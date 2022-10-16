«Крылья Советов» – «Сочи» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» – «Сочи», который состоится 16 октября 2022 года

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» давно уже не радовали своих болельщиков в чемпионате России и за последние пять туров смогла набрать лишь два пункта. Это опустило команд в зону вылета, а именно на 13 место с 11 баллами и вынуждает футболистов и тренерский штаб пересмотреть свое отношение к результатам. В предстоящей встрече за счет фактора домашнего стадионе коллектив должен приложить все усилия для достижения максимального результата.

09 октября «Крылья Советов» крупно проиграли на выезде «Спартаку» (2:5), а третьего числа разошлись миром с «Краснодаром» (0:0).

«Сочи»

«Сочи» смог прервать серию без побед в чемпионате, но очень многое было упущено за предыдущие несколько недель. Сейчас коллектив занимает текущее шестое место с 20 баллами и отстает от второго места на пять пунктов. При успешных результатах в следующих матчах коллективу по силам вернуть себе несколько позиций и вновь очутиться в группе лидеров чемпионата России.

08 октября «Сочи» крупно обыграл на своем поле «Локомотив» (4:0), а первого числа на выезде проиграл «Оренбургу» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Крылья Советов» – 2.35

Ничья – 3.65

Победит «Сочи» – 2.9

Статистика

«Сочи» смог победить только в трех поединках из десяти последних во всех турнирах

«Крылья Советов» на своем поле забивали только в пяти из десяти последних встречах

«Сочи» проиграл пять последних матчей «Крыльям Советов»

Три из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.65. Предполагаем, что команды покажут примерно равную игру, которая не будет отличаться большим количеством забитых мячей, и в итоге поделят очки.