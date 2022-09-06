Уткин: «„Локомотиву“ нужно вернуть Сёмина»

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна. По мнению Уткина, железнодорожникам стоит вернуть на тренерский мостик Юрия Сёмина.
Конечно, нужно вернуть Сёмина в «Локомотив». Чемпионат России уже вполне достаточно деградировал. Юрий Павлович снова актуален. Да, к этому привело не развитие чемпионата, национального футбола и прочее, а совершенно обратный процесс.
И Цорн, которого мы с вами знаем отнюдь не как новатора, а типичного карьериста… Папин сын, проводник бессмысленных, но дорогостоящих реформ уже во втором по счёту богатом клубе. Пользы-то ноль было, что в «Спартаке», что сейчас в «Локомотиве». Цорну пора сообразить: Сёмин. Ну да, это решение трудно назвать будущим. Перспектив это никаких не открывает.
Но папин сын должен понимать, что он всем обязан прежнему поколению. Папин сын всегда смотрит в прошлое. Пора перестать лицемерить, Юрий Сёмин — просто единственное возможное решение для такого человека, как Цорн. По Фрейду, если угодно.
Ну во первых надо гнать Цорна со всеми немецкими потрохами.
Сёмина надо вернуть, но не в качестве главного тренера, а в роли генерального директора клуба.
Так же надо вернуть Лоського с Пашининым.
Ну, а кто же в роли главного тренера будет?
Ну тут думаю Сёмин сам решит, учеников у него много толковых, желательно, что бы был своим, железнодорожником.
Ну во первых надо гнать Цорна со всеми немецкими потрохами.
Сёмина надо вернуть, но не в качестве главного тренера, а в роли генерального директора клуба.
Так же надо вернуть Лоського с Пашининым.
Ну, а кто же в роли главного тренера будет?
Ну тут думаю Сёмин сам решит, учеников у него много толковых, желательно, что бы был своим, железнодорожником.