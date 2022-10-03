«Порту» – «Байер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Порту» – «Байер», который состоится 04 октября 2022 года

«Порту»

«Порту» показал очень плохой старт в Лиге Чемпионов и после двух поражений команда имеет разницу мячей (1:6). Чтобы исправить ситуацию, коллективу необходимо выигрывать ближайшие поединки и на своем поле она имеет неплохие шансы начать свое успешное возвращение. В чемпионате Португалии команда идет на втором месте с 19 баллами и отстает от лидера на три пункта.

30 сентября «Порту» обыграл на своем поле «Брагу» (4:1), а 17 сентября разошелся миром с «Эшторилом» (1:1).

«Байер»

Немецкий клуб показывает катастрофические результаты в чемпионате Германии и пребывает в зоне вылета. В Лиге Чемпионов у «фармацевтов» в активе три набранных балла и спаренные матчи с «Порту» станут решающими в плане выхода из группы. Матч между командами обещает быть интересным и даже возможно интрига будет храниться до последней минуты.

30 сентября «Байер» крупно проиграл на выезде «Баварии» (0:4), а 17 сентября сыграл вничью с «Вердером» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Порту» – 2.1

Ничья – 3.7

Победит «Байер» – 3.3

Статистика

«Порту» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

«Байер» одержал только две победы в восьми последних выездных поединках

Три последних матча между клубами закончились вариантом «обе забьют»

«Порту» проиграл два последних матча «Байеру»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Порту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Португальцам необходимо реабилитироваться за выступления в прошлых турах и только победа оставит их в реальной борьбе за выход в плей-офф.