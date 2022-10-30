«Лион» — «Лилль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Лилль», который состоится 30 октября 2022 года

«Лион»

Только в прошлом туре «Лион» прервал свою ужасную серию без побед, которая доставила ему много проблем. На данный момент команда имеет в своей активе 17 очков и занимает 12 место, отставая от ближайшего соперника на четыре балла. Чтобы вернуться хотя бы в первую восьмерку Лиги 1, хозяевам необходимо обыгрывать «Лилль» и таким образом сократить отставание от него до одного пункта.

22 октября «Лион» обыграл на выезде «Монпелье» (2:1), а 16 числа на выезде уступила «Ренну» в результативном матче (2:3).

«Лилль»

«Лилль» выступал очень нестабильно, но последние несколько матчей подопечные Фонсеки выиграли и смогли подняться на шестое место с 22 баллами, отставая от лидера на 13 пунктов. Команда проигрывает два очка и «Марселю», но в случае победы в предстоящей встрече обгонит его в таблице, так как имеет на одну сыгранную игру меньше. Матч с «Лионо» обещает быть интересным и неуступчивым.

23 октября «Лиль» на своем поле обыграл «Монако» (4:3), а 14 числа не оставил шансов на выезде «Страсбуру» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 2.05

Ничья – 3.7

Победит «Лилль» – 3.5

Статистика

«Лион» выграл один из семи последних поединков в Лиге 1

«Лилль» сыграл вничью только в одном из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лион» последний раз выигрывал у «Лилля» в далеком 2016 году

Четыре из пяти последних матчей команд завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Лилля», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. У «Лиона» очень грустная статистика личных встреч с «Лиллем» и проблемы с игровой составляющей. Прогнозируем минимальную победу гостей.