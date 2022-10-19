«Борнмут» — «Саутгемптон» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1666158323

19 октября 2022, 08:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Борнмут» — «Саутгемптон», который состоится 19 октября 2022 года

«Борнмут»

После возвращения из Чемпионшипа «Борнмут» всеми силами пытается зацепиться за середину таблицы АПЛ и не подвергать себя риску попасть в зону вылета. Судя по текущем 11 место с 13 набранными очками у команды это неплохо выходит. В предстоящей встрече с нестабильным соперником коллектив может продлить свою серию без поражений в АПЛ и порадовать болельщиков на родном стадионе.

15 октября «Борнмут» разошелся миром с «Фулхэмом» (2:2), а восьмого октября переиграл на своем поле «Лестер» (2:1).

«Саутгемптон»

«Святые» уже который сезон подряд не могут выступать без приключений и часто спасаются от вылета в самую последнюю очередь. Вот и сейчас «Саутгемптон» идет в зоне вылета, а именно на 18 месте в восемью набранными очками и отстает от ближайшего преследователя на один пункт. Команда давно не выигрывала в чемпионате Англии и нуждается в срочных изменениях со стороны тренерского штаба.

16 октября «Саутгемптон» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1), а восьмого числа крупно проиграл «Манчестер Сити» на выезде (0:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Борнмут» – 2.75

Ничья – 3.25

Победит «Саутгемптон» – 2.65

Статистика

«Саутгемптон» проиграл пять матчей из семи последних во всех турнирах

«Борнмут» забивал только в шести домашних матчах из десяти

«Саутгемптон» выиграл две последние игры у «Бормута»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Команды часто играют между собой в результативный футбол, поэтому в этот раз зрителя наверняка увидят больше двух забитых мячей за игру.