Уткин: «„Локомотиву“ нужно вернуть Сёмина»

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал спортивного директора «Локомотива» Томаса Цорна. По мнению Уткина, железнодорожникам стоит вернуть на тренерский мостик .

Конечно, нужно вернуть Сёмина в «Локомотив». Чемпионат России уже вполне достаточно деградировал. Юрий Павлович снова актуален. Да, к этому привело не развитие чемпионата, национального футбола и прочее, а совершенно обратный процесс.

И Цорн, которого мы с вами знаем отнюдь не как новатора, а типичного карьериста… Папин сын, проводник бессмысленных, но дорогостоящих реформ уже во втором по счёту богатом клубе. Пользы-то ноль было, что в «Спартаке», что сейчас в «Локомотиве». Цорну пора сообразить: Сёмин. Ну да, это решение трудно назвать будущим. Перспектив это никаких не открывает.

Но папин сын должен понимать, что он всем обязан прежнему поколению. Папин сын всегда смотрит в прошлое. Пора перестать лицемерить, Юрий Сёмин — просто единственное возможное решение для такого человека, как Цорн. По Фрейду, если угодно.