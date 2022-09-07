Причина увольнения Тухеля из «Челси» — отказ от трансфера Роналду

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вчера, 19:41

Стало известно, почему руководство «Челси» приняло решение уволить .

Новый владелец «синих» Тодд Боэли в летнее трансферное окно хотел подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» , однако Тухель отказался от этого перехода. Немецкий специалист заявил боссам «Челси», что Роналду «разрушит атмосферу в раздевалке клуба». Именно тогда отношения между Тухелем и Боэли накалились.

Неудачный старт сезона ещё больше подтолкнул нового владельца «синих» отправить Томаса в отставку. Боэли во время увольнения Тухеля сказал немецкому тренеру: «Мы хотим начать всё заново». Отставка потрясла и шокировала Тухеля.