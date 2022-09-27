«Оренбург» – «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Оренбург» – «Динамо» Москва, который состоится 28 сентября 2022 года
«Оренбург»
«Оренбург» не может похвалиться хорошими результатами в кубке России, ведь команда после двух туров замыкает турнирную таблицу и нулем набранных баллов. Коллектив немного смог улучшить свои результаты в чемпионате и сейчас занимает девятое место с 12 баллами. В предстоящем матче, несмотря на статус соперников, клубу необходимо набирать очки, чтобы не потерять шансы на выход из группы полностью.
18 сентября «Оренбург» обыграл на выезде «Пари НН» (2:0), а 14 числа в кубке уступил «Ростову» (1:3).
«Динамо» Москва
«Динамо» показало средние результаты в кубке и после двух туров команда набрала три очка. Чтобы бороться за выход из группы коллектив обязан обыгрывать аутсайдера, ведь провал в кубке России на такой стадии болельщики не поймут. В чемпионате страны у «Динамо» Москва текущее седьмое место с набранными 16 баллами. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты.
17 сентября «Динамо» Москва проиграло на своем поле «Зениту» в чемпионате (0:2), а 13 числа в кубке России обыграло «Ахмат» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Оренбург» – 3.4
- Ничья – 3.55
- Победит «Динамо» Москва – 2.1
Статистика
- «Оренбург» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Динамо» Москва одержало лишь одну выездную победу из десяти последних матчей
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Оренбург» выиграл три из четырех последних встреч с «Динамо»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Оренбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Хозяева имеют хорошую статистику личных встреч с «Динамо» и постараются добыть первые три очка в группе. Прогнозируем минимальную победу «Оренбурга».