«Шахтер» – «Реал» Мадрид : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Шахтер» – «Реал» Мадрид, который состоится 11 октября 2022 года

«Шахтер»

Клуб из Донецка выступает на данный момент в Польше и старается без большинства легионеров хорошо выступать в Лиге Чемпионов. На данный момент «Шахтер» набрал четыре очка и занимает второе место, а предстоящая встреча с «Реалом» станет возможностью зацепиться за очки, чтобы в личных встречах с прямыми конкурентами иметь более весомое преимущество.

5 октября «Шахтер» проиграл матч «Реалу» в Испании (1:2), а первого октября разгромил «Металлист» в чемпионате Украины (6:1).

«Реал» Мадрид

Королевский клуб уже практически решил свои задачи в Лиге Чемпионов и лидирует с девятью баллами, опережая «Шахтер» на пять очков. «Реал» совсем скоро встречается с «Барселоной» в Ла Лиге и внутреннее первенство сейчас для коллектива более приоритетно. Тем не менее, команда является большим фаворитом на победу в предстоящей встрече с чемпионом Украины.

08 октября «Реал» Мадрид обыграл в чемпионате «Хетафе» на выезде (1:0), а пятого октября минимально обыграл «Шахтер» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шахтер» – 7.5

Ничья – 4.9

Победит «Реал» Мадрид – 1.43

Статистика

«Реал» Мадрид проиграл только один матч из 15 последних во всех турнирах

«Реал» Мадрид выиграл семь последних выездных матчей

«Шахтер» Донецк проиграл три из десяти последних встреч во всех турнирах

«Реал» выиграл последние три поединка у украинского клуба

Прогноз

Сделать ставку на победу «Реала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.43. «Шахтер» играет на нейтральном поле и сильно ослаблен уходом легионеров. Прогнозируем победу гостей на классе в этом противостоянии.