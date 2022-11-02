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В «Зените» заявили, что Кассьерра не покинет клуб в ближайшее время

вчера, 11:39

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе европейских клубов к нападающему Матео Кассьерре.

«Галатасарай», «Црвена Звезда» и «Генк» активно интересуются Кассьеррой? Матео не покинет «Зенит» в ближайшее время.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:28
Ох уж эти наиудобнейшие питерски лавки)) там ерохин и другие лимитчики уже думаю бар обустроили и лежаки с подогревом
Nottrow
Nottrow
вчера в 14:58
Зачем Зениту балласт в виде Кассьерры и Бакаева?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:59
Если предложат адекватную цену, то можно и согласиться.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:51, ред.
Жаль что Медведев не указал границы этого "ближайшего времени". Понятно, что до открытия трансферного окна Кассьера никуда не уйдет при всем желании всех заинтересованных сторон. А что будет дальше, генеральный директор молчит.

Да и без его слов и так понятно, что если в сферу интересов Зенита попадет более-менее нормальный нападающий по приемлемой цене и при условии, что согласится приехать в Россию, то с Кассьерой расстанутся без особых раздумий.

Вопрос в том, что надо ли Зениту в нынешней ситуации искать нового нападающего? Скорее всего нет. В чемпионате и с Кассьерой (вернее без него) команда вполне справляется, сидит в запасе на всякий случай - и вполне достаточно. Есть сомнения, что за такого нападающего дадут хорошие деньги, а за бесценок отдавать смысла нет.

Так что, я думаю, до лета колумбиец продолжит полировать зенитовскую лавку, хотя может и получит еще пару шансов проявить себя. А ближе к лету многое может поменяться и там будет видно. Не будем загадывать, подождем.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 11:41
пффф...естественно!
Трансферное окно еще закрыто!)
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