«Зениту» нужны Соболев, Тюкавин или Чалов. Также Кассьерру может заменить Сычевой

1667392279

вчера, 15:31

Матео не заиграл, а Сергеева мало для счастья.

Кассьерра может быть игроком одного сезона

Весной на вершине списка снайперов были Агаларов, Полоз и Кассьерра. Только ветеран из «Ростова» сбавил, но держится. Гамид потерялся в запасе «Ахмата», Конате и Ильин точно не хуже. Кассьерра пошел на повышение в «Зенит», но если сравнивать его достижения с тем, что показал в прошлом сезоне Дзюба – 11 голов и 5 ассистов в РПЛ , то колумбийцу не место в основе «Зенита». С этим соглашается Семак, ведь Сергеев в 8 из 15 туров появлялся с первых минут.

Забивает Иван достаточно – 6 голов и 4 ассиста, но важна поправка. Забивал «Сочи», «Оренбургу» и двум аутсайдерам. Против ЦСКА , «Спартака» и «Краснодара» не видели результативных действий форварда. В целом нападающие в РПЛ нестабильные. Из первой десятки лучших снайперов прошлого сезона сохранили позиции только Соболев и Полоз. Зато теперь там меньше полузащитников, вроде Глушакова, больше центральных нападающих по амплуа.

И если смотреть на игроков РПЛ глазами скаута «Зенита», то выделяются четыре фамилии. А прелесть отбора форварда внутри РПЛ в этом сезоне – рынок результативных игроков предлагает «Зениту» совершенно разных по формату нападающих. Разве что у всех умение уступить место на передовой, что важно в команде с Малкомом, Венделом и Клаудиньо. Семаку везет, в РПЛ завелись форварды.

Соболев нужен, чтобы унизить новый «Спартак»

Не исключаем, что Александр откажется от приглашения в «Зенит», когда его получит. Но так же думали о переходе Дзюбы, когда вернулся после приключений в провинции и начал забивать за «Спартак». Думали, что Быстров никогда не вернется в Санкт-Петербург как футболист. А затем Владимир разозлил фанатов сразу двух клубов. Что мешает воссоздать те истории? Впрочем, Соболеву полезно посмотреть на судьбу Бакаева, Зелимхан стал лишним на бразильском карнавале Семака.

В мире, где Кассьерру отдают в другой клуб, а Соболев остается более сильным форвардом, чем Сергеев, Александра можно представить в основе «Зенита». Возможно, именно такой нападающий нужен. Соболев научился работать на команду, но сохранил характеристики для успешной игры на острие. Поскольку у «Спартака» теперь новое руководство, то где гарантия, что у «Зенита» не будет выхода на этих людей с предложением, от которого нельзя отказаться? В трансфере есть смысл.

Помните переход Бухарова в «Зенит»? Петербуржцам не столько был нужен тяжелый форвард, как важно было показать «Рубину» его место. После чемпионств Бердыев оставался в группе лидеров, но потеря Александра призвана была подчеркнуть силу клуба из Санкт-Петербурга. В переходе Дзюбы свобдным агентом изначально был такой же смысл. Никто тогда не знал, что Артем раскроется в солидном возрасте. У форварда не было репутации талантливого и недооцененного, скорее наоборот.

Соболев тоже не любимчик толпы, хотя первый круг прошел достойно. Явно разнообразнее по игре, чем Сергеев и Кассьерра. «Зениту» нужна подстраховка, ведь в центре композиции бразильцы, которые могут разъехаться. Заполучить равноценных Венделу, Клаудиньо и Малкому южноамериканцев не получится. Также подписание Соболева это ослабление «Спартака». У Абаскаля форвард играет ключевую тактическую роль. Но если Александр наотрез откажется, есть другие варианты.

Чалов доказал класс, а Сычевой – самый дерзкий

Сергеев и Соболев прошли примерно такой же путь, как Сычевой. Иван тоже играл в провинциальных командах, поздно оказался в РПЛ . Хватило половины сезона в «Крыльях Советов» высшей лиге, чтобы Семак одобрил трансфер. Сычевой результативнее, чем был Сергеев год назад. Примерно того же возраста. Класса особого нет. Это может остановить скаутов «Зенита», которые видели, что Кассьерре тоже не хватает школы, но положились на голевое чутье, которое оказалось чутьем тренера Федотова.

Семак также точно рассматривает подписание Чалова. Опять же, если у «Зенита» в РПЛ прав еще больше, чем раньше, то нет больше пакта о ненападении с ЦСКА . Пытались забрать Марио Фернандеса, но латераль уехал наслаждаться отцовством в Бразилию. Из нынешнего состава «армейцев» «Зениту» нужен как раз Чалов. Федору пошла на пользу работа с Абаскалем, с Федотовым форвард поладил лучше, чем с Березуцкими. Чалов по-прежнему молодой – 24 год, но уже пережил кризис и вернулся.

Подписанием Сычевого – сюжет Пигмалиона, когда тренеру Семака нужно будет из простого футболиста сделать более сложного. Ставка на Соболева – возвращение к Дзюбе, поскольку Александр из-за широты тактического диапазона напоминает Артема. Вот только как Дзюба не мог жить без Азмуна, так Соболеву нужен свой Промес. Может ли таковым стать Малком? Есть сомнения, все-таки у «Зенита» схема «4-3-3», им лучше рассмотреть еще одного кандидата в центре атаки – Тюкавина.

Молодым стоит опасаться трансферов в «Зенит»

Знаем, что в составе «Динамо» были футболисты, отказывавшие «Зениту». Тюкавин – воспитанник московского клуба, может огорчить исторических врагов. У Семака теперь нет леденца на палочке со вкусом «Кока-Колы» — путевки в Лигу чемпионов. Легко представляем расклад, в котором Соболев, Чалов и Тюкавин бравируют отказами «Зениту», повышая к себе уважение, а потом отправляются в топ-5. Как минимум у Федора и Константина такие мечты остаются.

Но не хотелось бы, чтобы в «Зените» из россиян в основе остались только Малком и Клаудиньо. Одновременно не хочется, чтобы сильных местных игроков подписывали для коллекции. Или строго с задачей ослабить конкурента. Желаем Сычевому оказаться стабильным, конкурировать за попадание в «Зенит» с Глушенковым и Сулеймановым. Когда «Зенит» исправляет свою же ошибку, как с Кузяевым, то это приятная история. А в заложниках на лавке ничего веселого.

Сергеев и Кассьерра не похожи на полноценную замену Дзюбе и Азмуну. А безумная результативность «Зенита» — результат трех погромов с 20 забитыми голами. Без них остается по два гола в среднем за игру, что неплохо, но не конец анализа. У Семака целых 6 разгромов и 11 матчей, в которых вопросительно смотрел на Кассьерру и Сергеева, а те не дарили важные мячи. У Матео нет голов за «Зенит» в РПЛ . Понятно, что Семак зимой подумает о подписании форварда.

Сергей Богданович не называет себе легендой российского футбола, как сквернослов Божович. Семак осторожнее, чем Миодраг, в делах и словах. Наставник не будет унижать Сергеева и Кассьерру в интервью, дает им шанс, но ему точно хочется получить форварда, который лучше поймает ритм бразильцев.