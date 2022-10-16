«Пари НН» – «Зенит» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Пари НН» – «Зенит», который состоится 16 октября 2022 года

«Пари НН»

«Пари НН» набрал семь очков в пяти последних турах и на данный момент не может себе гарантировать максимальную безопасность от зоны вылета. Клуб из Нижнего Новгорода имеет в активе 13 очков и занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ , опережая «красную зону» всего на два пункта. В матче с чемпионом страны даже ничья станет для команды отличным результатом, ведь букмекеры совсем не верят в хозяев.

09 октября «Пари НН» сыграл вничью с «Торпедо» (0:0), а второго октября уступил на своем поле «Спартаку» (1:2), ведя по ходу встречи.

«Зенит»

«Зенит» не смог выиграть в прошлом туре, однако это практически никак не повлияло на положение команды в чемпионате России. Клуб из Санкт-Петербурга уверенно удерживает лидерство с 30 набранными баллами и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. В предстоящем выездном матче от подопечных Сергея Семака болельщики ожидают только уверенной победы.

08 октября «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» на выезде (1:1), а второго числа на своем поле оказался сильнее «Ростова» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Пари НН» – 9.5

Ничья – 5.1

Победит «Зенит» – 1.33

Статистика

«Зенит» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Пари НН» не может выиграть на протяжении четырех последних матчей

«Зенит» выиграл только один из трех последних матчей с «Пари НН»

«Пари НН» забивал в девяти из десяти последних поединках на своем стадионе

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. «Пари НН» умеет создавать проблемы «Зениту» и мы предполагаем, что команда сможет отличиться в воротах клуба из Санкт-Петербурга, ну а в голе чемпиона России мало кто сомневается.