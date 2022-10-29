Скандальный бразилец поверил в Гальтье. Держится подальше от конфликтов и хочет победить в ЛЧ

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вчера, 16:50

Проблема – в выборе пенальтиста и влиянии Мбаппе.

В Неймаре многие долгое время видели большого ребенка – желающего вернуться к Месси в «Барселону», но вымогающего у каталонского клуба деньги в виде бонусов за переподписание контракта в далеком 2016-м. И очень часто симулирующего. Предпосылки к взрослению яркого дриблера начали замечать еще в 2020 году, тогда парижане в первый и единственный раз добрались до финала Лиги чемпионов. Вновь они прослеживаются сейчас – когда более зрело к футболу стала относиться вся команда.Месси в ПСЖ , от желания вновь сыграть за «Барсу» не осталось и следа, а новый главный тренер избавляется от остатков деления на лагеря в коллективе.

Не дает конфликту с Мбаппе просочиться в массы

Начиная с августа пошли слухи, что отношения между двумя звездами парижан сложились очень напряженные отношения. Килиан и Ней вдруг перестали быть игроками одного калибра – француз мог уйти в «Реал» и был все ближе к трансферу. Сохранение своего главного актива дорого обошлось парижанам – по слухам, Мбаппе выписали самую внушительную зарплату среди профессиональных футболистов и позволили ему влиять на селекцию клуба. Сообщалось даже, что молодой нападающий продвигал идею продажи Неймара.

Резкий рост влияния Килиана вряд ли положительно воспринял бразильский футболист. Выбор штатного пенальтиста (им стал Мбаппе) в этой ситуации – скорее спусковой крючок для того, что накопилось ранее. Сгладить надвигающуюся бурю помогли новые менеджеры и лидеры ПСЖ – спор был улажен усилиями спортивного директора Луиша Кампуша и защитника Серхио Рамоса.

Но даже при развитии конфликта (после матча с «Ювентусом» в начале сентября – Мбаппе игнорировал открывания Нея) бразилец просто отказался отвечать на вопросы журналистов. Хотя мог отпустить пару колких комментариев, спровоцировав разлад.

На послематчевой пресс-конференции углы постарался сгладить главный тренер Кристоф Гальтье:

У Нея и Килиана очень хорошие взаимоотношения. Они вместе тренируются, вместе часто разминаются. Да, в матче произошла такая ситуация. Убежден, что Килиан будет делать больше решающих передач на Неймара, как и Ней способен делать решающие передачи Килиану. Я не чувствовал ничего негативного по отношению к тому моменту.

При этом каждый из них старается изолировать команду от своего конфликта, чтобы он не сказывался на микроклимате. Оба стараются исправить ситуацию, чтобы на поле это не играло в минус.

Да и по последним сообщениям, Неймар решил отстраниться от любых конфликтов и сконцентрироваться на футболе. Это ли не показатель взросления (пусть и продолжаются перформансы с симуляцией)?

Раскрывается в роли плеймейкера

Вполне логично, что при обилии топ-игроков в атаке приходится ломать голову над их размещением. Понимая, что Мбаппе – стопроцентный завершитель без утонченного паса, Гальтье ставит его на острие и выбирает между схемами 3-4-1-2 и 3-4-2-1. И Месси, и Неймар хорошо видят площадку и отдают точные передачи, поэтому под Килианом размещают кого-то из них (или сразу обоих).

Это добавляет вариативности даже походу матчей. 11-й тур Лиги 1 против «Марселя» тот редкий случай, когда бразилец вышел десяткой под Килианом и Лионелем. При этом он не был привязан к своей позиции – периодический вместо него там появлялся аргентинец, а сам Неймар уходил вперед. Так случился победный гол «Олимпику» — футболист оказался на позиции Лео, получил передачу от Мбаппе и пробил точно в угол.

Вспоминая, как Ней был нацелен на ворота соперника, возникали сомнения – согласится ли он с новой ролью? Судя по всему, согласился. Против провансальцев профильный вингер выдал огромный объем работы с мячом. В первую очередь, он стал играть глубже. Когда «Марсель» наращивал давление, а футболист провансальцев вплотную выдвигался к игроку с мячом, 10-й номер ПСЖ смещался под линию передачи, даже если для этого требовалось опуститься к центральному кругу. С этой же целью Неймар мог смещаться в опорную зону – за этим попросту следовал дальний пас.

Еще один козырь Неймара, который хорошо проявляется в этом сезоне –точная передача. Это касается любой дистанции –бразилец на 4-й минуте игры с «Марселем» отдал точнейшую дальнюю со своей половины в финальную треть, где оказался Килиан. По количеству ключевых передач Ней второй в команде после Мессии (2.6 за игру).

Долгожданное спокойствие для ПСЖ

Жить совсем без внутренних конфликтов получается крайне редко – вспомнить того же Бэйла с «Реалом» или Роналду с МЮ и сам ПСЖ в недавнем прошлом. Главное, чтобы это не мешало игре. Сейчас парижане не терпят ущербы от напряжения между Неймаром и Мбаппе. Бразилец отдал на французского форварда уже 3 голевые передачи во всех турнирах нынешнего сезона. Пусть сам Килиан не отличается тем же, но стоит вспомнить: пас – не самая сильная черта этого футболиста.

Желание игроков не переносить свои взаимоотношения на команду, не распространять их с помощью медиа – признак зрелости. Если от корня проблемы не удастся избавиться, пусть команда хотя бы продолжит играть в том же духе. Вряд ли усмирить лидеров парижан у кого-то получится лучше, чем у Гальтье и Кампуша.