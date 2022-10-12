На «Ювентус» больно смотреть. Давно пора прощаться с Аллегри и Аньелли

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вчера, 13:38

Президент – коренная причина неудач.

Боссы считают, что виноваты лишь игроки

Так не бывает. По одной простой причине ни один кризис не строится строго на футболистах. Решения принимают не они. Даже в 19 веке среди игроков был человек с функциями тренера и менеджера. Сейчас Де Брюйне – великий раб идей Гвардиолы. Футболисты «Манчестер Сити» рассказали, что Хосеп часто наперед расписывает сценарий матча, действия и своей, и чужой команды. Делает это в деталях.

Никакой магии, чистая наука. Ваш мозг «видит» больше, чем фиксируете вербально и в мыслях. Следовательно, когда опытный фанат футбола смотрит матчи «Ювентуса», то легко предугадывает глобальные проблемы. Дель Пьеро прав, психология в футболе важна. Ваш мозг фиксирует даже мимику, жесты футболистов и главного тренера, сразу делает выводы и понимает, куда движется команда.

Вчера Аллегри после перерыва ходил вдоль бровки так нервно, как никогда не ходит успешный тренер. Массимилиано плохо разбирает соперников. Не смог после возвращения в Турин стать доктором Франкенштейном. Не вдохнул душу в лоскутного монстра, в которого Недвед, Арривабене и Аньелли превратили вечного чемпиона Италии и финалиста Лиги чемпионов. При этом боссы обвиняют строго своих футболистов.

Аллегри поддерживают из-за дерби Турина

Выразили доверие наставнику и до, и после поражения от «Маккаби». Арривабене – надзиратель, человек владельца клуба Элканна, заявил о полной уверенности в Аллегри еще до игры. Такие фразы накануне решающих матчей бросают только неопытные в футболе люди. Но еще хуже слова Аньелли после поражения:

Не думал и не думаю о смене тренера «Ювентуса» по ходу сезона. Аллегри – наставник команды, и им останется.

Соперники рады упрямству президента клуба. Клуба, в котором больше не хотели играть Роналду и Де Лигт. Куда не пришли Салах и Зидан. Клуба без успехов в Европе. Уже бывшего чемпиона Италии. Где не закрепились Сарри и Пирло. Не увеличены доходы, есть долги и обвинения в махинациях с трансферами и выплатами футболистам. Отсюда серии обысков в офисе клуба. А в остальном все «замечательно»: последние в группе Лиги чемпионов, восьмые в Серии А.

Аллегри точно не нужно увольнять, чтобы «Ювентус» вдруг не огорчил соперников хорошей игрой. А если без сарказма, то даже самые верные болельщики клуба в недоумении. Почему руководители так цепляются за Массимилиано? Возможно, владельцы дали им последний шанс выбрать тренера. И если признать провал посреди сезона, то условием является уход руководства, как в «Локомотиве». Вот такая теория похожа на правду.

Ведь вряд ли Аньелли не умеет обманывать. Он женат на бывшей супруге лучшего друга. Президент УЕФА – его кум Чеферин, заявлял, что когда работал юристом с убийцами и ворами, не встречал человека, у которого настолько различаются слова и поступки. Не удивляйтесь отставке Аллегри, если «Ювентус» проиграет в субботу «Торино» и пропустит от Миранчука. Боссы клуба сразу забудут все, что говорили после «Маккаби».

Массимо никогда не был простым человеком

В футболе, кроме профессионализма, а он у Аллегри имеется, важно поведение. Тренер ищет конфликты, такой человек. Например, не хотел работать с голеадором Роналду, ведь знает, чем завершаются отношения двух сложных персонажей. Про Массимилиано многое расскажет иск к бывшей жене. Аллегри в Италии знают как ловеласа. Минимум семь женщин, не считая быстрые романы, а это вечные личные драмы.

Одна из них завершится в суде. Тренер натравил адвокатов на бывшую подругу. Мать его сына Джорджо получает 10 тысяч евро алиментов в месяц. Оказалось, потратила часть денег на обучение дочери от бывших отношений и купила дом для новой семьи. Некрасиво, но годовые алименты — 120 тысяч евро, Аллегри зарабатывает всего за пять дней. Многие бывшие забирают у миллионеров больше, а бывшей подруге Аллегри изменил, когда наследнику был один месяц, сам не святой.

Точно нужен суд над матерью единственного сына? Возможно, Аллегри стал плохим менеджером не только в футболе. Не трудно развернуть конфликт так, чтобы над его 11-летним сыном не издевались в школе, что мама мошенница, которую судят. Аллегри не смог принять грамотные решения в личной жизни, но успешно решит в таком состоянии проблемы кризисного «Ювентуса»? Есть большие сомнения в ментальной и тактической форме тренера.

Проблема «Ювентуса» не только в наставнике

Коллективная ответственность. Игроки не обули «Маккаби» в гостях. Стартовый состав на проваленную игру, после которой болельщицы «Ювентуса» на трибунах плакали, не назвать великим. Но кто купил в клуб, где уже есть Рабьо, его брата по отсутствию харизмы Паредеса? Есть мир, где Кроос и Модрич. А есть мир, где у защитников «Ювентуса» столько же ударов по воротам, как у форвардов Влаховича и Милика.

Можно жаловаться на проблемы Ди Марии. Анхель мог стать ангелом-хранителем, а не получается по разным причинам. Можно вспомнить о Погба и Кьезе. Должны усилить «Ювентус» после восстановления от травм. Даже уход Дибалы сделать аргументом в защиту Аллегри. Но лучше признать, что «Ювентус» давно предупреждали. Даже если сейчас уволят Аллегри и сделают крайним Недведа, то не решат проблему.

Ведь зовут ее Андреа Аньелли. Президент совершил критическое количество ошибок. Начиная с преступления против футбола – попытки создать Суперлигу, где все места оставались за богатыми. Таким клубам, как «Маккаби», никто не дал бы шанса. Израильтяне вчера показали, что готовы сделать с итальянским грандом. Но и в Серии А поводов для критики Аллегри достаточно, три победы в девяти турах.

Косметический ремонт уже не спасет клуб

Проиграли и «Монце», и «Милану». Восьмое место, в пяти последних турах одна победа. Боссы цепляются за капитана корабля, который тонет по их общей вине. Даже если учесть травмы двух игроков, слишком мало объективных причин, чтобы получить два мяча от 29-летнего Омера Ацили – неосновного игрока сборной Израиля. Да и не только в «Маккаби» дело.

Элканн точно не интересуется футболом, и это ведет к невнятности «Ювентуса». Раньше был менеджер – Маротта, а сейчас светит последнее место в группе ЛЧ . И сезон без этого турнира, ведь Сарри с «Лацио», Моуриньо с «Ромой» и Гасперни с «Аталантой» не слабее детища Аньелли. Аллегри хвастался, что отказался от приглашения «Реала», а Перес безумно рад такому развороту истории.

Поражение от «Маккаби» не было предсказуемым, это сюрприз, но оно объяснимо и точно не большая сенсация. Похоже, глобальных перемен к лучшему не будет, пока не дойдет до замены Аньелли на посту президента. Пора выбрали тренера с идеями, ведь у Аллегри их давно нет. Дожили, что некоторые фанаты «Ювентуса» в дерби будут желать «Торино» успехов. Нужен сенсационный разгром, чтобы поставить точку.

И это не предательство, а скорее гуманизм. Плохо, когда власть в грандах захватывают люди, одержимые круговой порукой и верой в непогрешимость. Аньелли вчера извинился и заявил, что ему якобы стыдно. Но если знать об Андреа чуть больше, то лучше доверять действиям, не словам. А решения знаете – Аллегри назначили и не увольняют.