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В «Зените» рассказали об окончании трансферной кампании

сегодня, 11:36

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной кампании клуба. Сегодня трансферное окно закрывается.

Будут ли сюрпризы в последний день трансферного окна? Нет. Трансферная кампания «Зенита» завершена.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:14
Забили все щеки, как хомяки и довольны).
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 12:39
Теперь нужно думать над игровой практикой для резерва и молодняка.
Хотя не, только резерва))))
ОПС
ОПС
сегодня в 12:02
А может еще что то будет.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:47
Ну Зениту грех жаловаться на компанию...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:46
Вот и славно...
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