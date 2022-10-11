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От «Севильи» до «Тоттенхэма». Клубы, которым Роналду забивал чаще всего

вчера, 10:06
Роналду Криштиану
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Среди жертв португальца – все главные противники «Реала».

Не утихают разговоры о судьбе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Пока португалец сидел на скамейке, мало играл и почти не забивал, вокруг его имени воцарилась тишина. Но стоило ему выдать отменный матч против «Эвертона» и забить исторический 700-й гол, как все вокруг снова всполошились и стали обсуждать, насколько справедливо Криштиану засел на скамейке.

И некоторым уже кажется, что «Манчестер Юнайтед» проще избавиться от Роналду поскорее, воздав все полагающиеся почести, чтобы клуб не сотрясался всякий раз, когда с ним что-то происходит, хорошее или плохое. В Англии предполагают, что после чемпионата мира Криштиану отправится завершать карьеру куда-то в США. Вполне приемлемый вариант. Там португалец сможет легко пополнить голевой счет, а также список клубов, которым он когда-либо забивал.

Как раз о клубах-жертвах Роналду и хотим сегодня рассказать. При 700 забитых мячах у игрока наверняка есть свои «любимцы», которым он чаще всего забивал. И давайте посмотрим на тех, кто пострадал от Криштиану больше остальных.

5. «Атлетик» и «Малага» — по 17 голов

Не повезло «Атлетику» и «Малаге», что во время испанского периода карьеры Роналду легко давались матчи против этих команд. Причем показатели впечатляющие. Против «Атлетика» Криштиану провел 18 матчей, забив 17 мячей, а «Малаге» забил столько же за 19 игр. Примечательно, что против обеих команд Роналду оформил два хет-трика, что существенно пополнило его голевой счет. Жертвы примечательные, но не самые яркие.

4. «Барселона» и «Сельта» — по 20 голов

Можно предположить, что больше всего голов у Роналду будет в чемпионате Испании, ведь за «Реал» он забил 450 мячей – существенную часть всех своих результативных действий. Да и аутсайдерам вроде как проще забивать. Но увидим, что в этом рейтинге много отнюдь не слабых команд, что говорит о важности настроя и нацеленности на победу.

Например, «Барселона» вошла в четверку главных жертв Криштиану. Правда, вместе с «Сельтой». И тут важно обратить внимание на количество матчей. Например, на двадцать мячей в ворота «Сельты» ему понадобилось всего 13 матчей, а на столько же голов в ворота «Барселоны» — 34 игры. Многие из его матчей и голов против «Барселоны» носили исторический характер. Кстати, в ворота каталонцев он забивал не только в составе «Реала». По старой памяти дважды Роналду забил «Барселоне», когда уже играл в «Ювентусе». Это было на групповой стадии Лиги чемпионов.

3. «Хетафе» — 23 гола

Эту команду часто называют одним из главных «клиентов» «Реала» — слишком уж легко обычно «сливочным» даются победы над «Хетафе». И результативность Роналду отчасти на это указывает. Свои 23 мяча в ворота «Хетафе» Криштиану забил всего лишь в 14 матчах. Он не смог забить только в двух своих выходах против этого соперника. Зато на его счету три хет-трика в ворота «Хетафе» и пять дублей. «Клиент» на загляденье.

2. «Атлетико» — 25 голов

Возвращаемся к теме того, что не столько простым и проходным соперникам забивает Роналду, сколько очень важным с точки зрения мотивации. Тут еще забавность ситуации в том, что вклад игр в Ла Лиге, где эти противники встречались регулярно, не столь и существенен. При этом в чемпионате Испании в ворота «матрасников» Роналду оформил два хет-трика и забивал постоянно.

Но и в Лиге чемпионов «Атлетико» частенько становился его излюбленным «клиентом». И это было эффектно. В сезоне-2016/17 в полуфинале Роналду оформил хет-трик, позволив «Реалу» выбраться в финал турнира. А в сезоне-2018/19 уже в составе «Ювентуса» Криштиану проделал то же самое. Там остроты добавляет тот факт, что туринцы проиграли в первой встрече со счетом 0:2, а празднование Диего Симеоне оказалось весьма раздражающим для всех в «Ювентусе». И ответный матч стал бенефисом Роналду, который забил трижды и вывел итальянскую команду в четвертьфинал. Иронично, что прошлым летом Криштиану слухи активно сватали в «Атлетико».

1. «Севилья» — 27 голов

И главной жертвой Роналду стала «Севилья» — тоже весьма неслабый противник. Доставалось от Криштиану севильцам по первое число. Четыре хет-трика, два дубля… Усиливает эффект тот факт, что на 27 мячей Роналду потребовалось всего 18 матчей против несчастной «Севильи». Не забивал он только в трех играх против нее. Кстати, если «Атлетико» доставалось во многом в еврокубках от Роналду, то с «Севильей» он почти не пересекался в еврокубках. Разве что в Суперкубке УЕФА в 2014 году, когда, конечно, забил.

Бонус из Англии

Очевидно, что все главные «жертвы» Роналду находятся в Испании. Там Криштиану провел самый плодотворный период в 20-летней карьере, там он был на пике, играл долго, забивал очень много. Но интересно посмотреть, кто, например, чаще остальных становился его жертвой в Англии, где Криштиану стал звездой и куда вернулся в конце концов.

В Премьер-Лиге его любимой командой является «Тоттенхэм». В 20 матчах против «шпор» за свою карьеру Роналду забил 14 мячей. Причем решающий вклад был сделан уже после возвращения Криштиану в Англию, пусть этот период и считают спорным. В прошлом сезоне португалец забил в ворота «шпор» четыре мяча, оформив в одном из матчей хет-трик. Именно он и позволил «Тоттенхэму» занять место главной жертвы португальской звезды в Англии.

Возраст Роналду таков, что даже если он переберется куда-нибудь в США и будет там много забивать, вряд ли ему удастся изменить расклад в представленном выше топе «жертв». Так что это один из немногих рейтингов, посвященных Криштиану, которые вряд ли уже изменятся. Может быть, оставшиеся перипетии в еврокубках что-то поменяют.

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Все комментарии
F-50
F-50
вчера в 19:58, ред.
    INGMAN
    INGMAN ответ Бонжорно (раскрыть)
    вчера в 17:20
    Холанд лучше не только его ,но и всех , НА ДАННЫЙ МОМЕНТ. А лучшие в истории это Роналду и Месси . Я болею за рона, отдаю предпочтение ему , но я не настолько глуп чтоб говорить из за этого что месси балласт,что он ничего не может . Месси один из лучших в истории, как и Рон и только глупец может утверждать обратное. Награды и статистика говорят сами за себя
    Бонжорно
    Бонжорно ответ INGMAN (раскрыть)
    вчера в 16:35
    Хааланд на много лучьше
    F-50
    F-50
    вчера в 15:34, ред.
    Рад что живу в такое время,конкретно за футбол говорю,лучшие игроки,лучшее противостояние,не самые адекватные мнения,может и мое тоже для кого то не правильное!Но нет уже того кайфа от Эль классико,как было при Роналду и Месси и нет того удовольствия,какое было от игр их команд!Ни когда не любил Реал и Барселону,но эти двое заставили смотреть их игры и восхишаться!Ах сколько трофеев на 2 команды за эти годы,сколько трофеев на двоих для двух финоменов...спорьте дальше кто лучше,пока вы спорите их помнят...Величайших из лучших!!!
    vova505
    vova505 ответ Gelious (раскрыть)
    вчера в 13:22
    Ну у Холланда команда мне нравится, честно говоря.
    ПСЖ не долюбливаю. Мбаппе точно в неудачной команде, на мой взгляд.
    Я не могу сопоставить Мбаппе и Холланда с Роналду и Месси
    Смотрю на них совершенно по разному
    Но то,что эти молодые футболисты одни из лучших, это точно
    INGMAN
    INGMAN
    вчера в 13:22
    Лучший бомбардир , обладатель золотых мячей ,упорно трудился , единственный кто шел нога об ногу с Месси . Два лучших игрока планеты по факту. Как кто то может говорить что лучше них есть игроки?! Мрак )))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 13:20
    В матчах на вылет каждый матч решающий
    INGMAN
    INGMAN ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 13:20
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 13:12
      Слово балласт уже оскорбление. Если тебе он не нравится то это не значит что он обычный. Ты говоришь что таких много но ни один футболист не забил столько сколько забил он.
      Gelious
      Gelious ответ vova505 (раскрыть)
      вчера в 13:07
      Классное все же у них с Лионелем противосстояние вышло. Круто, что такие разные, из-за чего сравнивать их сложновато. Аргентинец как крутой винтик в крутой системе стабильностью отлично брал, португалец - лидерством в наиболее важные моменты. Даже грустно, что уходит все это. Холланд и Мбаппе и близко не уровень пока. Да и команды у нмих не те, чтобы фанбаза овокруг них набралась
      vova505
      vova505
      вчера в 13:00
      Классный футболист
      Чтобы не говорили злопыхатели
      Gelious
      Gelious
      вчера в 12:54, ред.
      Спасибо за статью и интересную статистику.
      Самое главное - это слова наших комментаторов про него после финала. Что ни один футболист так не тащил в плей офф Лиги Чемпионов. А Роналду это еще и повторил на следующий же(!) сезон!
      Вот почему Роналду, возможно, величайщий футболист. Он собой проламывал любые стены. Влюблял в себя даже тех, у кого кумиры были иные футболисты (каюсь, и мою "стену" в итоге пробил. Поделил место в сердце вместе с бразильским Роналдо). До сих пор не верится, что человек такое влияние в Лиге Чемпионов может оказывать по нескольку раз. Еще и в современной истории, где более закрытым стал футбол.

      Л-Е-Г-Е-Н-Д-А
      Elliada
      Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 12:47
      Это да. В решающих матчах Рамос тащил. Ты прав
      rubin kazzzan
      rubin kazzzan
      вчера в 12:44
      Наши футболисты за всю карьеру забить не могут, сколько забивают некоторые одному клубу
      Сергей Смотров 2
      Сергей Смотров 2 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 12:29
      Уважаемый отстань от Криша, это уже не смешно а глупо.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 12:09
      в решающих матчах и удар в упор может быть великим. у Халанда пока таких голов нет
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 12:08
      нет уж, вся инфа в инете, не поленись, я её знаю и говорю
      Elliada
      Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 12:07
      У него такие же голы в ЛЧ, как и ассисты. Отскоки, добивание, замыкания
      Elliada
      Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 12:06
      Хочешь что-то сказать, приводи цифры.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ DXTK (раскрыть)
      вчера в 11:58
      У Роналду в полтора раза больше голов на стадии плэй офф лч чем у арга и десять голов только одной Баварии. Тут и близко аргентинец не стоял
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 11:53
      у аргентинца чуть меньше пенальти и процент брака в них выше, так что и тут мимо, как обычно.
      DXTK
      DXTK
      вчера в 11:35
      У Месси вроде так

      1. Севилья - 37,
      2 Атлетико Мадрид - 31,
      3. Валенсия - 28
      4. Реал - 27
      5 Эспаньол - 25

      и бонус из Англии - Арсенал!!!

      в их ворота Месси забил 9 голов, и в отличии от Роналду Лео не играл в АПЛ, но угощал канониров в ЛЧ.

      PS и где те кто говорит об Осасунах? у Рона в ТОП 5 Хетафе и Сельта, у Лео Мадридские клубы и гранды Ла Лиги Валенсия и Севилья.......... так что лучший уже давно определен и у него 7 ЗМ......
      Elliada
      Elliada ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
      вчера в 11:21
      В каком месте я написал оскорбление? Только факты. Он не уникум, таких как он много. Просто за счет пиара выше остальных. Балласт потому что он топит команды.
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответ EL MAGNIFICО (раскрыть)
      вчера в 11:18
      Роналду сейчас далеко не лучший но мне бы надоело постоянно оскорблять человека. Тем более если он считает что Роналду баласт то он вообще не должен вспоминать его.
      EL MAGNIFICО
      EL MAGNIFICО ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
      вчера в 11:13
      Будь у него возможность он стал бы девушкой Роналду))))) Это же зависть.Даже если он миллион строк тут напишет ничего не изменится,Роналду лучший.
      ЦСКА 06
      ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
      вчера в 11:11
      Когда Роналду стал звездой социальных сетей не было даже. Ну надо же так ненавидеть футболиста что ты под каждым постом оскорбляешь и унижаешь футболиста который как минимум один из лучших за 20 лет. Роналду не всегда играл на острие и все равно много забивал. Есть много футболистов которые играли на острие и половину не забили.
      EL MAGNIFICО
      EL MAGNIFICО
      вчера в 11:06
      Роналду 19 голов в АПЛ за 2 сезона, обуза 11 в лиге фермеров.
      Обуза не забивает Реалу 4 года(9 матчей), даже Роналду уйдя из Реала забил барсе)))

      Роналду велик.’ Кто-то в лиге фермеров тужится и не может даже 15 голов забить за 2 сезона, а кто-то в АПЛ забил Челси,Арсеналу,Тоттенхему,Эвертону…
      Elliada
      Elliada
      вчера в 11:01
      Обычный замыкатель, который распиарил себя за счет социальных сетей. Некоторые утверждают, что он много забивал в трех топ лигах. Это не сложно, когда играешь в топ командах этих лиг и когда все играют на твою статистику. Не верите? Левандовски и Холанн перешли в другие команды в других лигах, но забивают не меньше, чем в предыдущих своих командах. Чем балласт лучше них? Не забываем, что треть его голов с пенальти. Месси обошел его по голам без учета пенальти и по голам со штрафных.
      Elliada
      Elliada
      вчера в 10:53
      Минута славы балласта. Но вот реальность. МЮ хочет продать балласта зимой. Точно не будут продлевать с ним контракт летом. В Португалии всё еще требуют убрать его из сборной, не хотят видеть его в составе на ЧМ. Он всё еще не игрок основы в МЮ.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 10:30
      А сколько ещё забьёт,до отъезда в МЛС!
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