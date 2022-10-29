Юнец из ЦСКА переиграл Гильерме и удалился за 14 минут на поле. «Локо» и «армейцы» выдали золотую классику

1667072933

вчера, 22:48

Много эмоций, борьбы и карточек, но мало голов.

«Локомотив» и ЦСКА не стали отступать от традиций, которые сложились за годы противостояний – опять выдали содержательный матч, итог которого противоречит статистике. 62,2 процента владения в пользу «красно-зеленых», 17 ударов против 10 в пользу «железнодорожников», успешность передач – тоже в их пользу. Счет – 1:0 в пользу ЦСКА .

Команды не любят результативность

По крайней мере, в очных встречах. Сразу 10 из последних 20 матчей заканчивались минимальным преимуществом одной из команд, причем семь из них – со счетом 1:0 на табло. «Красно-синие» и «Локо», играя друг против друга, задают тренд на борьбу за каждый мяч, жесткие столкновения (пусть и без скандалов) и на минимум голов.

В этот раз все было точно так же – совсем острые моменты можно сосчитать на пальцах одной руки, в остальное время команды активно шли в отбор/перехват, мешали поступательно продвигаться вглубь. Острота у ворот чаще создавалась ситуативно, резким всплеском.

Первый гол в матче – ошибка Баринова, отскок мяча к игроку соперника. Последующая подача от Хорхе Карраскаля в штрафную и успешная игра головой Медины. Еще один опасный момент «армейцев» — штрафной, который пробил Федор Чалов, а Бахтиер Зайнутдинов имел возможность с подправления превратить в гол.

Главный момент у «Локо» — Константин Марадишвили, которого на рандеву с Игорем Акинфеевым вывели проникающим пасом в касание.

И так весь матч.

«Локомотив» скосплеил ЦСКА

Речь скорее о выборе схемы с тремя центральными защитниками. Хотя номинально расстановка была больше похожа на 4-2-3-1 с опорниками Дмитрием Бариновым и Артемом Карпукасом, на деле Дмитрий опускался к Станиславу Магкееву и Тину Едваю. Еще и занимал позицию центрального в тройке. Шаг понятный – ЦСКА остроту создает за счет отлаженного прессинга, быстрого отбора. Нынешний «Локо» такой темп выдержать не может, легче оставить кого-то еще у своей штрафной, чтобы сохранять численное преимущество в большинстве ситуаций. А Дмитрий, как и Станислав, — отличный разрушитель. Вот, что по этому поводу сказал и.о. главного тренера «красно-зеленых» Андрей Федоров:

Мы поменяли схему на три защитника, раньше думали это сделать. Но сомневались, смогут ли ребята сыграться. Выдался недельный цикл, решили поменять схему, сыграли неплохо, но одна ошибка — не хватило концентрации в штрафной. Мы знали, что ЦСКА использует быстрые атаки. Нам не хватило концентрации при их голе — не разобрали игроков в штрафной.

Трио центрбеков выдало отличный объем с мячом – они активно шли в отбор, подчищали на своей половине. Баринов на пару с Магкеевым стали лучшими по количеству перехватов за 90 минут: у каждого их по 6. Профильный опорник выигрывал и верховые единоборства, в том числе «съел» Чалова. При начале позиционных атак выдвигались за центральный круг и делали очень много передач.

Фактором риска могла стать игра оставшегося в одиночестве опорника Карпукаса, но он активно шел в отбор и активными перемещениями избавлялся от давления.

Такое количество единоборств во многом и объясняет характер игры – основная динамка приходилась не на созидание, а на то, чтобы получить/сохранить мяч.

Красок добавили действия Ушакова

Егор Ушаков появился на поле на 82-й минуте, когда «армейцы» уже перестали думать об увеличении преимущества. Его 14 минут на поле – мастер-класс молодого бойца. Звездный час 19-летнего полузащитника наступил с началом добавленного ко второму тайму времени. Он устремился к мячу, в борьбе за свободное пространство зарядил Баринову по лицу, начал резать угол. Когда вошел в штрафную, вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме выдвинулся из ворот и освободил ближний угол (видимо, готовился к передаче). Егор этим воспользовался и лихо забил в ближний – эмоций от такого мяча было много, футболист сразу побежал к трибунам.

И это можно было бы назвать идеальным завершением, однако арбитр Артем Любимов имел на этот счет свое мнение. После видеопросмотра забитый гол сменился на желтую за удар в лицо (у Дмитрия пошла кровь). Положительные впечатления в конец рассеялись, когда Егор жестко пошел в подкат к Едваю. Даже мяча не коснулся, зато проехался по ноге. Интервал между двумя эпизодами составил 7 минут. Судья показал юниору вторую желтую, тот был вынужден покинуть поле.

По мнению главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, мяч Ушакова стоило засчитать:

Ушаков? В жизни каждого человека всё случается в первый раз. В моменте с голом он выиграл единоборство, классно распорядился моментом. Мы не увидели криминала в его игре и не поняли, почему гол не был засчитан. Мальчик юн, таких возможностей у него ещё будет много. Жаль, что красная карточка выведет его из строя на следующий тур.

Легионеры услышали Федотова

На пресс-конференции после дерби со «Спартаком» наставник «красно-синих» раздал огненных цитат, когда у него спросили про недовольство Карраскаля и Медины своими заменами. Следующий матч Хорхе пропустил – видимо, воспитательная мера пошла на пользу.

Колумбийский вингер стал реже передерживать мяч, стал больше следить за перемещениями напарников. Тот же гол Медины – заслуга не только открывания Хесуса, но и отличного чтения эпизода в исполнении Карраскаля.

Еще один гол мог получиться после того, как Хорхе выиграл пограничный эпизод, отдав бесхозный мяч на Чалова – правда, Федор оказался в офсайде.

Насколько это растянется, покажет лишь время – но в сегодняшнем дерби вингер был крайне активен.