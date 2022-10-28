«РБ Лейпциг» — «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Байер», который состоится 29 октября 2022 года
«РБ Лейпциг»
В Бундеслиге «красные быки» из Лейпцига занимают восьмое место после одиннадцати туров. Ознакомимся с несколькими последними футбольными поединками с участием «красных». В 10-ом туре чемпионата лейпцигская команда принимала дома «Герту». Уже после первого тайма хозяева матча вели в три мяча. Два гола гостей во втором тайме не повлияли на исход игры. С большим счётом «РБ Лейпциг» одержал уверенную победу над «Гамбургом» в 1/16 Кубка Германии. В Аугсбурге «красные быки» сыграли в результативную ничью с местной командой в матче прошлого тура чемпионата Германии.
В 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» со счётом 3:2 выиграл у мадридского «Реала», который никому не уступал достаточно продолжительное время.
«Байер»
«Фармацевты» в чемпионате Германии находятся на данный момент на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. В Лиге чемпионов на своём поле «львы» проиграли всухую «Порту», пропустив три гола от португальского клуба. С разгромным счётом леверкузенская команда была повержена в десятом туре Бундеслиги франкфуртским «Айнтрахтом». Прошлый тур чемпионата завершился ничьёй с «волками» из Вольфсбурга. На десятой минуте матча Диаби не забил пенальти, что в итоге повлияло на исход встречи.
В Мадриде «фармацевты» сражались с «Атлетико» в рамках матча Лиги чемпионов. Поединок завершился со счётом 2:2.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «РБ Лейпциг» – 1.83
- Ничья – 4.10
- Победит «Байер» – 4.00
- Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 – 2.85
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.50
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.54
Статистика
- В октябре «РБ Лейпциг» ещё не проигрывал
- Четыре матча подряд «львы» не выигрывают
- Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».
Прогноз
Обеим командам предстоят важные матчи в Лиге чемпионов на следующей неделе. В предстоящей игре чемпионата «красные быки» со «львами» не будут выкладываться на 100%. Доверимся статистике очных встреч. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 2.54.