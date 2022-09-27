«Оренбург» – «Динамо» Москва : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка России «Оренбург» – «Динамо» Москва, который состоится 28 сентября 2022 года

«Оренбург»

«Оренбург» не может похвалиться хорошими результатами в кубке России, ведь команда после двух туров замыкает турнирную таблицу и нулем набранных баллов. Коллектив немного смог улучшить свои результаты в чемпионате и сейчас занимает девятое место с 12 баллами. В предстоящем матче, несмотря на статус соперников, клубу необходимо набирать очки, чтобы не потерять шансы на выход из группы полностью.

18 сентября «Оренбург» обыграл на выезде «Пари НН» (2:0), а 14 числа в кубке уступил «Ростову» (1:3).

«Динамо» Москва

«Динамо» показало средние результаты в кубке и после двух туров команда набрала три очка. Чтобы бороться за выход из группы коллектив обязан обыгрывать аутсайдера, ведь провал в кубке России на такой стадии болельщики не поймут. В чемпионате страны у «Динамо» Москва текущее седьмое место с набранными 16 баллами. Матч обещает быть интересным и хранить интригу до последней минуты.

17 сентября «Динамо» Москва проиграло на своем поле «Зениту» в чемпионате (0:2), а 13 числа в кубке России обыграло «Ахмат» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Оренбург» – 3.4

Ничья – 3.55

Победит «Динамо» Москва – 2.1

Статистика

«Оренбург» проиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Динамо» Москва одержало лишь одну выездную победу из десяти последних матчей

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Оренбург» выиграл три из четырех последних встреч с «Динамо»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Оренбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Хозяева имеют хорошую статистику личных встреч с «Динамо» и постараются добыть первые три очка в группе. Прогнозируем минимальную победу «Оренбурга».