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«Ньюкасл» объявил о переходе бывшего вратаря «Ливерпуля» Кариуса

сегодня, 19:23

Пресс-служба «Ньюкасла» объявила о трансфере бывшего вратаря «Ливерпуля» Лориса Кариуса.

Переход состоялся на правах свободного агента. Контракт с немцем подписан до января 2023 года (с возможностью продления до конца сезона 2022/23).

«Ньюкасл» объявил о переходе бывшего вратаря «Ливерпуля» Кариуса

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 20:34
И зачем Ньюкаслу это?
Бoрат
Бoрат
сегодня в 20:06, ред.
С интересом следил за судьбой Ньюкасла после покупки новыми владельцами
До этого момента всё нравилось.
В прошлом сезоне просто выбрались со дна таблицы
В межсезонье не делали безумных трансферов (хотя возможности безусловно есть)
Разумно усилились и в этом сезоне уже навязывают борьбу сильнейшим клубам АПЛ
Видно, что у клуба есть стратегия развития, что хотят становиться сильнее постепенно, а не скупив за сотни миллион много звёзд
Это всё импонирует
Но блин, Кариус ?
Это же один из самых корявый вратарей в современной истории АПЛ и ЛЧ
Бoрат
Бoрат
сегодня в 20:00, ред.

Вместо тысячи слов

Смотреть с 4:55
David Young
David Young
сегодня в 19:59
Как неосновной вратарь подойдёт наверняка хотя бы неплохо.
протон
протон
сегодня в 19:54
А если без шуток, надеюсь, что у этого парня все получится, у всех есть право на второй шанс
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 19:51
Вот и ладненько.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:36
Все бегут из Ливерпуля !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 19:32
Легенда скаузеров, как-никак. Как говорится, собери всех легенд ЛФК (Ловрена, Миньолета, Старриджа, Кариуса...) и выиграй ФНЛ))
8ccexspyse8v
8ccexspyse8v
сегодня в 19:28
Проверим в игре
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