В «Зените» заявили, что Кассьерра не покинет клуб в ближайшее время

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи об интересе европейских клубов к нападающему Матео Кассьерре.
«Галатасарай», «Црвена Звезда» и «Генк» активно интересуются Кассьеррой? Матео не покинет «Зенит» в ближайшее время.
Да и без его слов и так понятно, что если в сферу интересов Зенита попадет более-менее нормальный нападающий по приемлемой цене и при условии, что согласится приехать в Россию, то с Кассьерой расстанутся без особых раздумий.
Вопрос в том, что надо ли Зениту в нынешней ситуации искать нового нападающего? Скорее всего нет. В чемпионате и с Кассьерой (вернее без него) команда вполне справляется, сидит в запасе на всякий случай - и вполне достаточно. Есть сомнения, что за такого нападающего дадут хорошие деньги, а за бесценок отдавать смысла нет.
Так что, я думаю, до лета колумбиец продолжит полировать зенитовскую лавку, хотя может и получит еще пару шансов проявить себя. А ближе к лету многое может поменяться и там будет видно. Не будем загадывать, подождем.
Да и без его слов и так понятно, что если в сферу интересов Зенита попадет более-менее нормальный нападающий по приемлемой цене и при условии, что согласится приехать в Россию, то с Кассьерой расстанутся без особых раздумий.
Вопрос в том, что надо ли Зениту в нынешней ситуации искать нового нападающего? Скорее всего нет. В чемпионате и с Кассьерой (вернее без него) команда вполне справляется, сидит в запасе на всякий случай - и вполне достаточно. Есть сомнения, что за такого нападающего дадут хорошие деньги, а за бесценок отдавать смысла нет.
Так что, я думаю, до лета колумбиец продолжит полировать зенитовскую лавку, хотя может и получит еще пару шансов проявить себя. А ближе к лету многое может поменяться и там будет видно. Не будем загадывать, подождем.