Агент Кассьерры: «Уверен, что Матео продолжит выступать за „Зенит“»

Агент игрока «Зенита» Никос Петропулос заявил, что игрок не собирается покидать клуб из Санкт-Петербурга несмотря на слухи о возможном уходе из команды.

Я уверен, что Кассьерра продолжит выступать за «Зенит». Клуб приложил много усилий, чтобы заполучить его. В «Зените» им все довольны. Матео не везло в некоторых матчах, но он на одном уровне со сборной Колумбии. Именно поэтому мы выбрали «Зенит».