Швеция – Словения : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Наций Швеция – Словения, который состоится 27 сентября 2022 года

Швеция

У сборной Швеции совсем не ладится с результатами и в последних играх команда совсем не набирала очков. Сейчас коллектив занимает последнее место в группе с тремя очками и на два пункта отстает от Словении перед заключительным туром. Только победа поможет шведской сборной обойти конкурента и сохранить место в дивизионе B.

24 сентября сборная Швеции крупно проиграла команде Сербии (1:4), а 12 июня уступил на выезде Норвегии (2:3).

Словения

Словения также не может похвастаться хорошими выступлениями и все еще остается под угрозой вылета. Коллектив набрал пять очков, однако отрыв в два пункта не гарантирует ему третье место. Тем не менее, даже ничейный результат оставит словенскую сборную в дивизионе B. Матч определенно будет сложным и напряженным, чем привлекает внимание не только поклонников команд, но и нейтральных болельщиков.

24 сентября сборная Словении смогла обыграть на своем поле лидера Норвегию (2:1), а 12 июня разошелся миром с Сербией (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит Швеция – 1.75

Ничья – 3.65

Победит Словения – 4.9

Статистика

Швеция проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Словения одержала лишь одну выездную победу из десяти последних поединков

Словения забивала только в шести поединках на выезде за последнее время из десяти

Три последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу Швеции, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Словения не очень уверенно выступает на выезде и мы предполагаем, что в этот раз команда также не наберет очков.