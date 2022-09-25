Венгрия — Италия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Венгрия — Италия, который состоится 26 сентября 2022 года

Венгрия

Сборная Венгрии стала большим открытием в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и имеет большие шансы одержать победу в группе дивизионе А. Коллектив набрал 10 очков и опережает Италию на два балла, поэтому в личном матче с ней хозяев устроит даже ничейный результат. Команда продемонстрировала хороший футбол с титулованными соперниками и закономерно лидирует в квартете.

22 сентября Венгрия одолела на выезде сборную Германии (1:0), а 14 июня команда разгромила Англию (4:0).

Италия

Сборная Италии пропустит Чемпионат Мира в Катаре, что очень огорчает футболистов и болельщиков, но перед заключительным туром Лиги Наций у чемпионов Европы появляется возможность выиграть свою группу в дивизионе А. Коллектив набрал восемь очков и только выездная победа над Венгрией позволит ему решить эту проблему. Италия на данный момент стала единственной сборной, которая обыграла Венгрию, поэтому шансы на повторный успех определенно есть.

23 сентября Италия обыграла на своем поле Англию (1:0), а 14 июня крупно проиграла на выезде команде Германии (2:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит Венгрия – 4.3

Ничья – 3.45

Победит Италия – 1.9

Статистика

Венгрия проиграла лишь два матча из десяти последних матчей

Италия одержала три победы из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Италия выиграла пять из восьми последних поединков с Венгрией

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Предполагаем, что Венгрия не позволит чемпиону Европы испортить такое отличное выступление в Лиге Наций и отстоит ничью на своем стадионе, заняв первое место в группе.