«Эмполи» – «Милан» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Эмполи» – «Милан», который состоится 01 октября 2022 года

«Эмполи»

«Эмполи» только в прошлом поединке смог прервать свою серию поединков в Серии А без побед и поэтому вынужден бороться за место в середине турнирной таблицы. Команда набрала семь очков и на данный момент занимает 14 место в таблице, опережая ближайшего соперника на один балл. В матче с «Миланом» коллективу придется играть аккуратно и продемонстрировать хорошую реализацию, чтобы отобрать очки у чемпиона Италии.

17 сентября «Эмполи» обыграл на выезде «Болонью» (1:0), а 12 числа уступил на своем поле «Роме» (1:2).

«Милан»

«Милан» уступил в прошлом матче и получил первое поражение в сезоне. Коллектив набрал 14 очков и занимает текущее пятое место, отставая от лидеров на три пункта. Чтобы не отпускать далеко прямых конкурентов по борьбе за медали Серии А, «красно-черным» необходимо побеждать в предстоящей игре и возможно команда продвинется вперед по таблице.

18 сентября «Милан» проиграл на своем поле «Наполи» (1:2), а 14 сентября в Лиге Чемпионов команда обыграла «Динамо» Загреб (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эмполи» – 5.4

Ничья – 4

Победит «Милан» – 1.62

Статистика

«Милан» уступил только в одном поединке из десяти последних во всех турнирах

«Эмполи» не может выиграть на своем стадионе уже четыре матча подряд

«Милан» выиграл три последних встречи у «Эмполи» в чемпионате Италии

Шесть последних матчей между клубами на поле «Эмполи» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. «Эмполи» имеет не лучшую статистику личных встреч с «Миланом» и предполагаем, что хозяева не смогут отобрать очки у чемпиона Италии.