«Милан» – «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Ювентус», который состоится 08 октября 2022 года

«Милан»

На днях команда потерпела крупное поражение в Лиге Чемпионов, но эта неудача не может повлиять на настрой футболистов в чемпионате. Перед стартом очередного тура «Милан» занимает пятое место с 17 баллами. Предстоящий матч определенно станет центральной в туре и привлечет внимание множество болельщиков с разных стран, ведь противостояние этих коллективов интересно из года в год.

5 октября «Милан» крупно проиграл «Челси» в Лиге Чемпионов (1:2), а первого числа обыграл в чемпионате «Эмполи» (3:1).

«Ювентус»

«Ювентус» после нескольких провальных поединков, смог одержать победы в последних встречах, однако клубу предстоит еще много работы, чтобы исправить ситуацию во всех турнирах. В чемпионате Италии туринцы занимают лишь седьмое место с 13 баллами, отставая на семь очков от лидеров. В выездном матче с чемпионом Италии «старой синьоре» также будет нелегко.

5 октября в Лиге Чемпионов «Ювентус» обыграл «Маккаби» Хайфа (3:1), а второго числа одолел на своем поле «Болонью» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 2.1

Ничья – 3.45

Победит «Ювентус» – 3.9

Статистика

«Милан» уступил в двух последних матчей из десяти во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Два последних матча между клубами завершились ничьими

«Милан» выиграл только один матч из пяти с «Ювентусом» на своем поле

Прогноз

Сделать ставку на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Ювентус» играет очень нестабильно, а на выезде команде будет еще сложнее. Прогнозируем победу хозяев.