«Пари НН» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» – «Зенит», который состоится 16 октября 2022 года
«Пари НН»
«Пари НН» набрал семь очков в пяти последних турах и на данный момент не может себе гарантировать максимальную безопасность от зоны вылета. Клуб из Нижнего Новгорода имеет в активе 13 очков и занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ, опережая «красную зону» всего на два пункта. В матче с чемпионом страны даже ничья станет для команды отличным результатом, ведь букмекеры совсем не верят в хозяев.
09 октября «Пари НН» сыграл вничью с «Торпедо» (0:0), а второго октября уступил на своем поле «Спартаку» (1:2), ведя по ходу встречи.
«Зенит»
«Зенит» не смог выиграть в прошлом туре, однако это практически никак не повлияло на положение команды в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уверенно удерживает лидерство с 30 набранными баллами и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. В предстоящем выездном матче от подопечных Сергея Семака болельщики ожидают только уверенной победы.
08 октября «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» на выезде (1:1), а второго числа на своем поле оказался сильнее «Ростова» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Пари НН» – 9.5
- Ничья – 5.1
- Победит «Зенит» – 1.33
Статистика
- «Зенит» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Пари НН» не может выиграть на протяжении четырех последних матчей
- «Зенит» выиграл только один из трех последних матчей с «Пари НН»
- «Пари НН» забивал в девяти из десяти последних поединках на своем стадионе
Прогноз
Сделать ставку на «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. «Пари НН» умеет создавать проблемы «Зениту» и мы предполагаем, что команда сможет отличиться в воротах клуба из Санкт-Петербурга, ну а в голе чемпиона России мало кто сомневается.