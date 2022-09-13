«Бавария» — «Барселона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:15

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» — «Барселона», который состоится 13 сентября 2022 года

«Бавария»

Немецкий клуб играет вничью уже несколько туров Бундеслиги подряд, однако в Лиге Чемпионов команда провела очень уверенный поединок. Игра с «Барселоной» приковывает взгляды большинства болельщиков, а возвращение Левандовского в Мюнхен только подогревает интерес к этому противостоянию. В чемпионате Германии «Бавария» занимает третье место, отставая от лидера всего на два пункта.

10 сентября «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2), а седьмого числа в Лиге Чемпионов переиграла «Интер» (2:0).

«Барселона»

«Барселона» также неплохо начала сезон и после пяти туров в Ла Лиге смогла добыть 13 баллов, отставая от принципиального соперника «Реала» на два очка. В стартовом матче Лиги Чемпионов каталонцы разгромили потенциального аутсайдера группы и теперь их ждет настоящее испытание в Мюнхене. Матч можно без сомнений назвать центральным в этот игровой день, и он обязательно будет интересным.

10 сентября «Барселона» разгромила на выезде «Кадис», а седьмого числа не оставила шансов в Лиге Чемпионов «Виктории Пльзень» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.9

Ничья – 4.25

Победит «Барселона» – 3.8

Статистика

«Барселона» выиграла четыре последних матча во всех турнирах

«Бавария» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Барселона» проиграла «Баварии» четыре последних встречи

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Противостоять «Баварии» на ее поле очень сложно, и мы предполагаем, что каталонцы не справятся с давлением. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.