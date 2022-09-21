МЮ переплатил за игроков 238 млн евро. Вы удивитесь месту «Барселоны» в этом рейтинге

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вчера, 21:37

Сделки на много миллиардов евро.

Международный центр спортивных исследований ( CIES ) — дотошная организация. Аналитики должны такими быть. Это не инсайдеры, которые продают слухи, а люди, работающие с базами данных. У них есть алгоритм оценки стоимости футболистов из множества параметров. А рядом суммы трансферов за последние десять лет в топ-5. Исследователи отняли от реальных расходов оценочную стоимость новичков. Причем поступили хитро, чтобы выудить именно переплату – исключили все сделки, где была «клаусула». В итоге получили интересную таблицу. Фанатам МЮ или кризисного «Ювентуса» итог работы боссов клуба точно не понравится.

«Барселона» и «Атлетико» вроде как осторожные

А замыкают представленную выше таблицу два испанских клуба. Но эффективны ли они? Просто часть сделок осуществили по сумме выкупа, как переход Неймара. Плюс расходы такие большие, что чистая разница составила плюс 82 млн евро у «Атлетико» и плюс 47 млн евро у «Барселоны». Вроде бы покупали футболистов дешевле, чем их оценивал рынок. Но крупные удачные сделки перекрыли слабые мелкие, отсюда положительная разница между реальностью и оценкой.

Также часто не переплачивали за игроков немцы – «Вердер», «Шальке», «Майнц», «Боруссия» М и «Герта». Но сама по себе манера ничего не дает. Если искать по-настоящему бережливые клубы, которые всегда смотрят на рыночную стоимость футболистов, то отмечаем уже «Страсбур», «Юнион» — неожиданного лидера Бундеслиги, «Эспаньол», «Реал Вальядолид» и «Хетафе». Но тут важно не переоценивать буквальную разницу.

Каталонцы вроде бы в плюсе, но на самом деле разница 3 % от оборота в полтора миллиарда. Называть Бартомеу и Лапорту трансферными гениями не спешите, это совсем не так. Любые цифры нужно уметь разобрать, контекст важен. Отмечаем, что каталонцы и «Атлетико» часто шалили с выкупами за фиксированные в контрактах деньги, но были осторожными, когда доходило до невероятно других сделок. Коутиньо и Гризманн оценивались высоко, что не помогло им заиграть.

Безумные растратчики – середняки и «Ювентус»

Руководство туринцев ругали давно, это не нынешние неудачи Аллегри вызвали хейт в адрес Недведа, Арривабене и Аньелли. А новое исследование показывает масштаб. Хотя у «Ювентуса» полно классных сделок со свободными агентами, не забывайте опыт Переса – свободным в выборе звездам, вроде Алабы и Мбаппе, предлагал подъемные. В Турин Ди Мария или Погба поехали не за спасибо. Но куда хуже обстоят дела со ставками на игроков с действующими контрактами.

«Ювентус» переплатил 234 млн евро, это 29 %. Только у трех клубов хуже процентный разрыв. У «Ренна» разница в 114 млн евро, целых 45 %. Катастрофа, ведь и суммарный баланс «догов» за десять лет отрицательная – 12.5 млн евро. «Ренну», который раньше находил талантливых игроков, важно пересмотреть политику. Нельзя переплатить свыше ста миллионов евро и получить выгоду, даже если учесть все сделки за декаду.

Еще один пример неэффективности, но уже по масштабам АПЛ – «Астон Вилла». Клуб, который отдал за игроков 577 млн евро при их рыночной стоимости на 149 млн евро ниже, потратил на 35 % больше, чем стоило. Даже когда расходы намного меньше, как у «Брентфорда», пришлось переплатить на 32 %. Зато у них своя система, эффективность может оправдать риск. Как и в случае с «Лионом», ведь переплатили 71 млн евро (25 %), но «Олимпик» позже хорошо заработал.

«Манчестер Юнайтед» лидирует по неэффективности

МЮ переплатил за игроков 238 млн евро. Возможно, тен Хаг улучшит команду, но сам приказал клубу, где нет сильного спортивного директора и опытного президента заплатить 100 млн евро за Антони. Хотя даже по версии мамы вингера его трансфер столько не стоит. А если серьезно, то лидерство «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» показательное. Как и третье место ПСЖ – разница в 162 млн евро.

А вот дальше идут сюрпризы, вроде «Астон Виллы», которая выше «Реала». Перес хитрый, переплатил 48 млн евро. Хотя надо уточнить, что речь о 19 сделках, тогда как у многих клубов речь о тридцати с копейками. Но у «Мадрида» столько побед в Лиге чемпионов, что одними премиальными УЕФА легко перекрыли все неудачные сделки. «Реал» тратит много, но куда умнее, чем лет пятнадцать назад.

Еще переплачивали «Челси» и «Арсенал». Абрамович выигрывал трофеи, а соседи на правах «Эвертона», который тоже в десятке по разнице. Также в списке «Боруссия» Д, но это их стратегия. Переманивали талантов. Когда подписываешь Дембеле за 35 млн евро, а рынок оценивает его в 12, то уходишь в минус. А дальше «Барселона» отдает за француза 125 млн евро, не считая бонусов.

Хороши «Ливерпуль», «Удинезе» и «Манчестер Сити»

С положительной стороны ожидаемо отмечаем «Баварию». Переплатили только 52 млн евро. Когда смотрим на процентную разницу между рыночными и реальными расходами, то видно, что более половины клубов переплачивают. А вот баланс трансферов не зависит от стратегии. «Лион» зарабатывает, но рисковал. «Лилль» — один из самых эффективных клубов, если говорим о прибыли, тоже переплачивал.

Почти не осталось таких клубов, как «Удинезе». Получают от заработков больше, чем тратят, но умудряются недоплатить за новичков. На счету Марино, который раньше работал в «Наполи» и «Аталанте», много выгодных сделок. А вот клубы с большими оборотами, доходами, огромными долгами и ограничениями, которые во время пандемии подкорректировали – разные стороны одной медали.

Надо смотреть на общий баланс сделок, поэтому кроме «Лилля», «Удинезе» и «Лиона», отметить можно также двух фаворитов Лиги чемпионов. «Ливерпуль» и «Бавария» выигрывали трофеи, стали мощнее за последние годы, но переплачивали на 6 и 12 % от сумм расходов соответственно. Также можно отметить работу «Интера». А самый главный сюрприз во всем исследовании — «Манчестер Сити».