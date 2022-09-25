Англия — Германия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Англия — Германия, который состоится 26 сентября 2022 года

Англия

Англия отвратительно выступила в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и с двумя набранными баллами заканчивает турнир на последнем месте. Даже победа в заключительном матче с Германией не поможет коллективу сохранить место в дивизионе А, ведь подопечные Ханси Флика опережают его на четыре пункта. Предстоящую встречу англичане могут рассматривать только с точки зрения престижа и реабилитации перед болельщиками.

22 сентября Англия проиграла на выезде Италии (0:1), а 14 июня была разгромлена на своем поле Венгрией (0:4).

Германия

Поражение Германии в последнем туре на своем стадионе спутало карты Ханси Флику и теперь сборная вряд ли имеет реальные шансы на победу в группе. Тем не менее, и последнее место немецкой сборной не грозит, ведь эту нишу досрочно заняла Англия. Поединки с такой вывеской всегда довольно интересные и даже в такой ситуации матч обещает быть напряженным и зрелищным.

23 сентября Германия уступила на своем поле Венгрии (0:1), а 14 июня разгромила Италию на своем поле (5:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Англия – 2.4

Ничья – 3.3

Победит Германия – 3.05

Статистика

Сборная Англии не может выиграть уже пять матчей подряд

Пять из шести последних матчей Германии завершились исходом «обе забьют»

Германия выиграла только одну встречу у Англии из пяти последних

Четыре последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Команды уже не имею большой турнирной мотивации и будут играть более раскованно. В такой ситуации, предполагаем, что они порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей.