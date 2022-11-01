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Агент Кассьерры: «Уверен, что Матео продолжит выступать за „Зенит“»

вчера, 09:19

Агент игрока «Зенита» Матео Кассьерры Никос Петропулос заявил, что игрок не собирается покидать клуб из Санкт-Петербурга несмотря на слухи о возможном уходе из команды.

Я уверен, что Кассьерра продолжит выступать за «Зенит». Клуб приложил много усилий, чтобы заполучить его. В «Зените» им все довольны. Матео не везло в некоторых матчах, но он на одном уровне со сборной Колумбии. Именно поэтому мы выбрали «Зенит».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:56, ред.
Всех приветствую!
Впервые столкнулся с таким засильем агентов Смитов. Из 18 мест в группе Яшина 8 заняли именно они (а это почти половина). Ещё несколько были близко к призам через другую группу.
КП становится похож на цирк. Я понимаю, что эти люди (или 1 человек?) ничего не нарушают. Но может нужно их всех в одну из групп собирать, или призы давать только одному, а остальные распределять между другими победителями группы Заболотного?
Ну не должно быть так, что из 19 призов 8 (в т.ч. 2 худи из трёх!) забирает один, пусть и везунчик.
Правила есть правила, но до маразма доводить не нужно...
YVG
YVG
вчера в 09:49
Зачем он только там нужен.
jb6d9gckappt
jb6d9gckappt
вчера в 09:27
все возможно, будем наблюдать...
Гость
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