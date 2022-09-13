«Бавария» — «Барселона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» — «Барселона», который состоится 13 сентября 2022 года
«Бавария»
Немецкий клуб играет вничью уже несколько туров Бундеслиги подряд, однако в Лиге Чемпионов команда провела очень уверенный поединок. Игра с «Барселоной» приковывает взгляды большинства болельщиков, а возвращение Левандовского в Мюнхен только подогревает интерес к этому противостоянию. В чемпионате Германии «Бавария» занимает третье место, отставая от лидера всего на два пункта.
10 сентября «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2), а седьмого числа в Лиге Чемпионов переиграла «Интер» (2:0).
«Барселона»
«Барселона» также неплохо начала сезон и после пяти туров в Ла Лиге смогла добыть 13 баллов, отставая от принципиального соперника «Реала» на два очка. В стартовом матче Лиги Чемпионов каталонцы разгромили потенциального аутсайдера группы и теперь их ждет настоящее испытание в Мюнхене. Матч можно без сомнений назвать центральным в этот игровой день, и он обязательно будет интересным.
10 сентября «Барселона» разгромила на выезде «Кадис», а седьмого числа не оставила шансов в Лиге Чемпионов «Виктории Пльзень» (5:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» – 1.9
- Ничья – 4.25
- Победит «Барселона» – 3.8
Статистика
- «Барселона» выиграла четыре последних матча во всех турнирах
- «Бавария» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- «Барселона» проиграла «Баварии» четыре последних встречи
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Противостоять «Баварии» на ее поле очень сложно, и мы предполагаем, что каталонцы не справятся с давлением. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.