Рамос опроверг информацию о том, что Мбаппе хочет уйти из ПСЖ

Защитник ПСЖ Серхио Рамос прокомментировал информацию о желании Килиана Мбаппе покинуть парижский клуб зимой.
«Я дружу с Мбаппе, он очень счастлив быть в ПСЖ. Я не верю слухам, мы сосредоточены на работе и не читаем газет», – сказал Рамос.
Защитник ПСЖ Серхио Рамос прокомментировал информацию о желании Килиана Мбаппе покинуть парижский клуб зимой.
«Я дружу с Мбаппе, он очень счастлив быть в ПСЖ. Я не верю слухам, мы сосредоточены на работе и не читаем газет», – сказал Рамос.
Задолбали с этим Мбаппе
Честное слово
Как будто поговорить больше не о чем
Задолбали с этим Мбаппе
Честное слово
Как будто поговорить больше не о чем
Мы доим и доим мешок
Мы доим и доим мешок
Например , если бы Тотти раньше что-то высказал, Мальдини, Лэмпард то это серьезно
А эта 21я слащавая за деньги может хоть каждый день противоположное говорить и делать
Например , если бы Тотти раньше что-то высказал, Мальдини, Лэмпард то это серьезно
А эта 21я слащавая за деньги может хоть каждый день противоположное говорить и делать