«Милан» – «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Милан» – «Ювентус», который состоится 08 октября 2022 года
«Милан»
На днях команда потерпела крупное поражение в Лиге Чемпионов, но эта неудача не может повлиять на настрой футболистов в чемпионате. Перед стартом очередного тура «Милан» занимает пятое место с 17 баллами. Предстоящий матч определенно станет центральной в туре и привлечет внимание множество болельщиков с разных стран, ведь противостояние этих коллективов интересно из года в год.
5 октября «Милан» крупно проиграл «Челси» в Лиге Чемпионов (1:2), а первого числа обыграл в чемпионате «Эмполи» (3:1).
«Ювентус»
«Ювентус» после нескольких провальных поединков, смог одержать победы в последних встречах, однако клубу предстоит еще много работы, чтобы исправить ситуацию во всех турнирах. В чемпионате Италии туринцы занимают лишь седьмое место с 13 баллами, отставая на семь очков от лидеров. В выездном матче с чемпионом Италии «старой синьоре» также будет нелегко.
5 октября в Лиге Чемпионов «Ювентус» обыграл «Маккаби» Хайфа (3:1), а второго числа одолел на своем поле «Болонью» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Милан» – 2.1
- Ничья – 3.45
- Победит «Ювентус» – 3.9
Статистика
- «Милан» уступил в двух последних матчей из десяти во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Два последних матча между клубами завершились ничьими
- «Милан» выиграл только один матч из пяти с «Ювентусом» на своем поле
Прогноз
Сделать ставку на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Ювентус» играет очень нестабильно, а на выезде команде будет еще сложнее. Прогнозируем победу хозяев.