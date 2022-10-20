«Арсенал» — ПСВ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ, который состоится 19 октября 2022 года
«Арсенал»
Лондонский клуб хорошо провел все три стартовых тура в Лиге Европы и закономерно лидирует в группе с девятью набранными баллами. В тоже время команда идет на первом месте и в АПЛ, опережая ближайшего соперника на четыре пункта. В предстоящей встрече «канониры» в случае победы практически гарантируют себе первое место досрочно.
16 октября «Арсенал» обыграл «Лидс» (1:0), а 13 числа оказался сильнее «Буде-Глимт» (1:0) в Лиге Европы.
ПСВ
Клуб из Нидерландов после трех туров набрал семь баллов и отстает от лидера всего на два пункта. Противостоять лидеру АПЛ на везде достаточно сложно, однако при дисциплинированной игре шансы зацепиться за очки у ПСВ определенно будут. Предстоящий матч обещает быть интересным и зрелищным, а также представляет дополнительный интерес, так как это перенесенный поединок.
16 октября ПСВ крупно обыграл «Утрехт» (6:1), а в Лиге Европы разгромил «Цюрих» (5:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» – 1.6
- Ничья – 4.5
- Победит ПСВ – 5.5
Статистика
- «Арсенал» одержал девять побед из десяти последних матчей во всех турнирах
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- ПСВ проиграл три выездных матча из десяти последних во всех турнирах
Прогноз
Сделать ставку на победу «Арсенала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. «Канониры» на своем поле выглядят большими фаворитами и вероятнее всего одержат победу в 1-2 мяча.