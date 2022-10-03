«Марсель» – «Спортинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Марсель» – «Спортинг», который состоится 04 октября 2022 года
«Марсель»
У «Марселя» неважно идут дела в Лиге Чемпионов, хотя в чемпионате Франции команда идет в группе лидеров. Два первые тура проиграны при достаточно неплохой игре и теперь коллективу, чтобы зацепиться за выходи из группы необходима только победа в предстоящем матче, что сделать будет непросто, учитывая нынешнюю форму соперника из Португалии.
30 сентября «Марсель» крупно обыграл на выезде «Анже» (3:0), а 19 числа сыграл вничью с «Ренном» (1:1).
«Спортинг»
Португальцы отлично стартовали в группе Лиги Чемпионов и стоит признать, что от них такого ожидали далеко не все эксперты. «Спортинг» лидирует в своей группе с шестью очками и делает большой упор именно на главный европейский турнир, ведь в чемпионате страны команда допускает осечки и идет только на седьмом месте с 13 набранными баллами.
30 сентября «Спортинг» переиграл на своем поле «Жил Висенте» (3:1), а 17 числа на выезде проиграл «Боавиште» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Марсель» – 2.4
- Ничья – 3.45
- Победит «Спортинг» – 3.3
Статистика
- «Спортинг» забивал в восьми выездных матчах из десяти последних во всех турнирах
- «Марсель» проиграл только две встречи из десяти последних во всех турнирах
- Два последних матча команда закончились вариантом «обе забьют»
- «Марсель» не побеждал в двух последних домашних поединках
Прогноз
Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Обеим командам нужен результат, поэтому рисковать никто не будет. Прогнозируем в этом противостоянии малорезультативную ничью.