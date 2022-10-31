Императорский «Зенит», оживший «Спартак» и домашний «Оренбург». Первый круг РПЛ в деталях

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вчера, 22:03

Хвалим, восторгаемся и выделяем лучшие команды.

Сильнейшая команда. «Зенит»

Вы когда-нибудь читали оду «Зениту»? Если нет, то дарим первый опыт. Итак, Семак теперь главный наставник по победам в РПЛ в истории северного клуба. В первом круге «Зенит» забил 44 мяча, побил свой же рекорд прошлого сезона. Если бы пропустили на гол меньше, то повторили рекорд «Локомотива» в 2005 году, но и так показали футбол в обороне уровня чемпионского «Рубина» Бердыева. «Зенит» много забивает, мало пропускает, отказывается проигрывать – пожалуй, лишь с «Химками» и «Ахматом» можно было выдумать ситуацию, при которой чемпион уступает в один мяч. Но самый главный и приятный вывод для Семака – успех полностью заслуженный. «Зенит» реально мощнее остальных, и если не уверовал в свою исключительность – нарциссизм губит чемпионов, то доберется до пятого подряд титула. Восторги всех вокруг притупляет только отсутствие фактора неожиданности. Все понимали, что «Зенит» будет настолько сильнее всех остальных. Но если абстрагироваться от того, что «Оренбург» и «Сочи» отказались сыграть против команды Семака – 15:0 по сумме всего двух матчей, то остается целая серия впечатляющих достижений, которые искренне впечатляют.

Подъем сезона. «Спартак»

Забавно их здесь видеть, но по очкам именно команда Абаскаля совершила прорыв по сравнению с первым кругом прошлого сезона. Хотя тогда на середине пути ниже, чем команда Витории, в таблице находился временно бесхозный «Ростов», «красно-белые» отыграли еще больше. С десятого места «Спартак» поднялся на второе, а разница в очках невероятная – тринадцать пунктов. У «Ростова» тоже шикарное изменение результатов, но все-таки разница на двенадцать очков, и Карпин не на чистом втором месте. Претензия к «Спартаку» понятная – надо было обыгрывать соседей по таблице, что пока не умеют делать, но Абаскаль точно классно включился. Гильермо деловито подмечает, что итоги будут подводить весной, но половину пути прошли достойно.

Стабилизация круга. «Ростов»

Для команды, которая прошлый сезон завершила на девятом месте, четвертая строчка в трех очках от «Спартака» — большой успех. Не то чтобы вообще никто не прогнозировал, что у Карпина получится – хорошая селекция играла за Валерия Георгиевича, но Федотов, получив предметное усиление в ЦСКА , набрал столько же пунктов, как «Ростов». Новоиспеченный москвич повторил результаты команды, которая по бюджету раза в три скромнее. Деньги играют в футбол, но «Ахмат» или «Сочи», где тоже достаточно средств, находятся в таблице заметно ниже, чем Карпин. У «Ростова» есть крутой Осипенко, прорезался на правом фланге Сильянов. Уткин, Глебов и Комличенко – еще три футболиста, который хотели работать именно у Карпина, и не пожалели. Полоз забивает, но может лучше, Байрамян еще о себе напомнит, а зимой могут подвести центрального защитника и интересного третьего хавбека. «Ростов» в порядке, костью в горле классическим фаворитам РПЛ .

Гроза авторитетов. «Факел»

Когда у команды уровня ФНЛ (теперь – Первой лиги) одна победа за круг, то тяжело называть «Факел» прорывом. Легко могут вылететь после первого за много лет сезона в элите. Но до чего же упрямые ребята. До разгрома в Оренбурге у них была серия из пяти мировых, которые включили ничьи против «Ростова» и «Зенита». Раньше не уступили в гостях «Сочи». Единственная победа в чемпионате – над «Локомотивом». Со «Спартаком» и ЦСКА магия не сработала, влетали с одинаковым счетом 4:1, но были ничьи против «Крыльев Советов», «Динамо» и «Краснодара», причем нередко речь о размене ударами. Клуб из Воронежа дома пользуется поддержкой фанатов – всего одно поражение в родных стенах от Абаскаля за круг, и часто упрямо встречает фаворитов. Понятно, что те сделают выводы после неудач, но хвалим «Факел». Они не так круты дома, как «Оренбург», но неуступчивые и смелые.

Новичок сезона. «Оренбург»

Если бы на выезде играли вполовину так, как дома, то могли идти в тройке. Год назад выделяли среди новичков «Крылья Советов». У самарцев было седьмое место после первого круга, 7 побед в 15 турах, отставали на один пункт от ЦСКА . Понятно, что «Оренбург», который почти повторил достижение команды Осинькина – лишь на одно место ниже, на один набранный пункт меньше, еще ничего себе в сезоне гарантировал. Например, «Рубин» после первого круга год назад был выше, чем «Спартак». И на той же позиции, что сейчас подопечные Лички. Но если Марцел не потеряет своих крутых легионеров – собрали прекрасную банду, а Сычевой уйдет не зимой, а следующим летом, то новичок будет выше «Факела» и «Торпедо» в таблице, как сейчас.

У «Оренбурга» аллергия на мировые, иначе могли быть в таблице выше, чем «Краснодар». При этом отсутствие компромиссов отличает от «Рубина» Слуцкого, который после успешного сезона выдал непростой, но не провальный первый круг, но развалился во втором. Сейчас бродят слухи, что состав «Оренбурга» набирали селекционеры из Санкт-Петербурга. Смысл понятный – советовали латиноамериканцев, которые в перспективе могут подстраховать Семака, как пытаются Родригао и Кассьерра из «Сочи». Правда это или нет – не важно, поскольку законно делиться разведывательной информацией о футболистах с кем угодно. И если смотрим на результат, то видим успешного середняка, в котором уже готовят кандидатов в «Зенит» вроде результативного Сычевого.

Воскрешение круга. «Урал»