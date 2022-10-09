«Арсенал» — красавцы, а «Ливерпуль» удивил. Клопп может проигрывать ещё чаще

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вчера, 21:52

Непонятно, как умудрились взять Суперкубок.

«Арсенал» заслуженно первый в таблице

«Канониры» — герои старта. У них 24 очка после девяти туров, а год назад было четырнадцать. Шли на десятом месте в таблице. Сейчас на вершине, вернулись туда после победы над «Ливерпулем». Команда Артеты была собой. Первый тайм сыграли без мяча, отдельно во втором подравняли показатели. Забили быстро, поставили на качество последнего паса, использовали фланги, резкость Сака и Мартинелли, ум Эдегора, агрессию Джаки.

Можно подшутить над центральными защитниками «Арсенала». Они ошибались, но Рамсдейл, который остался на поле после небольшого повреждения, не стал героем матча. Уайт на правом фланге – красавец. Зинченко не хватало, у него большая роль в билд-апе. Но даже без мяча «Арсенал» заслужил победу, ведь контролировал игру. Поединок сложный, настоящий триллер с браком с двух сторон, но в очаровательности «Арсенала» ничего нового.

Впечатляет солидность, с которой разобрались с Конте в дерби и сегодня с Клоппом. Но всё это уже видели, как и дирижерские наладки Артеты. Сеск прав, у «канониров» достаточно режиссерского, тренерского. Но после такого поединка куда больше вопросов к «Ливерпулю» и Клоппу. Что случилось с командой, которая нравилась не всем, но многим? Год назад после восьми матчей набрали 18 пунктов, сейчас – 10. Пропустили вдвое больше мячей на таком отрезке.

Виноват не только Трент, но и Ван Дейк

Медлительность Вирджила поражает. У него или не все в порядке со здоровьем, или банально не скинул лишние килограммы. Для профессионального спортсмена с такими габаритами это важно. Можно ориентироваться по боксерам. У бойцов с разницей в весе добавляется сила удара, но падает резкость. А в футболе бока ведут к проигранным забегам. Ван Дейк плохо отреагировал на атаку через Сака на старте матча. Когда сам Букайо забивал, ему тоже не помешали.

А пенальти заработал Алькантара, ведь рядом с игроком «Арсенала» не было центрального защитника. Клопп пытался оживить оборону. Выпустил Джо Гомеса в перерыве вместо Александер-Арнольда, получившего повреждение. Латераль, как обычно, хорош с мячом. И озадачил без него. Позже появились на поле Конате и Фабиньо. Причем бразилец заменил Салаха. К Мохамеду еще вернемся, а здесь отметим, что появление новых людей не повлияло на планы «Арсенала».

Лидер АПЛ , выжав третий мяч, довольно грамотно выстраивал позиционную оборону. Впрочем, сезон состоит не из одной игры. К «Ливерпулю» были вопросы против «Манчестер Сити» в Суперкубке. Выиграли 3:1, но допустили восемь точных ударов по своим воротам. Хотя отдельные промахи, как у Холанда, намекали на проблемы. Матч в Неаполе – катастрофа, на «Олд Траффорд» пропустили дважды, против «Брайтона» трижды от одного футболиста. Давно такой слабой защиты не было.

Потеря Мане оказалась важнее, чем думали

Отмечаем попытку Клоппа придумать новое. Дома против «Рейнджерс» в Лиге чемпионов «Ливерпуль» сыграл по схеме «4-2-3-1» с переходом на «4-4-2», а в Лондоне развили идею. На отдельных отрезках матчах была английская классика. Выбор в пользу Жоты позволил зеркально отразить схему «Арсенала», но подопечные Артеты куда лучше понимали свои задачи. «Ливерпуль» забил дважды, можно похвалить Диаса, отметить, что свой момент реализовал Нуньес. Вот только у гостей три удара в створ, когда у соперника семь.

По явным моментам счет вообще 3:1. «Арсенал» на три очка наработал, а вот «Ливерпуль» нанес вдвое меньше ударов из пределов штрафной площади – 10:5. Нужно похвалить Клоппа за поиски нового. Отметить, что в концовке после замен «Ливерпуль» по ситуации переходил к более понятной схеме, но насыщение состава полузащитниками не мешало Фирмино действовать в паре с Нуньесом. Вот только нет у них гармонии, что лучше всего показывает футбол Салаха. Мохамед в плохой форме. На него повлиял вылет от Сенегала по пути в Катар.

Планировал сыграть на чемпионате мира со сборной Египта, ведь на родине его боготворят. Если в Каире изображение Салаха на каждом углу, то в Лондоне Томиясу полностью скушал вингера «Ливерпуля». У звезды один неточный удар за отведенные ему на поле минуты. Японца выпустили, поскольку правша слева пресекал попытки Салаха смещаться в центр для поиска лучших ударных позиций. Но даже левша Зинченко, если бы не помешала травма, мог легко закрыть такого Салаха. Все-таки не случайно успешный снайпер не заиграл в «Челси»?

Мохамед не из тех, кто пятнадцать лет на одном уровне, вернулся в АПЛ через Серию А. Понятно, что Салах не в порядке. Пусть не смущают его голевые действий в предыдущих матчах. Также очевидно, что отказ от «4-3-3» связан с потерей крутого Мане. Садьо делал все, чтобы грамотно работали оба фланга, появление Диаса не испортило тактическую малину для Клоппа. А с Нуньесом пришлось гадать. Взяли парня, который играет на фланге и в центре, как Жота. Но гармонии, как в трио Бобби, Мо и Садьо больше нет. Чем соперники и пользуются.

«Ливерпулю» не хватает вожака в центре поля

Фабиньо не в форме. Хендерсон не вожак по игре. Вейналдум лечится в Риме, ушел. Алькантара оказался не готов к великой игре без поддержки Киммиха. «Ливерпуль» выиграл лишь два поединка в АПЛ из восьми. Повезло с переносом матчей. Если бы играли против «Вулверхэмптона» и «Челси», то на фоне усталости могли получить серию из пяти матчей без побед в АПЛ . А так лишь три поединка, с «Эвертоном», «Брайтоном» и «Арсеналом».

По-прежнему только два выездных поражения. Но Поттер перестраивает «Челси» — выиграл три матча подряд во всех турнирах. А после путешествия в Глазго раздосадованного результатами Клоппа ждет поединок против «Манчестер Сити». Фаворит известен, особенно с учетом победы «красных» в Суперкубке. Холанд будет мстить, а дальше календарь подкинет как соперников, которых пригреют, как «Борнмут», так и тех, кто может огорчить.

Раз «Арсенал» оторвался на 11 пунктов по потерянным очкам, а на 14 здесь и сейчас, то о чемпионстве Юргену тяжело заикаться. Немец ждет, когда вернется Робертсон. Будет ставить на работу с Конате и Ван Дейком. Такая пара в защите кажется оптимальной. Обязательно поищет место для Фабиньо рядом с Тьягу. Бразилец, когда наберет форму, более тонкий футболист, нежели Хендерсон. А пока «Ливерпуль» объективно плох.

И даже в этом состоянии команда опасна. Но слишком резко и неожиданно откатились. Важно не перессориться между собой. Не только Салах у них с характером. Не ставим крест на «Ливерпуле», поскольку тренер его понимает. Несчастный «Локомотив» англичане не напоминают, кризис не настолько глубокий. Но удивляемся результатам, ведь весной было 92 очка, а сейчас задача – четвертое место.