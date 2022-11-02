«Милан» — «Зальцбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Милан» — «Зальцбург», который состоится 02 ноября 2022 года

«Милан»

Чемпион Италии проблемно выступает в Лиге Чемпионов уже второй сезон подряд и перед стартом заключительного тура имеет семь очков, что позволяет ему занимать второе место, опережая нынешнего соперника на один пункт. В такой ситуации итальянский коллектив устраивает даже ничья, тем не менее, игра будет сложной, а «Зальцбург» в какой-то момент пойдет вперед большими силами.

30 октября «Милан» проиграл на выезде «Торино» (1:2) в Серии А, а 25 числа разгромил на выезде «Динамо» Загреб в Лиге Чемпионов (4:0).

«Зальцбург»

Австрийский клуб выиграл только один матч, хотя несколько раз был близок к победе и в ничейных поединках. Теперь «Зальцбургу» нужна только выездная победа над «Миланом», которая сможет им гарантировать плей-офф Лиги Чемпионов. Данный поединок относится к решающим, коих в шестом туре осталось мало, поэтому к нему будет прикованы взгляды миллионы любителей европейского футбола.

29 октября «Зальцбург» минимально обыграл на своем поле «Хартберг» (1:0), а 25 октября на своем поле уступил «Челси» в Лиге Чемпионов (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Милан» – 1.58

Ничья – 4.5

Победит «Зальцбург» – 5.9

Статистика

Четыре последних матча «Милана» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Зальцбург» не проигрывает на выезде уже девять матчей подряд

«Милан» выиграл два из трех последних матча с «Зальцбургом»

Пять из семи поединков австрийского клуба завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Милана», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.58. «Красно-черные» играют на своем стадионе и постараются как можно раньше решить вопрос победителя в этой встрече, не ожидая нервной концовки.