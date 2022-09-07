Причина увольнения Тухеля из «Челси» — отказ от трансфера Роналду

Стало известно, почему руководство «Челси» приняло решение уволить Томаса Тухеля.
Новый владелец «синих» Тодд Боэли в летнее трансферное окно хотел подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, однако Тухель отказался от этого перехода. Немецкий специалист заявил боссам «Челси», что Роналду «разрушит атмосферу в раздевалке клуба». Именно тогда отношения между Тухелем и Боэли накалились.
Неудачный старт сезона ещё больше подтолкнул нового владельца «синих» отправить Томаса в отставку. Боэли во время увольнения Тухеля сказал немецкому тренеру: «Мы хотим начать всё заново». Отставка потрясла и шокировала Тухеля.
Что нужно сделать? Продать игроков и сменить менеджмент.
Однако увольнение тренера, который даёт результаты всегда вызывает вопросы. Но увольнение в следствии его ошибок - то, что нужно.
Кто из тренеров после такого обновления состава сможет сразу поставить игру после предсезонки? Помним, что многие игроки пришли под занавес трансферного окна. План сработал и тренер стал козлом отпущения. Давай до свидания!
Тухель - отличный специалист. С удовольствием наблюдал за его работой, как в Челси, так и в ПСЖ и в Боруссии.
С каким азартом и желанием работать он приступил к работе в Англии. И сразу добыл ушастого.
Жаль, конечно, что так вышло. Время и случай...
Остаётся только пожелать ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!
Что нужно сделать? Продать игроков и сменить менеджмент.
Однако увольнение тренера, который даёт результаты всегда вызывает вопросы. Но увольнение в следствии его ошибок - то, что нужно.
Кто из тренеров после такого обновления состава сможет сразу поставить игру после предсезонки? Помним, что многие игроки пришли под занавес трансферного окна. План сработал и тренер стал козлом отпущения. Давай до свидания!
Тухель - отличный специалист. С удовольствием наблюдал за его работой, как в Челси, так и в ПСЖ и в Боруссии.
С каким азартом и желанием работать он приступил к работе в Англии. И сразу добыл ушастого.
Жаль, конечно, что так вышло. Время и случай...
Остаётся только пожелать ему успехов в дальнейшей тренерской карьере!