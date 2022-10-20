«Арсенал» — ПСВ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ , который состоится 19 октября 2022 года

«Арсенал»

Лондонский клуб хорошо провел все три стартовых тура в Лиге Европы и закономерно лидирует в группе с девятью набранными баллами. В тоже время команда идет на первом месте и в АПЛ , опережая ближайшего соперника на четыре пункта. В предстоящей встрече «канониры» в случае победы практически гарантируют себе первое место досрочно.

16 октября «Арсенал» обыграл «Лидс» (1:0), а 13 числа оказался сильнее «Буде-Глимт» (1:0) в Лиге Европы.

ПСВ

Клуб из Нидерландов после трех туров набрал семь баллов и отстает от лидера всего на два пункта. Противостоять лидеру АПЛ на везде достаточно сложно, однако при дисциплинированной игре шансы зацепиться за очки у ПСВ определенно будут. Предстоящий матч обещает быть интересным и зрелищным, а также представляет дополнительный интерес, так как это перенесенный поединок.

16 октября ПСВ крупно обыграл «Утрехт» (6:1), а в Лиге Европы разгромил «Цюрих» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.6

Ничья – 4.5

Победит ПСВ – 5.5

Статистика

«Арсенал» одержал девять побед из десяти последних матчей во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

ПСВ проиграл три выездных матча из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на победу «Арсенала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. «Канониры» на своем поле выглядят большими фаворитами и вероятнее всего одержат победу в 1-2 мяча.