«Спартак» обогнал «Барселону» и «Баварию». Соболев и Промес результативнее Левандовского

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вчера, 13:20

Наравне с Мбаппе и Неймаром.



Пока единственное, в чем российские клубы могут соревноваться с европейскими – результативность своих нападающих. После оттока легионеров количество голов в матчах РПЛ подскочило, уже к 13-му туру команды почти пробили половину от средней нормы за сезон (637 и 639 в двух предыдущих чемпионатах, 301 – в нынешнем). Так получилось, что качественные футболисты, которые решили остаться, сейчас стали забивать еще чаще. Как итог – пара форвардов «Спартака» Александр Соболев и Квинси Промес – в тройке самых результативных атакующих дуэтов в топ-10 европейских чемпионатов.

Переламывают ход матчей

«Спартак» на огромном ходу несется за «Зенитом» и теряет очки по минимуму – красно-белые стали выигрывать там, где должны это делать. Даже в поединках, в которых результат дается тяжело. Прямо сейчас можно вспомнить 4 матча с подобным сценарием: против «Краснодара», «Сочи», «Локомотива» и «Крыльев Советов». Обе южных команды и самарцы, не стесняясь, шли в давление, создавали остроту у ворот москвичей и имели шансы на успех.

И если против «Краснодара» помог первый гол от Романа Зобнина, то в остальных встречах велико влияние пары Соболев-Промес. Игра с сочинцами была тяжелейшей из-за потери Виктора Мозеса. «Спартак» остался без сильной «десятки» и блекло провел первый тайм. Гости были острее, слаженнее, больше комбинировали. Именно Промес открыл счет, после чего матч вернулся в нужное русло (в итоге Квинси оформил дубль).

Главный творец победы над «Локомотивом» — Соболев, который забил единственный гол. Он же прошил Кержакова в 8-м туре РПЛ против «Зенита» и вывел москвичей вперед (такой гол может забить не каждый – пусть «Спартак» и проиграл).

Совсем свежий пример – матч с «Крыльями». Самарцы дали бой команде Гильермо Абаскаля – чаще шли в перехват, отбор, совершали выносы. Подопечные Игоря Осинькина повели в счете и не собирались сдаваться. Гол Промеса в концовке первого тайма в таких условиях – тот фактор, который позволил «Спартаку» взять инициативу в свои руки.

Без этих двух побед красно-белые вместо заслуженной третьей строчки оказались бы на месте «Динамо».

Не тянут одеяло на себя

Двух разноплановых игроков сложно совместить в связке нападающих, Абаскаль изменил функционал обоих. Соболев из форварда-столба переквалифицировался в диспетчера. Тепловая карта в большинстве матчей показывает, что Александр смещается к правому флангу. Он стал чаще идти в дриблинг и продвигать мяч в финальную треть. Промес же остается на острие, хотя завершением его роль не ограничивается.

Универсальность голландца отмечает и испанский менеджер «Спартака»: «Он хорошо читает игру и может появиться в любой части поля. Конечно, он наиболее опасен перед воротами. Но он может оказаться и на краю и увести соперников, освободив центр. Все зависит от того, как развивается игра».

Это качество вингера проявляется и сейчас. Команда становится «хамелеоном», чего и хотел Гильермо: меняются схемы с «ромбом», тремя защитниками и стандартной 4-3-3. С «Крыльями» Квинси играл на позиции «десятки». В дальнейшем эта черта будет только развиваться.

Помогают диспетчеры

И все-таки без полузащиты в наше время никуда. Из-за травм Мозеса, Игнатова и Мартинса центр поля у «Спартака» не так надежен. Но вот повреждение Умярова открывает опорную зону для Руслана Литвинова – он на этой позиции действует лучше, чем Наиль.

Остается в распоряжении Абаскаля и Данил Пруцев. 22-летний хавбек не портит общей картины, но тренер почему-то обделял его игровой практикой. В последних четырех встречах Данил постоянно появляется в старте. Можно говорить о глубине скамейки клуба – с ним потеря Мартинса не настолько фатальна.

Поиск острия «ромба» продолжается. Перемещение сюда Промеса – вынужденное решение, пока нет ни Игнатова, ни Мозеса. Да и лучше было бы на это время использовать другие схемы (варианты уже есть). Даже с тройкой хавбеков Квинси может опускаться за мячом, а тот же Пруцев – отдавать голевые.

В компании с «Барсой», «Сити», «Баварией» и ПСЖ

Ну и самый яркий момент – по количеству голов связка Промес-Соболев оставляет за спиной Левандовского и Дембеле из «Барселоны» (14 голов), Сане и Мусиалу из «Баварии» (13 голов). Лучше по результативности только пары Мбаппе-Неймар ( ПСЖ , 20 голов) и Холанд-Фоден («Манчестер Сити», 27 мячей). Но тут ничего удивительного – это инопланетяне, которые без труда разрывают свои чемпионаты.

За их исключением в списке лучших есть игроки еще двух коллективов из Российской Премьер-Лиги: «Зенита» и «Сочи». Петербуржцев представляют Малком и Вендел (14 мячей). Бразильцы и в прежней РПЛ были на ведущих ролях, а сейчас могут добиваться того же результата с явным запасом. Как и Промес с Соболевым, атакующие игроки сине-бело-голубых не тянут одеяло на себя. Да, идут в дриблинг, активно перемещаются по полю, но команде от этого только плюс. Да и пока дремлет Кассьерра, а Сергеев реже появляется на поле, именно Малком (иногда – и Вендел) – главный завершитель атак клуба с берегов Невы.

В просевшем «Сочи» почти все голы забирает на свой счет Кристиан Нобоа и второй бомбардир южан – Георгий Мелкадзе. В перспективе место последнего должен занять Владислав Сарвели, а вот эквадорец незаменим – не просто так его не стали отпускать в топ-клубы этим летом.