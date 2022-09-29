«Сассуоло» – «Салернитана» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Сассуоло» – «Салернитана», который состоится 02 октября 2022 года

«Сассуоло»

В прошлом туре команда прервала свою серию без побед в чемпионате, однако большинство проблем еще не решены. На данный момент «Сассуоло» расположился на 11 месте с набранными девятью баллами, и чтобы подниматься выше, необходимо демонстрировать стабильность чем пока коллектив похвалиться не может. В домашней встрече с «Салернитаной» от хозяев будут ждать только максимального результата.

17 сентября «Сассуоло» на выезде минимально переиграл «Торино» (1:0), а 11 числа на своем стадионе уступил «Удинезе» (1:3).

«Салернитана»

«Салернитана» уже несколько матчей не выигрывает в Серии А, что не вызывает особого удивления среди болельщиков. Команда старается держаться как можно дальше держаться от зоны вылета, что подтверждает текущее 13 место в турнирной таблице. Выездные матчи для клуба всегда большое испытание, поэтому придется постараться, чтобы уехать с набранными баллами.

16 сентября «Салернитана» проиграла на своем поле «Лечче» (1:2), а 11 числа сыграли вничью с «Ювентусом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сассуоло» – 1.95

Ничья – 3.75

Победит «Салернитана» – 3.65

Статистика

«Сассуоло» смог одержать лишь три победы из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних выездных матчей «Салернитаны» завершились ничейным результатом

«Сассуоло» выиграл четыре из пяти последних встреч с «Салернитаной»

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Сассуоло», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Хозяева обязаны побеждать на своем поле и улучшать свое турнирное положение, потому что в следующих матах это сделать будет гораздо сложнее.