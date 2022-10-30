Доминирование «Зенита». «Краснодар» создал видимость сопротивления

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вчера, 22:48

Но вряд ли «быки» могли рассчитывать на успех.

С надеждой на интригу

В чемпионате России очень плотная борьба за второе место. Идут ноздря в ноздрю, с каждым туром есть вероятность смены обладателя «серебряной» позиции. И над всем этим парит «Зенит». Примерно похожая ситуация во Франции, где есть очень мощная борьба за второе место, но впереди – ПСЖ .

При этом почти каждый тур раздаются робкие голоса о том, что вот-вот может появиться надежда на интригу. (Для тех, кто этого хочет, разумеется, вряд ли в это число входят болельщики «Зенита»). И перед матчем петербуржцев с «Краснодаром» на выезде такие голоса звучали более уверенно. Все-таки «быки» представляют собой одну из команд под условной группой лидеров.

Излишне оптимистичные голоса сторонников интриги приглушались призывами к реальному взгляду на вещи. «Краснодар» подошел к матчу против «Зенита» с одной победой в пяти матчах. И победа эта была добыта над «Пари НН» в предыдущем туре. Так что форма краснодарцев не впечатляла. Но сопротивление они все же оказали.

Вялый старт

Первый тайм прошел под известным лозунгом, когда «низы не могут, а верхи не хотят». В данном случае «верхи», то есть «Зенит», подошел к игре достаточно расслабленно и самоуверенно. К тому же от постоянного доминирования накапливается усталость, замыливается глаз, так сказать. А «низы», которые «Краснодар», попросту не могли в текущем своем состоянии навязывать свою волю петербуржцам на поле. Вот и получилась очень затяжная разминка, занявшая весь первый тайм.

Раскачаться получилось, разве что, к перерыву, когда сперва Вендел заставил Сафонова потрудиться, нанеся удар в угол, а потом Кордоба заработал у противоположных ворот опасный штрафной. При наличии Сперцяна это было почти как пенальти. Но Эдуард пробил не так идеально, как все привыкли.

За тайм всего по одному удару в створ ворот нанесли «Краснодар» и «Зенит». При этом петербуржцы заметно больше владели мячом – 58 процентов времени. Правда, на некоторых отрезках игры команды вообще забывали о существовании ворот.

Раскачка и развязка

После перерыва подопечные Сергея Семака ощутимо прибавили. Итоговый счет вроде бы намекает на то, что «Зениту» пришлось с большим трудом добывать победу, и игра была почти равной. Но нет. Петербуржцы во втором тайме вполне себе наиграли и на более уверенные три очка. Их подводила реализация. Только до 75-й минуты «Зенит» мог усилиями Малкома, Клаудиньо и Сергеева забивать раза четыре-пять. При удачном стечении обстоятельств. Но получился ноль.

Когда через паузу началась новая волна опасных моментов, уже пришедшаяся на конец игры, количество все же переросло в качество. И не без помощи игроков «Краснодара». Точнее, руки Рамиреса. В нее попал мяч в штрафной Сафонова после очередной атаки зенитовцев, посеявшей панику в чужих владениях.

Собственно, заработавший пенальти Кузяев сам его и реализовал. Выглядело все крайне уверенно: он пробил несильно в нижний угол впритирку со штангой. И туда же метнулся Сафонов, едва коснувшись мяча. Далер признался сразу после игры, что сердце екнуло в этот момент. Никому не хотелось бы запороть решающий пенальти.

Цифры

Удары (в створ): 8 (1) – 16 (4)

По всем параметрам «Зенит» превзошел соперника. Причем, как уже говорилось, преимущество во втором тайме было более существенным. 11 ударов за вторую половину игры нанесли гости, а у «Краснодара» было всего четыре попытки. И если «Зенит» трижды попал в створ, то «быки» — ни разу. У них так и осталось одно попадание с первого тайма.

Самым нацеленным на ворота в который раз оказался Малком, у которого четыре удара. И у большой группы игроков по две попытки. Так что угроза исходила сегодня у «Зенита» от всех.

Владение мячом (точность передач): 39,5% (77%) — 60,5% (83%)

Показатель работы с мячом тоже у «Краснодара» испортился во втором тайме. Если в первом точность пасов превышала 80 процентов, то за вторую половину резко упала: четырех подряд точных передач «быки» почти не делали. И в целом владели мячом уже гораздо меньше – менее 40 процентов времени.

«Зенит», напротив, повысил качество работы с мячом, доведя точность передач до 83 процентов. Также у петербуржцев было восемь успешных обводок, тогда как у «Краснодара» ни одной.

Первый круг закончен

Так незаметно подошел к концу уже первый круг чемпионата России. Команды провели по 15 матчей. И промежуточные итоги в чем-то предсказуемы. Главным образом, в лидировании «Зенита», который делает это с семиочковым отрывом от «Спартака». Петербуржцы ни разу не проиграли в течение первого круга, в 12 матчах одержали победы, только в трех потеряли очки. Причем героическими соперниками, лишившими фаворита очков, стали неожиданно «Химки», «Факел» и «Ахмат».

В целом это как раз говорит о том, что «Зенит» больше склонен совершать ошибки из-за недооценки соперника, а не из-за высокого качества его игры или мощи конкуренции. Тоже «синдром ПСЖ », который скорее очки потеряет не с условным «Марселем», а с каким-нибудь «Брестом», потому что звездам будет лень напрягаться и поддерживать высокий уровень концентрации.

В 15 турах и голевых показателей «Зенит» достиг выдающихся. Было забито 44 мяча, то есть почти по три за матч в среднем. А пропустили петербуржцы лишь пять мячей. И ни разу не пропускали больше одного гола за игру. А из победных 12 встреч половина была выиграна с разгромным счетом. Главными жертвами оказались «Оренбург», «Сочи» и «Локомотив», которые пропустили восемь, семь и пять безответных мячей соответственно.