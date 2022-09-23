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Леонченко: «Финансовая ситуация сложная, но РЖД оказывают поддержку»

сегодня, 06:55

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о финансовом положении клуба.

Тот путь, по которому мы пошли — оптимизация зарплатной ведомости — абсолютно правильный и другого пути нет. Зарплаты в российских клубах были перегреты, они не соответствовали тем доходам, которые команды получали от соревнований.

Финансовая ситуация сложная, но РЖД оказывают поддержку. В сложившейся ситуации мы совместно находим средства, чтобы обновить инфраструктуру на стадионе.

Остается ли РЖД основным собственником клуба? В этом плане изменений не происходит.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ SonataArctica (раскрыть)
сегодня в 09:54
Речь то о чём,уважаемый? Какой-то Валера...военкомат...армия.Вроде тут ВОЛОДЯ что-то пробулькал о нуждах Локо.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:52
А в чём реальный смысл "оптимизации"? В приглашении иностранных специалистов и половины команды иностранных игроков??? Наконец вы практически доказываете,что эти помпезные нищеброды готовы играть за русские деревянные рубли,в минимальном количестве???
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 08:27
Очень перегреты зряплаты
Diver
Diver
сегодня в 08:07
Ну может хоть теперь футболистам зарплаты в 1.5-2 млн рублей покажутся вполне терпимыми.....
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:03, ред.
Всё оптимизировали немецкие специалисты !))
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 07:54
Бери военник, дуй до Военкомата! Странно, что "очень-ребристый-глазами" ещё не там. У меня тоже дочка, которой нет 18и, и мама лежачая. Валера, сделай всей стране Прекрасно!) Найди в армии себе Кавалера.
lotsman
lotsman
сегодня в 07:33
Всё упирается в финансы? А игра?
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 07:27
Ну да , нуда ,а нецев завезли оптом чтоб дороже было ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 07:14
Пока поезда ходят и электрички не отменили ЛОКО будет барахтаться, а как народ ездить перестанет хана настанет. А жаль
89pubxs2bqt3
89pubxs2bqt3
сегодня в 07:03
Как бы не оказывали, а эшелоны с фрицами у нас уж лет 80 как под откос пускаются только в путь
Гость
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