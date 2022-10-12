Сенсационные провалы и обилие ничьих. В ЛЧ всё проясняется

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сегодня, 01:11

Две команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

В центре внимания

Пожалуй, главная интрига в этом игровом дне состояла в том, как сложится матч между «Миланом» и «Челси». Первая встреча между ними довольно неожиданно закончилась разгромной победой лондонцев со счетом 3:0. И теперь «россонери» должны были на своем поле как-то отомстить. Разогрелись между матчами миланцы неплохо – обыграли «Ювентус» в Серии А. Но план не сработал.

Начало вроде бы оказалось многообещающим для «Милана», но быстро в дело вмешалось удаление. Уже на 18-й минуте «россонери» остались в меньшинстве. Томори был удален за срыв выхода Маунта один на один. Разумеется, этот эпизод стал ключевым. После удаления Томори «Челси» вышел вперед – пенальти реализовал Жоржиньо. А вскоре Обамеянг увеличил отрыв.

И на этом команды остановились. Кажется, «Челси» утратил интерес и просто держал ситуацию под контролем с комфортным счетом и перевесом в численности. Дальше даже стараться особо не приходилось. В итоге лондонцы более 70 процентов времени владели мячом, нанесли 15 ударов против семи – у «Милана» всего одна точная попытка за игру.

«Челси» теперь в одиночку возглавил Группу Е, опережает на одно очко «Зальцбург» и на три – «Милан» с загребским «Динамо». Кажется, что у лондонцев с выходом проблем не будет, а «Милану» нужно справиться с австрийцами и хорватами в оставшихся двух матчах. Тоже вполне себе посильная задача.

Скинулись по два

Надо заметить, что не так много матчей было, в которых вообще определился победитель. Помимо игры в Милане таких поединков только два. И ни одного, кстати, с тремя и более голами. Пожалуй, главная сенсация случилась в Израиле, где в Хайфе местный «Маккаби» принимал «Ювентус». Никто израильский клуб всерьез не воспринимал, оценивая его как самого слабого участника группового этапа. Но это уже не так.

Намек на неприятности «Ювентус» получил уже на седьмой минуте, когда пропустил от Омера Ацили первый мяч. В середине тайма туринцы были вынуждены менять травмированного Ди Марию на Милика. А закончился тайм неприятностей дублем Ацили – перед самым перерывом. Причем нельзя сказать, что «Маккаби» просто повезло. Израильтяне не уступали сопернику в качестве передач, в контроле мяча, нанесли восемь ударов против трех у «Ювентуса», причем могли и крупно повести, но попали разок в каркас ворот.

Кардинально что-то изменить за второй тайм «Ювентус» не сумел, несмотря на все старания. Он гораздо больше стал владеть мячом, однако острее игра не стала. В итоге лишь десять ударов исполнили туринцы против 14 у «Маккаби». Да, гости были точнее во втором тайме. Но «Маккаби» уже просто оберегал свое преимущество и сделал это без потерь.

Теперь можно утверждать, что «Маккаби» и «Ювентус» разыграют в заочной гонке место в плей-офф Лиги Европы. У них по три очка. Кто бы мог такое предположить до старта группового этапа.

Еще одним матчем, где победитель определился-таки, стал поединок «Селтика» с «Лейпцигом». Немцы повторно доказали свое превосходство, на этот раз – на выезде. Хотя очень долго шла равная борьба, а в первом тайме у «Селтика» Тайлер и О’Райли попали в каркас ворот «быков». Немцы больше владели мячом, лучше это делали, однако били чаще шотландцы.

Ключевой стала концовка матча. Счет был открыт лишь на 75-й минуте. «Лейпциг» вывел вперед Вернер. А когда «Селтик» бросился особенно рьяно отыгрываться, получил второй мяч – от Форсберга. Две победы над «кельтами» поднимают «Лейпциг» на второе место в группе с шестью очками. А вот «Селтик» остается последним всего лишь с одним очком. Есть риск стать худшей командой группового этапа в группе, которую не назовешь смертельной.

Разошлись миром

Сразу пять матчей игрового дня завершились вничью. Но подзаголовок не должен вводить в заблуждение – игры вышли очень разными, и некоторые были более боевыми, чем любые «не мирные». Например, встреча «Шахтёра» и «Реала» в Варшаве. Там после первого тайма, который вроде бы проходил под контролем мадридцев, Зубков включил режим «эксперта по „Реалу“» и открыл счет. На прошлой неделе именно он забивал в Мадриде, когда «Шахтёр» уступил со счетом 1:2. Теперь вот снова. И на этот раз «Реалу» было тяжелее.

Конечно, мадридцы бросились отыгрываться, но рисковали. У «Шахтера» Траоре попадал в каркас ворот, были и другие моменты. Свои шансы упускали раз за разом и мадридцы. Драма перешла в компенсированное время, в котором пришедший в атаку Рюдигер головой переправил мяч вперед, опередив Трубина, который кулаками влетел в лицо Антонио, разбив его в кровь. Такой ценой далась ничья «Реалу». Мадридцы с десятью очками лидируют в группе F, опережая «Лейпциг» на четыре балла и «Шахтёр» — на пять. Команда Анчелотти теперь точно не опустится ниже второго места, так что «Реал» гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Еще одна яркая ничья получилась в Дании, где «Копенгаген» принимал «Манчестер Сити». Впервые в сезоне Гвардиола не выпустил Холанда, и это сказалось. Хотя тут тоже обстоятельства сложились не лучшим образом для «горожан». Сперва Марез не реализовал пенальти – вратарь отбил. А вскоре Серхио Гомес оставил гостей в меньшинстве, получив красную карточку за фол последней надежды.

Что любопытно, запаса прочности «Сити» хватило, чтобы иметь преимущество и в меньшинстве. «Горожане» владели мячом почти 60 процентов времени, нанесли 14 ударов, попав четырежды в створ, тогда как «Копенгаген» нанес только шесть ударов, один раз угодив в створ. Особых шансов у датчан не было, но свою нулевую ничью они добыли.

Другая битва в этой группе разворачивалась в Дортмунде, где «Боруссия» принимала «Севилью», проводящую не лучшую кампанию и, видимо, стремящуюся в свою любимую Лигу Европы. Хотя на 18-й минуте «Севилья» забила усилиями Ньянзу. Вскоре, правда, Беллингем восстановил равновесие. И в целом матч получился мирным, не особо острым. Лишь семь ударов на счету «Боруссии», девять – у «Севильи». В итоге «Манчестер» лидирует с десятью очками, опережает на три балла дортмундцев. А у «Севильи» и «Копенгагена» всего по два балла. Так что тут, пожалуй, все ясно. И уже стопроцентно «Сити» вышел в плей-офф ЛЧ , составив компанию «Реалу». Таких команд пока две.