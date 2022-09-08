В «Зените» рассказали об окончании трансферной кампании

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной кампании клуба. Сегодня трансферное окно закрывается.
Будут ли сюрпризы в последний день трансферного окна? Нет. Трансферная кампания «Зенита» завершена.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной кампании клуба. Сегодня трансферное окно закрывается.
Будут ли сюрпризы в последний день трансферного окна? Нет. Трансферная кампания «Зенита» завершена.
Хотя не, только резерва))))
Хотя не, только резерва))))