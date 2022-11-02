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«Зениту» нужны Соболев, Тюкавин или Чалов. Также Кассьерру может заменить Сычевой

вчера, 15:31
Соболев
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Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
Кассьерра Матео
Кассьерра Матео
Нападающий
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Матео не заиграл, а Сергеева мало для счастья.

Кассьерра может быть игроком одного сезона

Весной на вершине списка снайперов были Агаларов, Полоз и Кассьерра. Только ветеран из «Ростова» сбавил, но держится. Гамид потерялся в запасе «Ахмата», Конате и Ильин точно не хуже. Кассьерра пошел на повышение в «Зенит», но если сравнивать его достижения с тем, что показал в прошлом сезоне Дзюба – 11 голов и 5 ассистов в РПЛ, то колумбийцу не место в основе «Зенита». С этим соглашается Семак, ведь Сергеев в 8 из 15 туров появлялся с первых минут.

Забивает Иван достаточно – 6 голов и 4 ассиста, но важна поправка. Забивал «Сочи», «Оренбургу» и двум аутсайдерам. Против ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара» не видели результативных действий форварда. В целом нападающие в РПЛ нестабильные. Из первой десятки лучших снайперов прошлого сезона сохранили позиции только Соболев и Полоз. Зато теперь там меньше полузащитников, вроде Глушакова, больше центральных нападающих по амплуа.

И если смотреть на игроков РПЛ глазами скаута «Зенита», то выделяются четыре фамилии. А прелесть отбора форварда внутри РПЛ в этом сезоне – рынок результативных игроков предлагает «Зениту» совершенно разных по формату нападающих. Разве что у всех умение уступить место на передовой, что важно в команде с Малкомом, Венделом и Клаудиньо. Семаку везет, в РПЛ завелись форварды.

Соболев нужен, чтобы унизить новый «Спартак»

Не исключаем, что Александр откажется от приглашения в «Зенит», когда его получит. Но так же думали о переходе Дзюбы, когда вернулся после приключений в провинции и начал забивать за «Спартак». Думали, что Быстров никогда не вернется в Санкт-Петербург как футболист. А затем Владимир разозлил фанатов сразу двух клубов. Что мешает воссоздать те истории? Впрочем, Соболеву полезно посмотреть на судьбу Бакаева, Зелимхан стал лишним на бразильском карнавале Семака.

В мире, где Кассьерру отдают в другой клуб, а Соболев остается более сильным форвардом, чем Сергеев, Александра можно представить в основе «Зенита». Возможно, именно такой нападающий нужен. Соболев научился работать на команду, но сохранил характеристики для успешной игры на острие. Поскольку у «Спартака» теперь новое руководство, то где гарантия, что у «Зенита» не будет выхода на этих людей с предложением, от которого нельзя отказаться? В трансфере есть смысл.

Помните переход Бухарова в «Зенит»? Петербуржцам не столько был нужен тяжелый форвард, как важно было показать «Рубину» его место. После чемпионств Бердыев оставался в группе лидеров, но потеря Александра призвана была подчеркнуть силу клуба из Санкт-Петербурга. В переходе Дзюбы свобдным агентом изначально был такой же смысл. Никто тогда не знал, что Артем раскроется в солидном возрасте. У форварда не было репутации талантливого и недооцененного, скорее наоборот.

Соболев тоже не любимчик толпы, хотя первый круг прошел достойно. Явно разнообразнее по игре, чем Сергеев и Кассьерра. «Зениту» нужна подстраховка, ведь в центре композиции бразильцы, которые могут разъехаться. Заполучить равноценных Венделу, Клаудиньо и Малкому южноамериканцев не получится. Также подписание Соболева это ослабление «Спартака». У Абаскаля форвард играет ключевую тактическую роль. Но если Александр наотрез откажется, есть другие варианты.

Чалов доказал класс, а Сычевой – самый дерзкий

Сергеев и Соболев прошли примерно такой же путь, как Сычевой. Иван тоже играл в провинциальных командах, поздно оказался в РПЛ. Хватило половины сезона в «Крыльях Советов» высшей лиге, чтобы Семак одобрил трансфер. Сычевой результативнее, чем был Сергеев год назад. Примерно того же возраста. Класса особого нет. Это может остановить скаутов «Зенита», которые видели, что Кассьерре тоже не хватает школы, но положились на голевое чутье, которое оказалось чутьем тренера Федотова.

Семак также точно рассматривает подписание Чалова. Опять же, если у «Зенита» в РПЛ прав еще больше, чем раньше, то нет больше пакта о ненападении с ЦСКА. Пытались забрать Марио Фернандеса, но латераль уехал наслаждаться отцовством в Бразилию. Из нынешнего состава «армейцев» «Зениту» нужен как раз Чалов. Федору пошла на пользу работа с Абаскалем, с Федотовым форвард поладил лучше, чем с Березуцкими. Чалов по-прежнему молодой – 24 год, но уже пережил кризис и вернулся.

Подписанием Сычевого – сюжет Пигмалиона, когда тренеру Семака нужно будет из простого футболиста сделать более сложного. Ставка на Соболева – возвращение к Дзюбе, поскольку Александр из-за широты тактического диапазона напоминает Артема. Вот только как Дзюба не мог жить без Азмуна, так Соболеву нужен свой Промес. Может ли таковым стать Малком? Есть сомнения, все-таки у «Зенита» схема «4-3-3», им лучше рассмотреть еще одного кандидата в центре атаки – Тюкавина.

Молодым стоит опасаться трансферов в «Зенит»

Знаем, что в составе «Динамо» были футболисты, отказывавшие «Зениту». Тюкавин – воспитанник московского клуба, может огорчить исторических врагов. У Семака теперь нет леденца на палочке со вкусом «Кока-Колы» — путевки в Лигу чемпионов. Легко представляем расклад, в котором Соболев, Чалов и Тюкавин бравируют отказами «Зениту», повышая к себе уважение, а потом отправляются в топ-5. Как минимум у Федора и Константина такие мечты остаются.

Но не хотелось бы, чтобы в «Зените» из россиян в основе остались только Малком и Клаудиньо. Одновременно не хочется, чтобы сильных местных игроков подписывали для коллекции. Или строго с задачей ослабить конкурента. Желаем Сычевому оказаться стабильным, конкурировать за попадание в «Зенит» с Глушенковым и Сулеймановым. Когда «Зенит» исправляет свою же ошибку, как с Кузяевым, то это приятная история. А в заложниках на лавке ничего веселого.

Сергеев и Кассьерра не похожи на полноценную замену Дзюбе и Азмуну. А безумная результативность «Зенита» — результат трех погромов с 20 забитыми голами. Без них остается по два гола в среднем за игру, что неплохо, но не конец анализа. У Семака целых 6 разгромов и 11 матчей, в которых вопросительно смотрел на Кассьерру и Сергеева, а те не дарили важные мячи. У Матео нет голов за «Зенит» в РПЛ. Понятно, что Семак зимой подумает о подписании форварда.

Сергей Богданович не называет себе легендой российского футбола, как сквернослов Божович. Семак осторожнее, чем Миодраг, в делах и словах. Наставник не будет унижать Сергеева и Кассьерру в интервью, дает им шанс, но ему точно хочется получить форварда, который лучше поймает ритм бразильцев.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 06:25
Курс взят простой как дважды два. В пещеру Аладина усиление, главное возможных конкурентов ослабить.
протон
протон
сегодня в 03:57
Сычевой форвард за 50 тысяч рублей,Азмун уже кидал лазурных, Юрик тоже, Тюкавин ничем не лучше Сергеева. Оставляйте всё как есть, питерцы. И так половина сборной России на лавке отдыхает, третий состав зачем набирать.

Вариант с Азмуном не такой и очевидный. Он был хорош в старой системе Семака с Ракицким и Дзюбой. Азмун открывался хорошо за спины защитников, а Ракицкий им за спины закидывал. Сейчас же Зенит развивает атаки за счет быстрого розыгрыша мяча низом. Азмун нападающий, которому нужно пространство Дзюба это пространство создавал плюс головой скидывал ему мячи. Сейчас Зенит играет в одного чистого форварда. И не факт, что Азмун впишется в бразильскую систему Зенита.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
сегодня в 01:32
Бред, возня в песочнице.
Зенит и так чемпионство возьмёт, без этих фамилий.
Ротация, давление на тех, кто сегодня в Зените? Что бы не засыпали.
Так кризис в мире. 2-3 бразильца по скромным ценам и запросам всегда найдутся.
Выше названые могут перейти в Зенит, если возьмут чемпионат.
А они не возьмут.
Вон Малком, Клаудинио, бегают, радуются жизни, забивают, думают о гражданстве. А вы предлагаете людей, которые бегают, но не радуются жизни, хотя даже и забивают. Вы посмотрите, сравните лица во время трансляций.
Они хотят стать первыми, так пусть становятся, только через игру, а не переходом.
Сколот
Сколот
вчера в 22:33
Соболев, Чалов, Сычевой... Неужели в Бразилии закончились доны Педро?
ол
ол
вчера в 21:19
Зачем эти люди? Ослабить команды и загубить карьеры футболистов?
Кнвпт
Кнвпт ответ 6kdn7cdysh6t (раскрыть)
вчера в 18:50
Ниже дзюбы точно опустится.
112910415
112910415
вчера в 18:49
дракон не бывает сытым ...
pomor45
pomor45
вчера в 18:33
Весьма неуклюжая попытка пропиарить затасканных Соболева и Чалова и сопливого Сычевого. Автор больше им навредил, чем помог.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:20
У Зенита и так щеки на плечи упали давно. Куда ещё то?).
Over 9000
Over 9000
вчера в 17:54
пусть своего воспитона возьмут и пусть он них попробует центрнапом
хотя им и одного Сергеева хватит
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 17:20
Сычевой если только
volga.kot
volga.kot
вчера в 17:18
Соболь точно попадёт в зенитовский дубль
6kdn7cdysh6t
6kdn7cdysh6t
вчера в 17:17
Соболев не нужен Зениту по низким моральным качествам.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 17:08
Бедный ваня лучший. Новости команды Зенит когда нибудь подорвут его пожилое здоровье.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:37
К сожалению тебе тактика Зенита не понятна, Более того, ты ее искажаешь. Тактика Зенита в том, чтобы ни один молодой и путный игрок никому не достался. Иначе говоря - ослабить конкурентов. Десятки трансферов только подтверждают это. Неограниченные госденьги вполне позволяют так действовать.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:12
Что Зениту нужен нападающий на замену Кассьере - это бесспорно. Возможно нужен и второй, так как Сергеев тоже не показывает тот уровень, на который рассчитывал тренерский штаб. Но вот нужны ли они прямо сейчас (имеется ввиду в зимнее трансферное окно), или исходя из известной ситуации можно спокойно подождать до лета? С одной стороны - можно подождать. Ведь имеющихся сил вполне достаточно для чемпионского завершения сезона. Да и в дальнейшем, если ситуация не изменится, может и не имеет смысла торопиться с дорогими покупками. А то, что покупка перечисленных в статье игроков обойдется не дешево - это тоже понятно. Ну а с другой стороны, если затянуть, то можно и не успеть - ребята вполне могут найти себе более интересные варианты в Европе.
Ну это все наши рассуждения и предположения, ведь вероятность того, что тот же Соболев предпочтет Спартак, где у него все складывается пока хорошо, гораздо выше, чем то, что Александр захочет перебраться в Зенит. Да и по другим кандидатам вопросов очень много.
В любом случае тема для обсуждения на ближайшее время у нас будет, а как все обернется в итоге - подождем и увидим.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:05, ред.
Спасибо за статью.

В Зените чувствуют разочарование. За первые полгода клуб остался без трёх качественных страйкеров: зимой уехал Азмун, летом Дзюба, плюс в Бразилии остался Алберто. Вместо них клуб сначала подписал Сергеева, а позже выдернули из Сочи Кассьерру.

Зенит справиться и без напа, как в принципе сейчас и происходит, Касьерра на поле статист, Иван молодец старается, но в игру как будто не попадает, хоть и забивает. И на мой взгляд Сычёвой это вариант номер один ! Не дорого стоит, русский, адаптирован, а по игре видно что он способен на большее, плюс он габаритный, быстрый и техничный , Азмун старый и с большой зп, Альберто, думаю, не вернётся, хотя парнишка отличный, Агаларов мимо, ну а Динамовца не продадут думаю, Тюкавин ничем не лучше Сергеева.

Оставляйте всё как есть, питерцы. И так половина сборной России на лавке отдыхает, третий состав зачем набирать.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:04
Тактика Зенита понятна, собрать всех игроков представляющих хоть какой либо интерес для клуба и примерить их под тактические схемы с бразильцами! Всё предельно ясно и понятно, вот только небольшая проблемка : на поле одновременно в составе команды могут выходить только 11 игроков, а не 16 к примеру! Удачи Зениту в этом не простом деле!
Гость
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