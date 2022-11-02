Три европейских клуба проявляют интерес к Кассьерре

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вчера, 10:51

Нападающий «Зенита» может продолжить карьеру в Европе.

По данным источника, интерес к колумбийцу проявляют «Црвена Звезда», «Галатасарай» и «Генк».

В нынешнем сезоне Кассьерра провёл 16 матчей за «Зенит», в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.