«Марсель» – «Спортинг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Марсель» – «Спортинг», который состоится 04 октября 2022 года

«Марсель»

У «Марселя» неважно идут дела в Лиге Чемпионов, хотя в чемпионате Франции команда идет в группе лидеров. Два первые тура проиграны при достаточно неплохой игре и теперь коллективу, чтобы зацепиться за выходи из группы необходима только победа в предстоящем матче, что сделать будет непросто, учитывая нынешнюю форму соперника из Португалии.

30 сентября «Марсель» крупно обыграл на выезде «Анже» (3:0), а 19 числа сыграл вничью с «Ренном» (1:1).

«Спортинг»

Португальцы отлично стартовали в группе Лиги Чемпионов и стоит признать, что от них такого ожидали далеко не все эксперты. «Спортинг» лидирует в своей группе с шестью очками и делает большой упор именно на главный европейский турнир, ведь в чемпионате страны команда допускает осечки и идет только на седьмом месте с 13 набранными баллами.

30 сентября «Спортинг» переиграл на своем поле «Жил Висенте» (3:1), а 17 числа на выезде проиграл «Боавиште» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Марсель» – 2.4

Ничья – 3.45

Победит «Спортинг» – 3.3

Статистика

«Спортинг» забивал в восьми выездных матчах из десяти последних во всех турнирах

«Марсель» проиграл только две встречи из десяти последних во всех турнирах

Два последних матча команда закончились вариантом «обе забьют»

«Марсель» не побеждал в двух последних домашних поединках

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.45. Обеим командам нужен результат, поэтому рисковать никто не будет. Прогнозируем в этом противостоянии малорезультативную ничью.