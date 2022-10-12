«Челси» хочет в январе вернуть Закарию в «Ювентус»

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вчера, 13:17

«Челси» недоволен арендованным полузащитником . Лондонцы хотят досрочно зимой вернуть игрока в «Ювентус», так как он не нужен новому главному тренеру Грэмму Поттеру.

Дилемма для «Челси» заключается в том, что Закариа провел два матча за «Ювентус» в этом сезоне, прежде чем перейти на «Стэмфорд Бридж», а правила ФИФА гласят, что игрок не может представлять более двух команд в одном сезоне. Если он хоть минуту сыграет за «синих», то не сможет перейти в третью команду.

«Челси» надеется вернуть Закарию в «Ювентус», но команда Серии А не обязана его брать, поэтому «синие» надеются, что нынешний тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри будет уволен до январского трансферного окна, а его гипотетический сменщик захочет вернуть Закарию.