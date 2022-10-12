Soccer.ru
ГлавнаяБлогиДно пробитоИтоги и оценкиИталия. Серия А 2022/2023

На «Ювентус» больно смотреть. Давно пора прощаться с Аллегри и Аньелли

вчера, 13:38
Аллегри Массимилиано
00:00 / 00:00

Президент – коренная причина неудач.

Боссы считают, что виноваты лишь игроки

Так не бывает. По одной простой причине ни один кризис не строится строго на футболистах. Решения принимают не они. Даже в 19 веке среди игроков был человек с функциями тренера и менеджера. Сейчас Де Брюйне – великий раб идей Гвардиолы. Футболисты «Манчестер Сити» рассказали, что Хосеп часто наперед расписывает сценарий матча, действия и своей, и чужой команды. Делает это в деталях.

Никакой магии, чистая наука. Ваш мозг «видит» больше, чем фиксируете вербально и в мыслях. Следовательно, когда опытный фанат футбола смотрит матчи «Ювентуса», то легко предугадывает глобальные проблемы. Дель Пьеро прав, психология в футболе важна. Ваш мозг фиксирует даже мимику, жесты футболистов и главного тренера, сразу делает выводы и понимает, куда движется команда.

Вчера Аллегри после перерыва ходил вдоль бровки так нервно, как никогда не ходит успешный тренер. Массимилиано плохо разбирает соперников. Не смог после возвращения в Турин стать доктором Франкенштейном. Не вдохнул душу в лоскутного монстра, в которого Недвед, Арривабене и Аньелли превратили вечного чемпиона Италии и финалиста Лиги чемпионов. При этом боссы обвиняют строго своих футболистов.

Аллегри поддерживают из-за дерби Турина

Выразили доверие наставнику и до, и после поражения от «Маккаби». Арривабене – надзиратель, человек владельца клуба Элканна, заявил о полной уверенности в Аллегри еще до игры. Такие фразы накануне решающих матчей бросают только неопытные в футболе люди. Но еще хуже слова Аньелли после поражения:

Не думал и не думаю о смене тренера «Ювентуса» по ходу сезона. Аллегри – наставник команды, и им останется.

Соперники рады упрямству президента клуба. Клуба, в котором больше не хотели играть Роналду и Де Лигт. Куда не пришли Салах и Зидан. Клуба без успехов в Европе. Уже бывшего чемпиона Италии. Где не закрепились Сарри и Пирло. Не увеличены доходы, есть долги и обвинения в махинациях с трансферами и выплатами футболистам. Отсюда серии обысков в офисе клуба. А в остальном все «замечательно»: последние в группе Лиги чемпионов, восьмые в Серии А.

Аллегри точно не нужно увольнять, чтобы «Ювентус» вдруг не огорчил соперников хорошей игрой. А если без сарказма, то даже самые верные болельщики клуба в недоумении. Почему руководители так цепляются за Массимилиано? Возможно, владельцы дали им последний шанс выбрать тренера. И если признать провал посреди сезона, то условием является уход руководства, как в «Локомотиве». Вот такая теория похожа на правду.

Ведь вряд ли Аньелли не умеет обманывать. Он женат на бывшей супруге лучшего друга. Президент УЕФА – его кум Чеферин, заявлял, что когда работал юристом с убийцами и ворами, не встречал человека, у которого настолько различаются слова и поступки. Не удивляйтесь отставке Аллегри, если «Ювентус» проиграет в субботу «Торино» и пропустит от Миранчука. Боссы клуба сразу забудут все, что говорили после «Маккаби».

Массимо никогда не был простым человеком

В футболе, кроме профессионализма, а он у Аллегри имеется, важно поведение. Тренер ищет конфликты, такой человек. Например, не хотел работать с голеадором Роналду, ведь знает, чем завершаются отношения двух сложных персонажей. Про Массимилиано многое расскажет иск к бывшей жене. Аллегри в Италии знают как ловеласа. Минимум семь женщин, не считая быстрые романы, а это вечные личные драмы.

Одна из них завершится в суде. Тренер натравил адвокатов на бывшую подругу. Мать его сына Джорджо получает 10 тысяч евро алиментов в месяц. Оказалось, потратила часть денег на обучение дочери от бывших отношений и купила дом для новой семьи. Некрасиво, но годовые алименты — 120 тысяч евро, Аллегри зарабатывает всего за пять дней. Многие бывшие забирают у миллионеров больше, а бывшей подруге Аллегри изменил, когда наследнику был один месяц, сам не святой.

Точно нужен суд над матерью единственного сына? Возможно, Аллегри стал плохим менеджером не только в футболе. Не трудно развернуть конфликт так, чтобы над его 11-летним сыном не издевались в школе, что мама мошенница, которую судят. Аллегри не смог принять грамотные решения в личной жизни, но успешно решит в таком состоянии проблемы кризисного «Ювентуса»? Есть большие сомнения в ментальной и тактической форме тренера.

Проблема «Ювентуса» не только в наставнике

Коллективная ответственность. Игроки не обули «Маккаби» в гостях. Стартовый состав на проваленную игру, после которой болельщицы «Ювентуса» на трибунах плакали, не назвать великим. Но кто купил в клуб, где уже есть Рабьо, его брата по отсутствию харизмы Паредеса? Есть мир, где Кроос и Модрич. А есть мир, где у защитников «Ювентуса» столько же ударов по воротам, как у форвардов Влаховича и Милика.

Можно жаловаться на проблемы Ди Марии. Анхель мог стать ангелом-хранителем, а не получается по разным причинам. Можно вспомнить о Погба и Кьезе. Должны усилить «Ювентус» после восстановления от травм. Даже уход Дибалы сделать аргументом в защиту Аллегри. Но лучше признать, что «Ювентус» давно предупреждали. Даже если сейчас уволят Аллегри и сделают крайним Недведа, то не решат проблему.

Ведь зовут ее Андреа Аньелли. Президент совершил критическое количество ошибок. Начиная с преступления против футбола – попытки создать Суперлигу, где все места оставались за богатыми. Таким клубам, как «Маккаби», никто не дал бы шанса. Израильтяне вчера показали, что готовы сделать с итальянским грандом. Но и в Серии А поводов для критики Аллегри достаточно, три победы в девяти турах.

Косметический ремонт уже не спасет клуб

Проиграли и «Монце», и «Милану». Восьмое место, в пяти последних турах одна победа. Боссы цепляются за капитана корабля, который тонет по их общей вине. Даже если учесть травмы двух игроков, слишком мало объективных причин, чтобы получить два мяча от 29-летнего Омера Ацили – неосновного игрока сборной Израиля. Да и не только в «Маккаби» дело.

Элканн точно не интересуется футболом, и это ведет к невнятности «Ювентуса». Раньше был менеджер – Маротта, а сейчас светит последнее место в группе ЛЧ. И сезон без этого турнира, ведь Сарри с «Лацио», Моуриньо с «Ромой» и Гасперни с «Аталантой» не слабее детища Аньелли. Аллегри хвастался, что отказался от приглашения «Реала», а Перес безумно рад такому развороту истории.

Поражение от «Маккаби» не было предсказуемым, это сюрприз, но оно объяснимо и точно не большая сенсация. Похоже, глобальных перемен к лучшему не будет, пока не дойдет до замены Аньелли на посту президента. Пора выбрали тренера с идеями, ведь у Аллегри их давно нет. Дожили, что некоторые фанаты «Ювентуса» в дерби будут желать «Торино» успехов. Нужен сенсационный разгром, чтобы поставить точку.

И это не предательство, а скорее гуманизм. Плохо, когда власть в грандах захватывают люди, одержимые круговой порукой и верой в непогрешимость. Аньелли вчера извинился и заявил, что ему якобы стыдно. Но если знать об Андреа чуть больше, то лучше доверять действиям, не словам. А решения знаете – Аллегри назначили и не увольняют.

Бешеный рывок «Ливерпуля» и погоня «Барселоны». Сумасшедший день в ЛЧ
Сегодня, 01:01Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии2
Сенсационные провалы и обилие ничьих. В ЛЧ всё проясняется
Вчера, 01:11Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
«Динамо» наказало ЦСКА, «Ростов» уничтожил «Краснодар». Клубы РПЛ заигрывают с камбэками
11 октябряМаксим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии1
«Спартак» обогнал «Барселону» и «Баварию». Соболев и Промес результативнее Левандовского
11 октябряМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии18
От «Севильи» до «Тоттенхэма». Клубы, которым Роналду забивал чаще всего
11 октябряСергей Иванов в блоге "Соккер" ТопКомментарии31
Неожиданный лидер, забуксовавшая «Бавария» и провал экс-игроков РПЛ. В Германии экватор первого круга
10 октябряМайк в блоге Блог Роджера ЯнгаКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 22:42
Роналду ушёл полтора года назад. Напомни мне кого ювентус купил за последние 3 года. Свободные игроки типо ремзи погба ди мария, обмен артура с пьяничем который и в барсе особо не играл. Ни одной звезды. Ни одного дорогого игрока. Даже дибалу не удержали. А виноват Роналду. Железная логика
witynchik
witynchik ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 18:37
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 18:29
    Туринцы обретут былую мощь!!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Andrei Galash (раскрыть)
    вчера в 18:08
    Не надо жалеть то, что никогда не блестело. Не было великого Юве, был чуть более везучий, с лучшей обороной и всё.
    Так что невелика потеря, как и потерю Зенита никто не вспомнит в РПЛ и в ЛЧ
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    вчера в 18:01
    два жулика и афериста аньели и аллегри нашли друг друга и успешно разрушают легендарную команду..
    Заголовок в самое яблочко!
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 17:11
    И на старуху бывает проруха!
    rubin kazzzan
    rubin kazzzan
    вчера в 17:11
    Эх, старая синьора!!!!
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 15:56
    Падения Ювентуса началось с приглашения в команду Роналду.
    На момент его прихода Юве был топ командой, которой в Серии А не было равных на протяжении многих лет.
    Да с ним было выиграно ещё два Скудетто, но уже тогда было заметно как команда рассыпается на глазах.
    Роналду сломал командную игру, игру которой славился Юве.
    Ещё тогда я говорил, что Юве упадёт в яму из которой будет долго выбираться. Собственно так всё и случилось.
    Разрушить очень легко, а вот создать, воссоздать легко никогда не бывает.
    Gelious
    Gelious
    вчера в 14:35
    А ведь некоторые, кто в каждой ветке про португальца появляются, писали, что Ювентус лишь похорошел без Роналду, что он был причиной бед. И где вы все? И верните Князя. Вот кто дейтвительно заслуживает лучшей участи для Ювентуса
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 14:19
    Хороший разбор, спасибо Вадиму. Ювентус исчерпал себя, как проект. Нужна тотальная перезагрузка, как Спартаку в России.

    Но никто ничего не будет делать.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 14:10
    Жаль команду, у которой приличное число поклонников по всему миру, очень печально наблюдать ту деградацию в клубе, которая происходит каждый день и с каждым новым матчем становится все заметнее. К сожалению, практически всем стало понятно, что, как сказано в статье, косметический ремонт уже не поможет. Требуется серьезная перестройка, а это требует, помимо затрат, еще и время, и судя по всему, время не малое. Так что всем болельщикам туринцев придется запастись терпением - быстрого возрождения не предвидится.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 13:47
    Спасибо за статью....

    Забил Омер, отдал Корню -
    Ювентус сгинул на корню!
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:42
    Надо искать нового тренера!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     