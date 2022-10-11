«Шахтер» – «Реал» Мадрид : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шахтер» – «Реал» Мадрид, который состоится 11 октября 2022 года
«Шахтер»
Клуб из Донецка выступает на данный момент в Польше и старается без большинства легионеров хорошо выступать в Лиге Чемпионов. На данный момент «Шахтер» набрал четыре очка и занимает второе место, а предстоящая встреча с «Реалом» станет возможностью зацепиться за очки, чтобы в личных встречах с прямыми конкурентами иметь более весомое преимущество.
5 октября «Шахтер» проиграл матч «Реалу» в Испании (1:2), а первого октября разгромил «Металлист» в чемпионате Украины (6:1).
«Реал» Мадрид
Королевский клуб уже практически решил свои задачи в Лиге Чемпионов и лидирует с девятью баллами, опережая «Шахтер» на пять очков. «Реал» совсем скоро встречается с «Барселоной» в Ла Лиге и внутреннее первенство сейчас для коллектива более приоритетно. Тем не менее, команда является большим фаворитом на победу в предстоящей встрече с чемпионом Украины.
08 октября «Реал» Мадрид обыграл в чемпионате «Хетафе» на выезде (1:0), а пятого октября минимально обыграл «Шахтер» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Шахтер» – 7.5
- Ничья – 4.9
- Победит «Реал» Мадрид – 1.43
Статистика
- «Реал» Мадрид проиграл только один матч из 15 последних во всех турнирах
- «Реал» Мадрид выиграл семь последних выездных матчей
- «Шахтер» Донецк проиграл три из десяти последних встреч во всех турнирах
- «Реал» выиграл последние три поединка у украинского клуба
Прогноз
Сделать ставку на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.43. «Шахтер» играет на нейтральном поле и сильно ослаблен уходом легионеров. Прогнозируем победу гостей на классе в этом противостоянии.