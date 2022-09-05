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Глейзеры готовы продать «Манчестер Юнайтед» за 3,75 миллиарда фунтов

сегодня, 11:56

Cемья Глейзеров готова продать «Манчестер Юнайтед» за 3,75 млрд фунтов.

Среди претендентов на покупку МЮ — суверенный инвестиционный фонд из Дубая. Также не известно, сумеет ли заплатить такую сумму самый богатый человек Великобритании и болельщик МЮ Джим Рэтклифф, который ранее пытался выкупить «Челси».

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Эрик тен Хайзенберг
Эрик тен Хайзенберг
сегодня в 12:49, ред.
Такого рода новости всплывают с заядлым постоянством...Сначала дать надежду болелам мю, а потом сказать что клещи ещё не насосались и продавать не собираются
Gelious
Gelious ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:24
Разумеется и долг переходит новым владельцам. Иначе б они больше запросили. И со стадионом старым и проблемным тоже разбираться новым владельцам. В общем, весело
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:20
У Саудовского Шейха есть клуб, у Катарского Шейха есть клуб, ща какой нибудь Шейх из Кувейта или ОАЭ задумается и купит себе МЮ, что бы от остальных не отставать, и будут потом мериться п*****ми...(победами)
STVA 1
STVA 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 12:14
Мне тоже интересно))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:09, ред.
Инвестиционный фонд из Дубая....))))... ждём, когда лига станет игрушкой шейхов.... АПЛ (Арабская премьер лига)

Лично мое мнение, нужно чтобы покупателями были именно Бриты, это будет правильнее по отношению к МЮ. Не должен самый титулованный клуб Англии быть в руках иностров.

Можно выставить на авито...:)) ??

Продам футбольный клуб в рабочем состоянии. Уровень средний, звезд с неба не хватает (хотя в составе имеются). Кто-то бит, кое-кто крашен, но в общем и целом под пивко с чипсами на вечер пойдет. В комплекте стадион,куча кубков, стареющая примадонна и прочее барахлишко. Перекупам не звонить, обмен не интересует, только за дирхамы и только наличный расчёт.
Elliada
Elliada
сегодня в 12:06
Пусть у них купят также, как у Абрамовича купили Челси
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:03
Деньги серьезные
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:03
Купили за 200 миллионов (остальные заплаченные 800 миллионов они подвесили как долг на сам клуб), продают за 3.75 миллиардов, вот это бизнес.

У меня вопрос, это ещё и с долгом, там же долг так и висит.
Гость
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