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Швеция – Словения : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 13:48
Швеция – Словения : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Швеция – Словения, который состоится 27 сентября 2022 года

Швеция

У сборной Швеции совсем не ладится с результатами и в последних играх команда совсем не набирала очков. Сейчас коллектив занимает последнее место в группе с тремя очками и на два пункта отстает от Словении перед заключительным туром. Только победа поможет шведской сборной обойти конкурента и сохранить место в дивизионе B.

24 сентября сборная Швеции крупно проиграла команде Сербии (1:4), а 12 июня уступил на выезде Норвегии (2:3).

Словения

Словения также не может похвастаться хорошими выступлениями и все еще остается под угрозой вылета. Коллектив набрал пять очков, однако отрыв в два пункта не гарантирует ему третье место. Тем не менее, даже ничейный результат оставит словенскую сборную в дивизионе B. Матч определенно будет сложным и напряженным, чем привлекает внимание не только поклонников команд, но и нейтральных болельщиков.

24 сентября сборная Словении смогла обыграть на своем поле лидера Норвегию (2:1), а 12 июня разошелся миром с Сербией (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Швеция – 1.75
  • Ничья – 3.65
  • Победит Словения – 4.9

Статистика

  • Швеция проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Словения одержала лишь одну выездную победу из десяти последних поединков
  • Словения забивала только в шести поединках на выезде за последнее время из десяти
  • Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу Швеции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Словения не очень уверенно выступает на выезде и мы предполагаем, что в этот раз команда также не наберет очков.

Все комментарии
xnvctjp5nat3
xnvctjp5nat3
вчера в 20:24
Победу одержит Швеция
aq9uub3kaq44
aq9uub3kaq44
вчера в 15:53
Фаворит матча Швеция
Гость
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