«Ньюкасл» объявил о переходе бывшего вратаря «Ливерпуля» Кариуса

Пресс-служба «Ньюкасла» объявила о трансфере бывшего вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса.
Переход состоялся на правах свободного агента. Контракт с немцем подписан до января 2023 года (с возможностью продления до конца сезона 2022/23).
Пресс-служба «Ньюкасла» объявила о трансфере бывшего вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса.
Переход состоялся на правах свободного агента. Контракт с немцем подписан до января 2023 года (с возможностью продления до конца сезона 2022/23).
До этого момента всё нравилось.
В прошлом сезоне просто выбрались со дна таблицы
В межсезонье не делали безумных трансферов (хотя возможности безусловно есть)
Разумно усилились и в этом сезоне уже навязывают борьбу сильнейшим клубам АПЛ
Видно, что у клуба есть стратегия развития, что хотят становиться сильнее постепенно, а не скупив за сотни миллион много звёзд
Это всё импонирует
Но блин, Кариус ?
Это же один из самых корявый вратарей в современной истории АПЛ и ЛЧ
До этого момента всё нравилось.
В прошлом сезоне просто выбрались со дна таблицы
В межсезонье не делали безумных трансферов (хотя возможности безусловно есть)
Разумно усилились и в этом сезоне уже навязывают борьбу сильнейшим клубам АПЛ
Видно, что у клуба есть стратегия развития, что хотят становиться сильнее постепенно, а не скупив за сотни миллион много звёзд
Это всё импонирует
Но блин, Кариус ?
Это же один из самых корявый вратарей в современной истории АПЛ и ЛЧ
Вместо тысячи слов
Смотреть с 4:55
Вместо тысячи слов
Смотреть с 4:55