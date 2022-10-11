От «Севильи» до «Тоттенхэма». Клубы, которым Роналду забивал чаще всего

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вчера, 10:06

Среди жертв португальца – все главные противники «Реала».



Не утихают разговоры о судьбе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Пока португалец сидел на скамейке, мало играл и почти не забивал, вокруг его имени воцарилась тишина. Но стоило ему выдать отменный матч против «Эвертона» и забить исторический 700-й гол, как все вокруг снова всполошились и стали обсуждать, насколько справедливо Криштиану засел на скамейке.

И некоторым уже кажется, что «Манчестер Юнайтед» проще избавиться от Роналду поскорее, воздав все полагающиеся почести, чтобы клуб не сотрясался всякий раз, когда с ним что-то происходит, хорошее или плохое. В Англии предполагают, что после чемпионата мира Криштиану отправится завершать карьеру куда-то в США . Вполне приемлемый вариант. Там португалец сможет легко пополнить голевой счет, а также список клубов, которым он когда-либо забивал.

Как раз о клубах-жертвах Роналду и хотим сегодня рассказать. При 700 забитых мячах у игрока наверняка есть свои «любимцы», которым он чаще всего забивал. И давайте посмотрим на тех, кто пострадал от Криштиану больше остальных.

5. «Атлетик» и «Малага» — по 17 голов

Не повезло «Атлетику» и «Малаге», что во время испанского периода карьеры Роналду легко давались матчи против этих команд. Причем показатели впечатляющие. Против «Атлетика» Криштиану провел 18 матчей, забив 17 мячей, а «Малаге» забил столько же за 19 игр. Примечательно, что против обеих команд Роналду оформил два хет-трика, что существенно пополнило его голевой счет. Жертвы примечательные, но не самые яркие.

4. «Барселона» и «Сельта» — по 20 голов

Можно предположить, что больше всего голов у Роналду будет в чемпионате Испании, ведь за «Реал» он забил 450 мячей – существенную часть всех своих результативных действий. Да и аутсайдерам вроде как проще забивать. Но увидим, что в этом рейтинге много отнюдь не слабых команд, что говорит о важности настроя и нацеленности на победу.

Например, «Барселона» вошла в четверку главных жертв Криштиану. Правда, вместе с «Сельтой». И тут важно обратить внимание на количество матчей. Например, на двадцать мячей в ворота «Сельты» ему понадобилось всего 13 матчей, а на столько же голов в ворота «Барселоны» — 34 игры. Многие из его матчей и голов против «Барселоны» носили исторический характер. Кстати, в ворота каталонцев он забивал не только в составе «Реала». По старой памяти дважды Роналду забил «Барселоне», когда уже играл в «Ювентусе». Это было на групповой стадии Лиги чемпионов.

3. «Хетафе» — 23 гола

Эту команду часто называют одним из главных «клиентов» «Реала» — слишком уж легко обычно «сливочным» даются победы над «Хетафе». И результативность Роналду отчасти на это указывает. Свои 23 мяча в ворота «Хетафе» Криштиану забил всего лишь в 14 матчах. Он не смог забить только в двух своих выходах против этого соперника. Зато на его счету три хет-трика в ворота «Хетафе» и пять дублей. «Клиент» на загляденье.

2. «Атлетико» — 25 голов

Возвращаемся к теме того, что не столько простым и проходным соперникам забивает Роналду, сколько очень важным с точки зрения мотивации. Тут еще забавность ситуации в том, что вклад игр в Ла Лиге, где эти противники встречались регулярно, не столь и существенен. При этом в чемпионате Испании в ворота «матрасников» Роналду оформил два хет-трика и забивал постоянно.

Но и в Лиге чемпионов «Атлетико» частенько становился его излюбленным «клиентом». И это было эффектно. В сезоне-2016/17 в полуфинале Роналду оформил хет-трик, позволив «Реалу» выбраться в финал турнира. А в сезоне-2018/19 уже в составе «Ювентуса» Криштиану проделал то же самое. Там остроты добавляет тот факт, что туринцы проиграли в первой встрече со счетом 0:2, а празднование Диего Симеоне оказалось весьма раздражающим для всех в «Ювентусе». И ответный матч стал бенефисом Роналду, который забил трижды и вывел итальянскую команду в четвертьфинал. Иронично, что прошлым летом Криштиану слухи активно сватали в «Атлетико».

1. «Севилья» — 27 голов

И главной жертвой Роналду стала «Севилья» — тоже весьма неслабый противник. Доставалось от Криштиану севильцам по первое число. Четыре хет-трика, два дубля… Усиливает эффект тот факт, что на 27 мячей Роналду потребовалось всего 18 матчей против несчастной «Севильи». Не забивал он только в трех играх против нее. Кстати, если «Атлетико» доставалось во многом в еврокубках от Роналду, то с «Севильей» он почти не пересекался в еврокубках. Разве что в Суперкубке УЕФА в 2014 году, когда, конечно, забил.

Бонус из Англии

Очевидно, что все главные «жертвы» Роналду находятся в Испании. Там Криштиану провел самый плодотворный период в 20-летней карьере, там он был на пике, играл долго, забивал очень много. Но интересно посмотреть, кто, например, чаще остальных становился его жертвой в Англии, где Криштиану стал звездой и куда вернулся в конце концов.

В Премьер-Лиге его любимой командой является «Тоттенхэм». В 20 матчах против «шпор» за свою карьеру Роналду забил 14 мячей. Причем решающий вклад был сделан уже после возвращения Криштиану в Англию, пусть этот период и считают спорным. В прошлом сезоне португалец забил в ворота «шпор» четыре мяча, оформив в одном из матчей хет-трик. Именно он и позволил «Тоттенхэму» занять место главной жертвы португальской звезды в Англии.