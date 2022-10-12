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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Рамос опроверг информацию о том, что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ

вчера, 08:47

Защитник ПСЖ Серхио Рамос прокомментировал информацию о желании Килиана Мбаппе покинуть парижский клуб зимой.

«Я дружу с Мбаппе, он очень счастлив быть в ПСЖ. Я не верю слухам, мы сосредоточены на работе и не читаем газет», – сказал Рамос.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:10
Мбаппе решил поныть.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:21
Подружился старый волчата с овцой…
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 18:32
Вы бы ещё у самого Мбаппе спросили.
Brooklyn888
Brooklyn888
вчера в 15:26
Слишком жирненько в Париже , чтобы куда то уходить )
vova505
vova505
вчера в 13:56
Ну если сам Рамос сказал, который дружит с Мбаппе, значит точно слухи )))

Задолбали с этим Мбаппе
Честное слово
Как будто поговорить больше не о чем
EL MAGNIFICО
EL MAGNIFICО
вчера в 10:41
Рамос второй пике, тот тоже пел,что месси остается в барсе, даже когдп тот перешел в псж)))))
Semen Nemov
Semen Nemov
вчера в 10:01
Черепашка ниндзя любитель поняшится под хвост от трапика, вчера видимо его не няшили вечерком,раз так тухло отыграл
Elliada
Elliada
вчера в 09:28
Как будто Рамос мог сказать что-нибудь другое. Дыма без огня не бывает.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:25
А кто виноват ?
zm9gszqxbfk3
zm9gszqxbfk3
вчера в 09:09
    Конкурс бот
    Конкурс бот
    вчера в 09:00
    BreezeCOOL больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 50. Поздравляем! Лига чемпионов 2022/2023
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 08:59
    Просто истории про Рона на сегодняшний день закончились. Теперь нужен был новый клиент. Ну и это ещё не последняя информация про Мбаппе. Ждём продолжения... . Ведётся следствие. )
    Бoрат
    Бoрат
    вчера в 08:56
    Нет никакой веры заявлениям современных распиаренных медийных слащавых футболистов
    Например , если бы Тотти раньше что-то высказал, Мальдини, Лэмпард то это серьезно
    А эта 21я слащавая за деньги может хоть каждый день противоположное говорить и делать
    jas6jwcw9vfj
    jas6jwcw9vfj
    вчера в 08:53
    Всё это разговоры
    Гость
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