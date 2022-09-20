Аллегри грозит увольнение из-за Погба, Левандовски разрывает Ла лигу. Промежуточные итоги громких трансферов

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вчера, 22:15

Трансферы этого лета.



Дарвин Нуньес («Бенфика» — «Ливерпуль»)

Мерсисайдцы в последние годы не стали сильно тратиться на усиление лишь раз – перед стартом сезона 2019/20. Покупку перспективного уругвайца из «Бенфики» можно косвенно объяснить уходом Садьо Мане в «Баварию», с которым разрушилась яркая связка Мане-Фирмино-Салах. Дарвину тяжело дается адаптация в «Ливерпуле» — однако на поле он появляется и баллы за результативность набирает. При этом вполне логично, что сейчас влияние форварда на игру команды минимально. Нуньесу прежде всего надо усвоить идеи Клоппа, чтобы приносить пользу в матчах.

Роберт Левандовски («Бавария» — «Барселона»)

Переход, который назревал не один год. В стане каталонцев у поляка пошло со второй попытки – после нулевой ничьей с «Райо Вальекано» многие злорадствовали, что Роберт не привык к плотной опеке. Зато в следующих семи встречах у Левандовского 11 голов и 2 результативных паса. Он добавит блаугране в реализации моментов – «Барса» уже сейчас делает заявку на возвращение величия, но слова требуется подкрепить действиями. Этот сезон для польского нападающего наверняка станет самым удачным – из-за нового клуба, сбывшейся мечты и огромной мотивации на старте.

Кристиан Эриксен («Брентфорд» — МЮ )

Датчанин быстро стал одной из ключевых фигур в «Юнайтед» и проводником тренерских идей. Эриксен и Фернандеш – те, кто тянет манкунианцев своим футбольным интеллектом вверх. С Кристианом прокачался Мактоминей, увереннее стал действовать фланг Маласии и Санчо. Первым пасом датский хавбек разгоняет голевые атаки. Это однозначное усиление для МЮ , а для Эриксена – награда переходом в гранд за тяжелейшие испытания.

Садьо Мане («Ливерпуль» — «Бавария»)

Все переплетено – мюнхенцы, отпустив топового форварда, забирают у мерсисайдцев знаменитого вингера, а те покупают юного таланта у «Бенфики». Мане многое отдал «Ливерпулю» и заслужил уважение к своим решениям – негатива в его адрес за трансфер в «Баварию» не слышно. Нагельманн сместил Садьо на острие атаки. У сенегальца нащупалась связка с Томасом Мюллером – являясь ложным форвардом, Мане не жадничает и отдает мяч Томасу в нужные моменты. Голы ушедшего Левандовского распределяются между всей командой. К слову, глупо говорить, что ухода Роберта никто не заметил – у «Баварии» намечается небольшой спад (2 ничьи и поражение в чемпионате).

Поль Погба ( МЮ – «Ювентус»)

Француз должен был вернуть величие «Ювентусу» Аллегри, как это было в последние сезоны перед уходом в «Юнайтед». Но вместо этого Поль получил травму на тренировке и выбыл на длительный срок. Хавбека больше беспокоит тот факт, что ему придется пропустить чемпионат мира – из-за мундиаля он хотел лечиться консервативными методами. В конце концов его убедили на операцию, по словам Аллегри, на поле Погба появится лишь к январю.

При этом без него «старая синьора» ужасна на старте сезона – две победы в девяти первых матчах и поражение от новичка Серии А — «Монцы». Ди Мария, который дублирует качества Поля, не может вытащить бьянконери из пике в одиночку – команде нужно два мозговых центра.

Эрлинг Холанд («Боруссия Д» — «Манчестер Сити»)

«Горожане» мучались без форварда на острие в минувшем сезоне – часть обязанностей на себя брал Кевин Де Брейне. Норвежец стал для «Сити» тем элементом, которого им не хватало для функционирования системы Гвардиолы, — завершения. 11 голов в 7-ми матчах АПЛ – ярчайший показатель для дебютанта чемпионата. Уже сейчас можно сказать, что Эрлинг с его габаритами и манерой игры отлично вписывается в чемпионат, где упор делается на атлетизм и высокий темп. Возможно, именно этот элемент «Сити» нужен и для победы в ЛЧ .

Орельен Тчуамени («Монако» — «Реал Мадрид»)

Монегаски отдали сливочным свой самый ценный актив и снова просели по результатам. Анчелотти быстро разобрался с тем, как использовать новобранца. Тчуамени появляется в старте и в чемпионате, и в ервокубках, является вторым после Крооса по количеству передач (60 за матч) и в числе лучших по проценту их точности. Трио Модрич-Тчуамени-Кроос отлично дополняет друг друга в центре поля, Орельен к тому же дает огромный объем в работе с мячом. Благодаря мадридцам имя француза может прогреметь на весь мир.

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» — «Челси»)

Англичанин был важной частью системы Гвардиолы на левом фланге «Сити», хотя доля его влияния на команду в последние годы неуклонно снижалась. «Челси», покупая Рахима, хотел наконец решить вечную проблему центрального нападающего (его, как и Мане, передвинули на острие). По статистике в первых шести турах можно сказать, что с задачей Стерлинг справляется – 3 гола и ассист. Неизвестно, как на синих повлияет смена главного тренера, но такой шаг хотя бы избавит от споров между наставником и боссами клуба. Тухель с новыми владельцами взаимопонимания не нашел.

Габриэл Жезус («Манчестер Сити» — «Арсенал»)