Швеция – Словения : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Швеция – Словения, который состоится 27 сентября 2022 года
Швеция
У сборной Швеции совсем не ладится с результатами и в последних играх команда совсем не набирала очков. Сейчас коллектив занимает последнее место в группе с тремя очками и на два пункта отстает от Словении перед заключительным туром. Только победа поможет шведской сборной обойти конкурента и сохранить место в дивизионе B.
24 сентября сборная Швеции крупно проиграла команде Сербии (1:4), а 12 июня уступил на выезде Норвегии (2:3).
Словения
Словения также не может похвастаться хорошими выступлениями и все еще остается под угрозой вылета. Коллектив набрал пять очков, однако отрыв в два пункта не гарантирует ему третье место. Тем не менее, даже ничейный результат оставит словенскую сборную в дивизионе B. Матч определенно будет сложным и напряженным, чем привлекает внимание не только поклонников команд, но и нейтральных болельщиков.
24 сентября сборная Словении смогла обыграть на своем поле лидера Норвегию (2:1), а 12 июня разошелся миром с Сербией (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Швеция – 1.75
- Ничья – 3.65
- Победит Словения – 4.9
Статистика
- Швеция проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Словения одержала лишь одну выездную победу из десяти последних поединков
- Словения забивала только в шести поединках на выезде за последнее время из десяти
- Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу Швеции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Словения не очень уверенно выступает на выезде и мы предполагаем, что в этот раз команда также не наберет очков.