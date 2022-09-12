«Ньюкасл» объявил о переходе бывшего вратаря «Ливерпуля» Кариуса

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сегодня, 19:23

Пресс-служба «Ньюкасла» объявила о трансфере бывшего вратаря «Ливерпуля» .

Переход состоялся на правах свободного агента. Контракт с немцем подписан до января 2023 года (с возможностью продления до конца сезона 2022/23).