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«Бавария» — «Барселона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:15
«Бавария» — «Барселона» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бавария» — «Барселона», который состоится 13 сентября 2022 года

«Бавария»

Немецкий клуб играет вничью уже несколько туров Бундеслиги подряд, однако в Лиге Чемпионов команда провела очень уверенный поединок. Игра с «Барселоной» приковывает взгляды большинства болельщиков, а возвращение Левандовского в Мюнхен только подогревает интерес к этому противостоянию. В чемпионате Германии «Бавария» занимает третье место, отставая от лидера всего на два пункта.

10 сентября «Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» (2:2), а седьмого числа в Лиге Чемпионов переиграла «Интер» (2:0).

«Барселона»

«Барселона» также неплохо начала сезон и после пяти туров в Ла Лиге смогла добыть 13 баллов, отставая от принципиального соперника «Реала» на два очка. В стартовом матче Лиги Чемпионов каталонцы разгромили потенциального аутсайдера группы и теперь их ждет настоящее испытание в Мюнхене. Матч можно без сомнений назвать центральным в этот игровой день, и он обязательно будет интересным.

10 сентября «Барселона» разгромила на выезде «Кадис», а седьмого числа не оставила шансов в Лиге Чемпионов «Виктории Пльзень» (5:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Бавария» – 1.9
  • Ничья – 4.25
  • Победит «Барселона» – 3.8

Статистика

  • «Барселона» выиграла четыре последних матча во всех турнирах
  • «Бавария» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
  • «Барселона» проиграла «Баварии» четыре последних встречи
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Противостоять «Баварии» на ее поле очень сложно, и мы предполагаем, что каталонцы не справятся с давлением. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.

Все комментарии
madwhq8rum9v
madwhq8rum9v
вчера в 13:56
Победу одержит «Бавария»
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7pq3zhd34pk2
вчера в 13:55
Фаворит матча «Бавария»
ВЛАДИМИР ИВАНОВ 13
ВЛАДИМИР ИВАНОВ 13
вчера в 12:15
Статистика это факты прошлого а настоящее мы увидим вечером. Совсем не уверен в победе Баварии тем более с разницей в 1-2 мяча. Буду ставить наТБ.3,5 и обе забьют. И еще на деюсь Роберт огорчит свой бывший клуб намного сильнее себя прошлой.
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