«Труа» – «Реймс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Труа» – «Реймс», который состоится 02 октября 2022 года

«Труа»

На данный момент «Труа» является середняком Лиги 1 и занимает центральное десятое место в турнирной таблице. Команда успела набрать 10 очков и может чувствовать себя в относительной безопасности от зоны вылета. В предстоящей игре с «Реймсом» за счет фактора своего поля, футболисты могут попытаться порадовать своих болельщиков еще одной победой, а себя тремя баллами.

18 сентября «Труа» обыграл на выезде «Клермон» (3:1), а девятого числа уступил на выезде «Лансу» (0:1).

«Реймс»

«Реймс» не очень удачно начал сезон и имеет очень неприятную разницу мячей (10:17). Команда занимает 17 место в турнирной таблице и набрала шесть очков, что не является удовлетворительным результатом. Чтобы быстрее покинуть зону вылета, коллективу необходимо набирать очки в ближайших матчах, поэтому поединок с «Труа» будет интересным с точки зрения турнирного положения команд и их перспектив.

18 сентября «Реймс» на своем поле проиграл «Монако» (0:3), а 11 числа минимально уступил на выезде «Тулузе» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Труа» – 2.5

Ничья – 3.4

Победит «Реймс» – 2.8

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Труа» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Реймс» проиграл три выездных матча из десяти последних во всех турнирах

«Труа» выиграл три из четырех последних матчей у «Реймса»

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.4. Предполагаем, что матч будет примерно равным, а команды обменяются мячами, но в конечном итоге поделят очки.