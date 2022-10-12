«Челси» хочет в январе вернуть Закарию в «Ювентус»

«Челси» недоволен арендованным полузащитником Денисом Закарией. Лондонцы хотят досрочно зимой вернуть игрока в «Ювентус», так как он не нужен новому главному тренеру Грэмму Поттеру.
Дилемма для «Челси» заключается в том, что Закариа провел два матча за «Ювентус» в этом сезоне, прежде чем перейти на «Стэмфорд Бридж», а правила ФИФА гласят, что игрок не может представлять более двух команд в одном сезоне. Если он хоть минуту сыграет за «синих», то не сможет перейти в третью команду.
«Челси» надеется вернуть Закарию в «Ювентус», но команда Серии А не обязана его брать, поэтому «синие» надеются, что нынешний тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри будет уволен до январского трансферного окна, а его гипотетический сменщик захочет вернуть Закарию.
Закариа на данный момент не провел в сезоне АПЛ ни матча.
0 минут на поле, чем недовольны то!?) Или на тренировках никакой?! Вроде в запас на матчи его заявляет Поттер, мб и заиграет ещё.
0 минут на поле, чем недовольны то!?) Или на тренировках никакой?! Вроде в запас на матчи его заявляет Поттер, мб и заиграет ещё.