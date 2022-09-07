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Причина увольнения Тухеля из «Челси» — отказ от трансфера Роналду

вчера, 19:41

Стало известно, почему руководство «Челси» приняло решение уволить Томаса Тухеля.

Новый владелец «синих» Тодд Боэли в летнее трансферное окно хотел подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, однако Тухель отказался от этого перехода. Немецкий специалист заявил боссам «Челси», что Роналду «разрушит атмосферу в раздевалке клуба». Именно тогда отношения между Тухелем и Боэли накалились.

Неудачный старт сезона ещё больше подтолкнул нового владельца «синих» отправить Томаса в отставку. Боэли во время увольнения Тухеля сказал немецкому тренеру: «Мы хотим начать всё заново». Отставка потрясла и шокировала Тухеля.

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Все комментарии
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 00:16
Ну если это правда, то это вообще пипец...
Magmessi
Magmessi ответ gentlewolf (раскрыть)
сегодня в 00:13
))))))))
minai
minai
вчера в 23:49
На самом деле, Челси - никакие не "аристократы", как их называют. Так обойтись с Абрамовичем могут только люди "подлого" звания.
А уж выгнать нормального тренера им совершенно ничего не стоит.
В этом вся ихняя англия.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 23:44
У Рональду к его заслуженному 10-му лвл "внутрикомандного разрушителя" прибавился высший лвл - Бог.
Он теперь может это делать даже не попав в команду, а только подумав об этом!:)
feris1
feris1
вчера в 23:13
Очередной бред сивой кобылы.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:07
Ценой увольнения спас Челси от многих бед, которым им пришлось бы столкнуться будь у них самовлюбленный.
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 23:06, ред.
Если это правда, у чела куча денег, хочет Роналду он и всё. Что Тухель то, слил столько бабла на трансферы и результат такое себе причём играли с не очень то сильными соперниками. Ясный перец разозлил… Симеоне если вытащат синие у Атлетико будет норм. Атак хз что с ними будет
Анд-м
Анд-м
вчера в 22:56
То есть опять, не поладил с руководством, как было в дортмундской Боруссии и псж. Обидно всё это. Удачи в новом клубе, думаю долго без работы не останется!
протон
протон ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 22:15
Поздравляю с выигрышем!!!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:59
Тухель топовый специалист и без работы точно не останется.
Правильно ли поступил Челси или нет покажет время, пока только недоумение
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:42
Рон реально поможет Челси а тухель как получится.
vova505
vova505
вчера в 21:37
Теперь всё понятно
y4v26j2wsc7d
y4v26j2wsc7d
вчера в 21:30
Тухель без работы не останется, в отличие от разрушителя атмосферы, которому дорога в ЛЧ теперь только через Спортинг и ещё пару-тройку тренерских увольнений.
008Maximus
008Maximus
вчера в 21:21
Грустно читать такие новости
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков ответ DXTK (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:11
Зовите знатока Рангника )))))))
Горец М Сефербеков
Горец М Сефербеков
вчера в 21:06
Боэли во время увольнения Тухеля сказал немецкому тренеру: "ничего личного братан,просто хочу задействовать в деле его ботокс "
olege7
olege7
вчера в 21:06
"Мы хотим начать всё заново" - это и есть главная причина увольнения Томаса. И этих "мы" тоже можно понять. Была эра Абрамовича. Были закупки, тренеры, классная игра и победы на всех фронтах. Однако никто не хочет упоминаний о прошлом парне своей женщины. Здесь та же история. Нужна новая эра. Эра Боэли.
Что нужно сделать? Продать игроков и сменить менеджмент.
Однако увольнение тренера, который даёт результаты всегда вызывает вопросы. Но увольнение в следствии его ошибок - то, что нужно.

Кто из тренеров после такого обновления состава сможет сразу поставить игру после предсезонки? Помним, что многие игроки пришли под занавес трансферного окна. План сработал и тренер стал козлом отпущения. Давай до свидания!

Тухель - отличный специалист. С удовольствием наблюдал за его работой, как в Челси, так и в ПСЖ и в Боруссии.
С каким азартом и желанием работать он приступил к работе в Англии. И сразу добыл ушастого.
Жаль, конечно, что так вышло. Время и случай...
Остаётся только пожелать ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!
xe8qvbcjcjj6
xe8qvbcjcjj6
вчера в 21:04
Это Боэли наверно лично журналюгам выдумщикам сказал
Союзник противников
Союзник противников ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 21:01
Вы из тех,наверное,кто предпочитает эмпирический опыт даже при определении сортов...А я вот остерегаюсь,считая,что лично всё пробовать не надо.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:59, ред.
Это еще что... Вон тренер Спортинга сам был готов подать в отставку - только бы рыгалду не было... Именно рыгалду... Всех от него уже тошнит...
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 20:44
Они уроды
barcamilan
barcamilan
вчера в 20:31
тодд 56
1734628 24
1734628 24
вчера в 20:30
Чью судьбу повторит Челси при америкосах, Ливера или МЮ? Думаю рано делать выводы. Но история с дикой причиной увольнения Тухеля навевает грустные мысли. Правда не удивлюсь, если мы узнаем еще с десяток причин увольнения, ведь часто авторы выдают желаемое за действительное.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:29
Зачем подписывать "балласта" что бы выкачивать денег? Где логика выкачивания финансовая ? Просто абсурд. Не факт что уволили Тухеля только по этой причине друг.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:24
Прикинь) Деньги к деньгам!!!))
протон
протон ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 20:24
Не думаю что причина увольнения в переходе топового игрока Кри
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:20, ред.
Просто офигенное оправдание, дальше что атеисты не верят в Христа ибо тот обещал, второе пришествие и так не пришёл, из-за некомпетентности Христа, они перестали в него верить?!
memphis
memphis
вчера в 20:19
Кристина даже не находясь в команде, рушит ее... Дальше Атлетико?
Viduka
Viduka ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 20:10
Ага, не нужно читать Пастернака, чтобы осуждать:)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:09
Владелец синих полный идиот, Тухелю респект
Гость
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