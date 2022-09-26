Швейцария – Чехия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Швейцария – Чехия, который состоится 27 сентября 2022 года

Швейцария

Несмотря на две победы в последних турах, Швейцария уже не может претендовать на победу в группе и вынуждена бороться лишь за право остаться в дивизионе А. Коллектив набрал шесть очков и на два пункта опережает Чехию, поэтому в личной встрече его может устроить даже ничейный результат. Матч обещает быть интересным и напряженным до самого финального свистка.

24 сентября сборная Швейцарии обыграла на выезде Испанию (2:1), а 12 июня обыграла на своем поле Португалию (1:0).

Чехия

Команда Чехии провалила свои выступления в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и находится на последнем месте в группе с набранными четырьмя баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет два балла и личная встреча с Швейцарией определит, кто из команд отправится на понижение в дивизион B. Поединок обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты.

24 сентября сборная Чехии проиграла крупно на своем поле Португалии (0:4), а 12 июня уступила на выезде Испании (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Швейцария – 1.63

Ничья – 3.75

Победит Чехия – 5.8

Статистика

Чехия выиграла четыре из пяти последних матчей со Швейцарией

Швейцария уступила только в одном домашнем поединке из десяти в основное время

Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей

Чехия не может победить на выезде уже четыре выездных поединка подряд

Прогноз

Сделать ставку на победу Швейцарии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. У хозяев не самая лучшая статистика личных встреч с Чехией, однако на данный момент коллектив выглядит увереннее соперника.