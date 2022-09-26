Швейцария – Чехия : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Швейцария – Чехия, который состоится 27 сентября 2022 года
Швейцария
Несмотря на две победы в последних турах, Швейцария уже не может претендовать на победу в группе и вынуждена бороться лишь за право остаться в дивизионе А. Коллектив набрал шесть очков и на два пункта опережает Чехию, поэтому в личной встрече его может устроить даже ничейный результат. Матч обещает быть интересным и напряженным до самого финального свистка.
24 сентября сборная Швейцарии обыграла на выезде Испанию (2:1), а 12 июня обыграла на своем поле Португалию (1:0).
Чехия
Команда Чехии провалила свои выступления в нынешнем розыгрыше Лиги Наций и находится на последнем месте в группе с набранными четырьмя баллами. Отставание от ближайшего соперника составляет два балла и личная встреча с Швейцарией определит, кто из команд отправится на понижение в дивизион B. Поединок обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты.
24 сентября сборная Чехии проиграла крупно на своем поле Португалии (0:4), а 12 июня уступила на выезде Испании (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Швейцария – 1.63
- Ничья – 3.75
- Победит Чехия – 5.8
Статистика
- Чехия выиграла четыре из пяти последних матчей со Швейцарией
- Швейцария уступила только в одном домашнем поединке из десяти в основное время
- Четыре из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Чехия не может победить на выезде уже четыре выездных поединка подряд
Прогноз
Сделать ставку на победу Швейцарии, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.63. У хозяев не самая лучшая статистика личных встреч с Чехией, однако на данный момент коллектив выглядит увереннее соперника.