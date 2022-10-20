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«Арсенал» — ПСВ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:37
«Арсенал» — ПСВ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ, который состоится 19 октября 2022 года

«Арсенал»

Лондонский клуб хорошо провел все три стартовых тура в Лиге Европы и закономерно лидирует в группе с девятью набранными баллами. В тоже время команда идет на первом месте и в АПЛ, опережая ближайшего соперника на четыре пункта. В предстоящей встрече «канониры» в случае победы практически гарантируют себе первое место досрочно.

16 октября «Арсенал» обыграл «Лидс» (1:0), а 13 числа оказался сильнее «Буде-Глимт» (1:0) в Лиге Европы.

ПСВ

Клуб из Нидерландов после трех туров набрал семь баллов и отстает от лидера всего на два пункта. Противостоять лидеру АПЛ на везде достаточно сложно, однако при дисциплинированной игре шансы зацепиться за очки у ПСВ определенно будут. Предстоящий матч обещает быть интересным и зрелищным, а также представляет дополнительный интерес, так как это перенесенный поединок.

16 октября ПСВ крупно обыграл «Утрехт» (6:1), а в Лиге Европы разгромил «Цюрих» (5:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» – 1.6
  • Ничья – 4.5
  • Победит ПСВ – 5.5

Статистика

  • «Арсенал» одержал девять побед из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • ПСВ проиграл три выездных матча из десяти последних во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на победу «Арсенала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. «Канониры» на своем поле выглядят большими фаворитами и вероятнее всего одержат победу в 1-2 мяча.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 13:09
Арсенал сейчас в прекрасной форме и идут на серии из 7 побед в ряд, 3 из них в ЛЕ. ПСВ тоже очень заряжены на эту Лигу Европы, дважды переехали Цюрих, но не смогли справится с Будё в домашнем матче в то время как Арсенал соперников не ощутил поэтому присмотрелся бы к победе Арсенала. Беру тотал (2,5) больше, последние 6 домашних матчей Арсенал легко пробивал высокие тоталы, а ПСВ команда которая предпочитает по большей части атакующий футбол и думаю на свой гол они тоже наиграют.....
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