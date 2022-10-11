«Динамо» наказало ЦСКА, «Ростов» уничтожил «Краснодар». Клубы РПЛ заигрывают с камбэками

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вчера, 22:17

4 команды переломили ход матчей 12-го тура.

Российские клубы балуют публику как могут – стали чаще забивать, матчи реже заканчиваются безголевой ничьей или скромными 1:0. Еще один мини-тренд проявился в предыдущем туре – сразу 3 матча завершились победой команд, которые пропускали первыми. В еще одном коллектив спас ничью. Рассказываем о каждом из них.

ЦСКА не реализовал моменты с «Динамо»

Подопечные Владимира Федотова наверняка понимали положение соперника перед матчем. Механизм москвичей начал давать сбой – Лука Гагнидзе потерялся после ударного августа, а взять на себя его объем работы другие хавбеки оказались неспособны. Из-за затянувшейся адаптации Норманна Фомин вынужден вставать с Матиасом в пару опорников, что уменьшает количество вариантов в атаке. Да и на Захаряне, видимо, плохо сказался сорвавшийся трансфер в «Челси» — теперь Арсен рискует пойти по пути Чалова.

«Бело-голубые» превратились в команду-середняка, какой и были до прихода Шварца. Но серией из трех поражений подряд в Премьер-Лиге коллектив точно был недоволен.

ЦСКА начал давить с первых же минут и мог повести в начале первого тайма – Виллиан Роша не успел замкнуть подачу в штрафную. Однако почти сразу последовал угловой и бразилец выпрыгнул у левого угла вратарской. На этот раз успешно. Соперники обменивались острыми выпадами, сравнять мог Федор Смолов, который получил мяч на свободном пространстве, затем неудачно пробил Макаров. Со стороны «красно-синих» были опасные удары от Федора Чалова.

Ничью для «Динамо» спас Федор Смолов – он подкараулил момент, когда Роша и Зделар взялись опекать одного Фомина, а Набабкин поскользнулся на газоне. При отлаженном прессинге «армейцев» подвела как раз реализация. Моменты были и во втором тайме, xG «красно-синих» по итогам матча составлял 2,70 – подопечные Владимира Федотова не раз и не два могли выходить вперед. Такие проблемы могут сигнализировать о чем-то большем, чем просто о случайности.

Однако команда довольствуется ничьей, а Федотов отмечает:

Доминировали в первом тайме, чтобы увеличить преимущество, которое мы создали после стандарта, но вместо этого получили наиглупейший и очень легкий гол. Тем не менее, во втором тайме вновь создавали, но реализация всех убойных ситуаций нас подводила. Думаю, что это главный итог сегодняшнего футбольного вечера: нам не удалось одержать победу.

«Оренбург» перевернул матч за 16 минут

В Оренбурге был совершенно другой сценарий. Именно южноуральцы владели преимуществом, были острее в атаке и надежны в защите. Трио центральных защитников выигрывало всю борьбу в воздухе, Эктов успешно шел в отбор, а Марин на пару с Сычевым создали опаснейший момент на 24-й минуте. Но счет открыли гости – для этого хватило ошибки Сивакова и Конате неподалеку.

Несмотря на пропущенный мяч, «Оренбург» продолжил следовать привычному плану – спокойнее у ворот «Ахмата» не стало, а вот сами грозненцы не успевали отвечать своими атаками с такой же остротой. Сычевой еще пару раз опасно бил по воротам и на 52-й минуте прошил Георгия Шелия. После нескольких нереализованных моментов Аюпов забил гол, который стал победным.

Никто не мог предугадать, что команда, отлетающая от «Зенита» 0:8 может дотянуться до 7-й строчки.

«Спартак» победил на классе

Что-то такое раньше мы видели от «Зенита» — даже если петербуржцы пропускали первыми, позже все равно забирали 3 очка. У «Спартака» такими получаются 2 последних матча. Только если с «Пари НН» «красно-белые» с самого начала владели преимуществом, то против «Крыльев» по ходу встречи были серьезные опасения. Команда Осинькина успешно забирала мяч себе и при меньшем проценте владения была даже острее, чем москвичи.

Как нельзя кстати оказался гол Квинси Промеса. При наличии моментов «Спартак» не мог их реализовать или забивал из офсайда. Квинси же из неявного эпизода умеет выжимать максимум. Во втором тайме хозяева забили второй, но почти сразу мини-камбэк совершили «Крылья». «Перестрелка» закончилась тем, что «Спартак» вышел вперед и довел счет до разгромного – при этом содержание поединка не подтверждает доминирование «красно-белых».

Мастер-класс от «Ростова»

Пропустить на 9-й секунде, осадить ворота соперника, но позволить забить оппоненту второй, победить в итоге – вот методичка по тому, как спасать матчи. Тем интереснее, что к 30-й минуте Даниил Уткин трижды ударил со стандартов и еще дважды бил с игры – каждый раз из центра около штрафной.

«Краснодар» свои голы забил за счет феноменальной реализации моментов после единичных ошибок ростовчан. Точно так же могли «быки» забить и третий – от гола Сперцяна спасла голова Сильянова.

Позже Александр отличился уже в атаке, сократив отставание, а гол Полоза с пенальти и последующее взятие ворот от Алексея Миронова взорвали игру – да, «Ростов» владел преимуществом по созданным моментом, но отыграться с 0:2 – сложная задача. Руку к этому приложил защитник «Краснодара» Кайо. Матч с «Крыльями» ничему его не научил, а Виталий Мешков прощать бразильца, как это делал Алексей Сухой, не стал. «Быки» доигрывали встречу в меньшинстве.

После такой оплеухи «Краснодар» нескоро вернется в топ-3, а «Ростов» подтвердил статус достойного конкурента для «Зенита».