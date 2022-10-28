«РБ Лейпциг» — «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:13

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» — «Байер», который состоится 29 октября 2022 года

«РБ Лейпциг»

В Бундеслиге «красные быки» из Лейпцига занимают восьмое место после одиннадцати туров. Ознакомимся с несколькими последними футбольными поединками с участием «красных». В 10-ом туре чемпионата лейпцигская команда принимала дома «Герту». Уже после первого тайма хозяева матча вели в три мяча. Два гола гостей во втором тайме не повлияли на исход игры. С большим счётом «РБ Лейпциг» одержал уверенную победу над «Гамбургом» в 1/16 Кубка Германии. В Аугсбурге «красные быки» сыграли в результативную ничью с местной командой в матче прошлого тура чемпионата Германии.

В 5-ом туре группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» со счётом 3:2 выиграл у мадридского «Реала», который никому не уступал достаточно продолжительное время.

«Байер»

«Фармацевты» в чемпионате Германии находятся на данный момент на пятнадцатой строчке турнирной таблицы. В Лиге чемпионов на своём поле «львы» проиграли всухую «Порту», пропустив три гола от португальского клуба. С разгромным счётом леверкузенская команда была повержена в десятом туре Бундеслиги франкфуртским «Айнтрахтом». Прошлый тур чемпионата завершился ничьёй с «волками» из Вольфсбурга. На десятой минуте матча Диаби не забил пенальти, что в итоге повлияло на исход встречи.

В Мадриде «фармацевты» сражались с «Атлетико» в рамках матча Лиги чемпионов. Поединок завершился со счётом 2:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.83

Ничья – 4.10

Победит «Байер» – 4.00

Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 – 2.85

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.50

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.54

Статистика

В октябре «РБ Лейпциг» ещё не проигрывал

Четыре матча подряд «львы» не выигрывают

Из пяти крайних очных встреч четыре завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

Обеим командам предстоят важные матчи в Лиге чемпионов на следующей неделе. В предстоящей игре чемпионата «красные быки» со «львами» не будут выкладываться на 100%. Доверимся статистике очных встреч. Компания Pinnacle на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру» предлагает коэффициент 2.54.