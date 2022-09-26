«Спартаку» выделят 1.2 миллиарда на трансферы. Обещают запоздалое усиление

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вчера, 22:49

Дождались назначений, о которых знали наперед.

Получат 20 миллионов евро на новичков

Матыцын – новая голова и печень совета директоров «Спартака», пришел в гости с подарком. Зимой Абаскалю обещают 15-20 млн евро на усиление состава. Поскольку прошлым летом все клубы РПЛ потратили всего в 86 млн евро, то это невиданная щедрость. Сам «Спартак» выдал Абаскалю лишь 3.2 млн евро, а двое большие отдали за Мартинса, найденного до испанца. Подписали Зиньковского, убедили свободных агентов Мевлю, Бальде и двуликого Рыбуса. На летнем фоне зимний бюджет кажется огромным.

Столько же «Ростов» потратил за два с половиной трансферных сезона. За это время подписывали за деньги Алмквиста, Гиговича, Хашимото, Соу, Терентьева, Тугарева, Калинина, Уткина, Комличенко, Щетинина и Миронова. А еще массу сильных свободных агентов, среди которых есть тот же Полоз. Команда Карпина сейчас вторая в таблице, а «Спартак» Абаскаля на пятом месте. Отрыв по очкам небольшой, а по деньгам огромный. «Спартак» тратил от 7 миллиардов в год, «Ростов» чуть больше двух.

А на табло счет 4:2 в пользу Карпина. Федун и его менеджеры не превратил «Спартак» в сказочно успешный, хотя московский клуб в несколько раз богаче многих конкурентов. Тот же «Сочи» не выбрасывал на трансферы неприличные суммы, а были вторыми в таблице РПЛ , как Тедеско. Сохраняют боеспособность на фоне потерь, которые «Спартак» мог не пережить. Отток тех, кто раньше был в основе у москвичей, состоялся – уехали Жиго, Ларссон, Крал, Понсе и Айртон, а потери вовремя не компенсировали.

Минус спортивного директора – лицензия

Новые владельцы «Спартака» не стали унижать Федуна с порога, назначив вместо него президента клуба, ограничились выбором главного в совете директоров. Что новичок успел наговорить? Матыцын – человек из бизнеса, вице-президент «Лукойла», поэтому обещал развитие, прозрачный механизм принятия решений, появление стратегии. Говорит, что подумают о возрождении «Спартака-2». Но что первым делом провернул человек, раньше с футболом не связанный?

Выбрал спортивным директором Пола Эшуорта, о котором не самые лучшие отзывы после работы в Казахстане. Впрочем, проблема не только в том, что в семье Эшуортов намного сильнее в футбольном менеджменте младший брат Пола. Хуже, что взяли человека, который недавно делал с Федуном то, что делает «Лукойл» с фанатами «Спартака» — обещал. Велись переговоры с шейхами о покупке части акций «красно-белых». Сделка теперь не состоится по понятным причинам.

Новые владельцы не нашли никого лучше, чем бывшего тренера. Пол может начать вмешиваться в футбольные аспекты, подсказывая Абаскалю. Это как Рианчо при Каррере, такие связки редко благополучные. Пол опытнее как главный тренер, чем испанец, у него есть нужные лицензии, трудился аналитиком, значит, имеет мнение о тактике и стратегии развития клуба. Взяли менеджером человека с неутоленными тренерскими амбициями, а наставник Эшуорт проигрывал частенько.

Шаг в стиле «Локомотива», когда выписали консультантом Рангника и пригласили тренером Гисдоля. Вот только англичанин из «Спартака» рядом не стоял с Ральфом по успешности бывших проектов. Скаутские запросы Абаскаля целое лето игнорировали. «Красно-белые» провалили серию переговоров без нового руководства. Теперь посмотрим в деле на Эшуорта, которые не вмешался вовремя и уже не справился с трансферными задачами, которые покорялись Каттани.

Нужны не только футболисты из Самары

Разграбление «Крыльев Советов» — банальный метод усилить состав в РПЛ . Там не только Ежов и Горшков на примете. Есть хавбек Коваленко, развитой не по годам игрок. Голландец Гленн Бейл на правом фланге нормально смотрится. Пиняев может сыграть в атаке лучше, чем Игнатов из «Спартака». Впрочем, дело ведь не только в таланте, но и в умении его раскрыть. Глушенкова не видели форвардом основы в «Спартаке», а у Осинькина молодой Максим смотрится неплохо, набирается уверенности.

Тот же эффект часто дает работа с Карпиным. К нему стекаются те, кто не закрепился в предыдущем клубе, как Уткин и Комличенко. Внутренние резервы будут приоритетными целями в ближайшие годы для клубов РПЛ , поэтому Эшуорту важно оказаться хорошо изучить рынок вокруг «Спартака». Например, Калинский мог усилить «красно-белых», хотя понятно, что если рассчитывают на трио Соболева, Промеса и Зиньковского, пока Мозес не вернется из лазарета, то сам Абаскаль решил не спешить.

Или просто не было денег? Тех же испанцев заманивали из числа свободных агентов, а когда пришлось покупать в греков плеймейкера за скромную сумму – не сторговались. «Спартак» неграмотно передал бразды правления. И хотя новые владельцы заявляют, что они пришли из бизнеса, значит, будут последовательными, не стоит обольщаться. Оказалось, что два крупных капиталиста взяли и ушли на пенсию. Еще и футбольный клуб подарили неназванному бенефициару, целой корпорации.

Матыцын говорит правду, но нужны дела

Немного смущает, что новый председатель правления зашел с оценками в стиле болельщиков. Разносить предшественников – не лучшая стратегия. Пресса и фанаты во имя контроля должны быть немного скептиками. А здесь получилось, словно «Лукойл» не знал, что купит у Федуна клуб. И плохой Арнольдович почему-то не оставил миллиард евро на трансферы. А менеджеры виноваты, что не успели заменить Литвинова, Мозеса и Мартинса, когда те угодили в лазарет.

Также не было уточнено, что фактически «Спартак» подарен. Двадцати миллионов евро, чтобы ничего в клубе не изменилось, точно мало. Нефтяникам нужно от 120 евро по нынешнему курсу на сезон, чтобы «красно-белые» остались в той же финансовой категории. Непонятно, кто отвечает за финансовый блок и заработки? Разговоры о приостановке РПЛ не позволяют новым менеджерам рассчитывать на большую реальную прибыль. Фанатам остается верить, что обещания выполнят.

Хотя не удивимся и урезанию бюджета, прощанию с футболистами с высокой зарплатой и ставке на таких игроков, как Мевля – бесхозных в конце трансферного окна. За красивыми словами должны стоять продуманные действия. А болельщики пока увидели, как Абаскаль терял важных футболистов, но остался без нового правого латераля, перспективного защитника на замену Жиго, подстраховки после травмы Мартинса и плеймейкера вместо Мозеса. Будет здорово, если новые руководители удивят.