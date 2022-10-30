«Лион» — «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Лилль», который состоится 30 октября 2022 года
«Лион»
Только в прошлом туре «Лион» прервал свою ужасную серию без побед, которая доставила ему много проблем. На данный момент команда имеет в своей активе 17 очков и занимает 12 место, отставая от ближайшего соперника на четыре балла. Чтобы вернуться хотя бы в первую восьмерку Лиги 1, хозяевам необходимо обыгрывать «Лилль» и таким образом сократить отставание от него до одного пункта.
22 октября «Лион» обыграл на выезде «Монпелье» (2:1), а 16 числа на выезде уступила «Ренну» в результативном матче (2:3).
«Лилль»
«Лилль» выступал очень нестабильно, но последние несколько матчей подопечные Фонсеки выиграли и смогли подняться на шестое место с 22 баллами, отставая от лидера на 13 пунктов. Команда проигрывает два очка и «Марселю», но в случае победы в предстоящей встрече обгонит его в таблице, так как имеет на одну сыгранную игру меньше. Матч с «Лионо» обещает быть интересным и неуступчивым.
23 октября «Лиль» на своем поле обыграл «Монако» (4:3), а 14 числа не оставил шансов на выезде «Страсбуру» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лион» – 2.05
- Ничья – 3.7
- Победит «Лилль» – 3.5
Статистика
- «Лион» выграл один из семи последних поединков в Лиге 1
- «Лилль» сыграл вничью только в одном из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Лион» последний раз выигрывал у «Лилля» в далеком 2016 году
- Четыре из пяти последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. У «Лиона» очень грустная статистика личных встреч с «Лиллем» и проблемы с игровой составляющей. Прогнозируем минимальную победу гостей.