Агент Кассьерры: «Уверен, что Матео продолжит выступать за „Зенит“»

Агент игрока «Зенита» Матео Кассьерры Никос Петропулос заявил, что игрок не собирается покидать клуб из Санкт-Петербурга несмотря на слухи о возможном уходе из команды.
Я уверен, что Кассьерра продолжит выступать за «Зенит». Клуб приложил много усилий, чтобы заполучить его. В «Зените» им все довольны. Матео не везло в некоторых матчах, но он на одном уровне со сборной Колумбии. Именно поэтому мы выбрали «Зенит».
Впервые столкнулся с таким засильем агентов Смитов. Из 18 мест в группе Яшина 8 заняли именно они (а это почти половина). Ещё несколько были близко к призам через другую группу.
КП становится похож на цирк. Я понимаю, что эти люди (или 1 человек?) ничего не нарушают. Но может нужно их всех в одну из групп собирать, или призы давать только одному, а остальные распределять между другими победителями группы Заболотного?
Ну не должно быть так, что из 19 призов 8 (в т.ч. 2 худи из трёх!) забирает один, пусть и везунчик.
Правила есть правила, но до маразма доводить не нужно...
Впервые столкнулся с таким засильем агентов Смитов. Из 18 мест в группе Яшина 8 заняли именно они (а это почти половина). Ещё несколько были близко к призам через другую группу.
КП становится похож на цирк. Я понимаю, что эти люди (или 1 человек?) ничего не нарушают. Но может нужно их всех в одну из групп собирать, или призы давать только одному, а остальные распределять между другими победителями группы Заболотного?
Ну не должно быть так, что из 19 призов 8 (в т.ч. 2 худи из трёх!) забирает один, пусть и везунчик.
Правила есть правила, но до маразма доводить не нужно...