«Интер» — «Сампдория» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» — «Сампдория», который состоится 29 октября 2022 года

«Интер»

«Интер» может быть горд и доволен собой, ведь команда досрочно заняла второе место в Лиге Чемпионов и вышла в плей-офф, оставив позади «Барселону». Что касается Серии А, то здесь у «черно-синих» только седьмое место с 21 набранным баллом, отставая от лидера на восемь пунктов. В домашней встрече с командой из нижней части турнирной таблицы у коллектива будет хорошая возможность поправить свое положение в чемпионате.

26 октября «Интер» разгромил «Викторию Пльзень» в Лиге Чемпионов (4:0), а 22 числа переиграл в чемпионате «Фиорентину» (4:3).

«Сампдория»

«Сампдория» только в прошлом туре добилась первой победы в сезоне и на данный момент ей это не помогло покинуть зону вылета. Сейчас коллектив занимает 18 место с шестью баллами и отстает от ближайшего соперника на два балла. В предстоящей игре с «Интером» мало кто верит в гостей, однако в футболе бывает всякое и у команды будет несколько возможностей отметиться в воротах соперника.

24 октября «Сампдория» обыграла на выезде «Кремонезе» (1:0), а 20 числа прошла «Асколи» по пенальти (3:2) в кубке Италии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.25

Ничья – 5.9

Победит «Сампдория» – 13

Статистика

«Интер» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сампдория» забивала в семи из десяти последних выездных матчах

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Интер» выиграл пять из семи последних встреч с «Сампдорией»

Прогноз

Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Предполагаем, что сломить оборону соперника «Интеру» удастся уже после получаса игры как минимум. А отсюда напрашивается вариант низового матча.