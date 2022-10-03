«Порту» – «Байер» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Порту» – «Байер», который состоится 04 октября 2022 года
«Порту»
«Порту» показал очень плохой старт в Лиге Чемпионов и после двух поражений команда имеет разницу мячей (1:6). Чтобы исправить ситуацию, коллективу необходимо выигрывать ближайшие поединки и на своем поле она имеет неплохие шансы начать свое успешное возвращение. В чемпионате Португалии команда идет на втором месте с 19 баллами и отстает от лидера на три пункта.
30 сентября «Порту» обыграл на своем поле «Брагу» (4:1), а 17 сентября разошелся миром с «Эшторилом» (1:1).
«Байер»
Немецкий клуб показывает катастрофические результаты в чемпионате Германии и пребывает в зоне вылета. В Лиге Чемпионов у «фармацевтов» в активе три набранных балла и спаренные матчи с «Порту» станут решающими в плане выхода из группы. Матч между командами обещает быть интересным и даже возможно интрига будет храниться до последней минуты.
30 сентября «Байер» крупно проиграл на выезде «Баварии» (0:4), а 17 сентября сыграл вничью с «Вердером» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Порту» – 2.1
- Ничья – 3.7
- Победит «Байер» – 3.3
Статистика
- «Порту» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Байер» одержал только две победы в восьми последних выездных поединках
- Три последних матча между клубами закончились вариантом «обе забьют»
- «Порту» проиграл два последних матча «Байеру»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Порту», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Португальцам необходимо реабилитироваться за выступления в прошлых турах и только победа оставит их в реальной борьбе за выход в плей-офф.