам 1,5 ляма жалко на испанца ,который нужен сейчас как воздух !!!!!
makkie
makkie
сегодня в 12:17
Неважно кто - Матыцин, Хавкин, Алекперов...
Главное дайте тренеру усиление, которого он просит. Выбыл Мозес, травмировались Зиньковский, Литвинов и Мартинс. Почти все игроки основы, между прочим.
А нефтяные дядьки не могут согласовать жалкие 1,5 млн на покупку Фернандеса, которого Абаскаль так хочет видеть в команде. Нет слов...
dok66
dok66
сегодня в 12:07
Было ожидаемо . Нужен был свой человек .
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:55
Главное чтоб не был хуже Федуна.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:54
Ну хоть не Хачатурянц...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:47
Будет ли толк это скоро узнаем.
dj9d5bttcmun
dj9d5bttcmun
сегодня в 11:22
а это еще что за фрукт...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:21
Может Федун купит Зенит и устроит праздник стране?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 11:15
Опять из Лукойла ?
Там все люди набраны по блату, нет специалистов ни в нефтянке ни в футболе ....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:12
Надо дождаться анализа и мнения makkie.
galem72
galem72
сегодня в 11:11
Это нормально! В управлении должны сидеть деловые дядьки. Лишь бы в спортивной и технической дирекциях находились толковые футбольные менеджеры.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:04
Жаль, что это не футбольные спецы... хотя может в помощники к себе возьмут спецов...
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