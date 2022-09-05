Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед» за 3,75 миллиарда фунтов

Cемья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед» за 3,75 млрд фунтов.
Среди претендентов на покупку МЮ — суверенный инвестиционный фонд из Дубая. Также не известно, сумеет ли заплатить такую сумму самый богатый человек Великобритании и болельщик МЮ Джим Рэтклифф, который ранее пытался выкупить «Челси».
Лично мое мнение, нужно чтобы покупателями были именно Бриты, это будет правильнее по отношению к МЮ. Не должен самый титулованный клуб Англии быть в руках иностров.
Можно выставить на авито...:)) ??
Продам футбольный клуб в рабочем состоянии. Уровень средний, звезд с неба не хватает (хотя в составе имеются). Кто-то бит, кое-кто крашен, но в общем и целом под пивко с чипсами на вечер пойдет. В комплекте стадион,куча кубков, стареющая примадонна и прочее барахлишко. Перекупам не звонить, обмен не интересует, только за дирхамы и только наличный расчёт.
Лично мое мнение, нужно чтобы покупателями были именно Бриты, это будет правильнее по отношению к МЮ. Не должен самый титулованный клуб Англии быть в руках иностров.
Можно выставить на авито...:)) ??
Продам футбольный клуб в рабочем состоянии. Уровень средний, звезд с неба не хватает (хотя в составе имеются). Кто-то бит, кое-кто крашен, но в общем и целом под пивко с чипсами на вечер пойдет. В комплекте стадион,куча кубков, стареющая примадонна и прочее барахлишко. Перекупам не звонить, обмен не интересует, только за дирхамы и только наличный расчёт.