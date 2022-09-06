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Уткин: «„Локомотиву“ нужно вернуть Сёмина»

сегодня, 11:46

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна. По мнению Уткина, железнодорожникам стоит вернуть на тренерский мостик Юрия Сёмина.

Конечно, нужно вернуть Сёмина в «Локомотив». Чемпионат России уже вполне достаточно деградировал. Юрий Павлович снова актуален. Да, к этому привело не развитие чемпионата, национального футбола и прочее, а совершенно обратный процесс.

И Цорн, которого мы с вами знаем отнюдь не как новатора, а типичного карьериста… Папин сын, проводник бессмысленных, но дорогостоящих реформ уже во втором по счёту богатом клубе. Пользы-то ноль было, что в «Спартаке», что сейчас в «Локомотиве». Цорну пора сообразить: Сёмин. Ну да, это решение трудно назвать будущим. Перспектив это никаких не открывает.

Но папин сын должен понимать, что он всем обязан прежнему поколению. Папин сын всегда смотрит в прошлое. Пора перестать лицемерить, Юрий Сёмин — просто единственное возможное решение для такого человека, как Цорн. По Фрейду, если угодно.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:15
"Локомотиву" нужно что-то,
как видно,где-то,и везде...
Верните Уткина в болото-
тоскует о родном гнезде!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:38
Палыч не панацея от всех локобед. При всём к нему огромным уважением. По мне, так совету директоров нужно чётко и далеко послать подальше всю гансовскую шоблу-воблу. Это первое дело, а уж опосля!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 11:57
Вроде бы правильная мысль по поводу, что Сёмина надо вернуть в Локо, но Уткин несёт полный бред.
Ну во первых надо гнать Цорна со всеми немецкими потрохами.
Сёмина надо вернуть, но не в качестве главного тренера, а в роли генерального директора клуба.
Так же надо вернуть Лоського с Пашининым.
Ну, а кто же в роли главного тренера будет?
Ну тут думаю Сёмин сам решит, учеников у него много толковых, желательно, что бы был своим, железнодорожником.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 11:57
При всем уважении к Семину, нужно признать, что природу не обманешь, Его поезд давно ушёл. В таком возрасте после большого перерыва возвращаться бессмысленно. Без успешные возвращения Романцева, Бердыева, Тарханова, да и самого Семина в Ростов доказали, что это бессмысленно. Надо признать очевидное
112910415
112910415
сегодня в 11:49
троллинг по - уткински
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 11:48
Палыч уже не потянет
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