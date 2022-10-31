MVP – Сантос, лучший тренер – Абаскаль, открытие – Сычевой. Номинанты первой половины сезона в РПЛ

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вчера, 14:06

Присоединяйтесь к выборам – выделяем персональных героев.

MVP первого круга. Дуглас Сантос

Не отдадим Дугласу звание лучшего футболиста первого круга – номинанта выберем ниже, но возьмем взаймы у ребят из НБА определение «Самый ценный игрок», чтобы отметить человека-стабильность из состава «Зенита». Другие бразильцы и Барриос, конечно, важны, но вице-капитан выдал невероятный первый круг. Ожидаемо, заслуженно, но от этого не впечатляет слабее. Сантос — это лидер РПЛ по навесам с фланга – 115 штук, хотя в обороне Дуглас тоже прекрасен. Второй после Барриоса в «Зените» по отборам и перехватам. Бразилец – пример ключевого игрока, о котором говорят реже, ведь есть масса других героев, но он заслуживает уважения, а это еще круче, чем обожание. Сантос – соучастник впечатляющего достижения «Зенита» в первом круге.

Лучший тренер. Гильермо Абаскаль

Что проще, построить с нуля, или не поломать? Конечно же, второе, поэтому Семак ставит на мощность своей команды – хотя тоже принял немало классных тренерских решений, а Абаскаль столкнулся с проблемами. Вспомните, как летом убирали из «Спартака» Салихову и Федуна, забыв привезти тренеру нового Жиго и замену для Мозеса, а потом и Мартинса. Справа у «Спартака» юный хавбек. В атаке нет Бальде, умудрились подписать парня с дисквалификацией. Игнатову, Денисову, Умярову, Пруцеву, Хлусевичу и Литвинову нужно объяснять азы игры. Абаскаль мог лучше сработать против «Динамо», «Зенита», ЦСКА и «Ростова», но если учесть, в каком состоянии был «Спартак» и как много на поле молодежи, то нынешний успех – заслуга тренера. Также отметим Личку из «Оренбурга» и Ганчаренко, который возродил «Урал». У Карпина ситуация немного другая. Шикарно готовит «Ростов» до матча, но по ходу игры часто, словно в противофазе с командой, отсюда обидные осечки.

Дуэт сезона. Уткин — Комличенко

У «Ростова» немало персональных героев – Осипенко, Глебов, Сильянов, но связка Уткина и Комличенко запомнилась всем. Даниил делает навес, а Николай его замыкает. Уткин забил 3 мяча, сделал 4 голевые передачи, у форварда 7 голов и 2 ассиста. Связка является одной из причин, почему «Ростов» высоко в таблице, наравне с ЦСКА по очкам. Понятно, что не может быть в футболе ничего, что работает вечно, а подачи хавбека должны находить центрального форварда. Но навесы Уткина на Комличенко – часть фольклора первой части сезона. Заодно выделяют героев второго плана, что тоже важно. Уткин создал 5 голов Николая (4 – прямые ассисты), а связки Захарян для Смолова и Сперцян для Кордобы создали по три гола.

Открытие. Владимир Сычевой

Отмечаем нападающего «Урала» Каштанова, который недавно играл с любителями, но и Сычевой не из школы «Динамо» или «Локомотива». Владимир обиделся на вингера Марина, ведь костариканец украл у него мяч в последнем матче, но это не единственный запоминающийся момент с участием Сычевого. Форвард сделал предложение своей девушке после гола – будет свадьба, делает рекламу своему отчиму Писарскому – сменит фамилию, во втором круге уже не будет Сычевым. А пока забил столько же мячей, как Малком, и больше, чем у Чалова и Соболева.

Спаситель. Матвей Сафонов

Матвей делает, что может. Среди богатых клубов оборона часто ошибается только у «Локомотива», но даже москвичи допустили меньше ударов по своим воротам, чем «Краснодар». Успех Сафонова не удивляет, но радует. В РПЛ появился молодой голкипер мирового уровня. Без шуток с таким набором данных можно мечтать о переезде не в Санкт-Петербург, где вратари скучают – Одоевского тревожили такими низкопробными ударами, что отбивал почти все, а в топ-5. Сафонову нужно в большой клуб, ведь молодой, с лидерскими качествами, реакцией и адекватным отношением к ошибкам. Матвей не тонет в рефлексии, взял 71 удар за первый круг – больше всех в чемпионате.

Альтруист. Александр Соболев

Видели, как Роналду не подал руку Невиллу, с которым играл? Легенда «красных дьяволов» критиковал игру и поведение Криштиану, а 37-летний мужик решил «отомстить» эксперту. Вредных в футболе достаточно, но часто добиваются успехов, когда имеют хотя бы каплю самоиронии. Роналду выручают профессионализм и невероятный талант, а вот если Соболев вел бы себя так, как ему удобно, то вряд ли стал тем, кем является. Александр понимает Промеса, неплохо выучил манеру пасовать на Пруцева. Но центральный нападающий играет в глубине, именно посвящение себя команде делает Соболева героем первого круга.

Главный юниор. Арсен Захарян

Пиняев, конечно же, умница. В 17 лет играет в первом составе клуба РПЛ , еще и после проблем с легкими. Но все-таки у Сергея лучшие матчи впереди, лишь однажды провел полный поединок. Захарян в 19 лет выдает футбол уровня топ-5. Причем если суммировать работу, то можно смело сказать, что в РПЛ Арсен смотрится мощнее, чем раньше Кварацхелия – любимец мировой публики, который создал 11 голов только в Серии А, не считая участия в победах в Лиге чемпионов. Надеемся, Захарян тоже найдет своего тренера и подходящий клуб в Европе, а пока у него, невзирая на непростой для «Динамо» первый круг, 2 гола и 5 ассистов. Из ребят, которые моложе 20 лет, также можно выделить Коваленко, Гагнидзе, Одоевского и неожиданно Худякова (пропускал много по вине обороны). На молодежь грех жаловаться. Зорин из «Спартака» сыграл дважды, а уже понравился. У Гладышева минут на поле кот наплакал – забивал голы. Но круче всех точно Захарян. Арсен успокоился после того, как сорвался его переезд в Лондон.

Лучший футболист. Квинси Промес

Санкт-Петербург, спокойно! Были отрезки, когда Малком играл, как и должен бывший футболист «Барселоны». Поначалу больше хвалили Вендела, но ближе к концу первого круга атакующий хавбек, которого Семак загнал в глубину поля, подсел физически, отсюда такой эффект от рывка Кузяева, на контрасте Далер выделяется. Клаудиньо сбавил, Сперцян прекрасен, но Эдуард как Карраскаль – нужно развиваться и взрослеть. Соболева нельзя не хвалить, прошел большой путь, но патриархом в списке латиноамериканцев, разбавленном армянином и россиянином, остается голландский форвард «Спартака». У Промеса 12 голов и 6 ассистов. Учтем, что есть в РПЛ стабильный Дуглас Сантос, знаем, что Промес мог лучше сыграть в ряде центральных матчей. Но нельзя игнорировать лучшего снайпера, лучшего ассистента, лидера по ударам в створ, человека, который забил 11 из 12 голов с игры и привел «Спартак» в божеский вид при поддержке молодежи, Абаскаля и Соболева, а не высококлассных опытных напарников. Квинси Промес – звезда РПЛ .

И что отдельно приятно, героев куда больше. Зайнутдинов и Чалов, Олусегун и Рамирес, легионеры «Оренбурга», почти весь состав «Зенита», не только Вендел, Дуглас и Малком. Сезон получается богатым на яркие персональные выступления.