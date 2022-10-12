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«Челси» хочет в январе вернуть Закарию в «Ювентус»

вчера, 13:17

«Челси» недоволен арендованным полузащитником Денисом Закарией. Лондонцы хотят досрочно зимой вернуть игрока в «Ювентус», так как он не нужен новому главному тренеру Грэмму Поттеру.

Дилемма для «Челси» заключается в том, что Закариа провел два матча за «Ювентус» в этом сезоне, прежде чем перейти на «Стэмфорд Бридж», а правила ФИФА гласят, что игрок не может представлять более двух команд в одном сезоне. Если он хоть минуту сыграет за «синих», то не сможет перейти в третью команду.

«Челси» надеется вернуть Закарию в «Ювентус», но команда Серии А не обязана его брать, поэтому «синие» надеются, что нынешний тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри будет уволен до январского трансферного окна, а его гипотетический сменщик захочет вернуть Закарию.

Закариа на данный момент не провел в сезоне АПЛ ни матча.

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Все комментарии
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
сегодня в 00:23
«Челси» недоволен арендованным полузащитником Денисом Закарией.😁
0 минут на поле, чем недовольны то!?) Или на тренировках никакой?! Вроде в запас на матчи его заявляет Поттер, мб и заиграет ещё.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:33
Никому не нужен Дениска.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:01
Надо и тренера менять и от половины игроков избавляться!
bcxpmp4gfh5u
bcxpmp4gfh5u
вчера в 13:59
На лавку осядет
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:58
Новая метла метёт
rzzkk7ptp28c
rzzkk7ptp28c
вчера в 13:55
это уже сложное положение...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 13:35
Аллегри, иди на пенсию! Без «Ювентуса» в Серии А становится скучновато.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:35
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 13:26
Играть надо хорошо
ballak144
ballak144
вчера в 13:23
все надеются на увольнение шарлатана, даже Челси)
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