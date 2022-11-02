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Три европейских клуба проявляют интерес к Кассьерре

вчера, 10:51

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в Европе.

По данным источника, интерес к колумбийцу проявляют «Црвена Звезда», «Галатасарай» и «Генк».

В нынешнем сезоне Кассьерра провёл 16 матчей за «Зенит», в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:31
А возможен такой вариант? Игрок, находясь на контракте (зарплате) и желая свалить из российского чемпионата, при этом не пользуясь преференцией ФИФА, чтобы выглядеть белым и пушистым; этот игрок уже имеет какие-то предварительные приватные договорённости с потенциальными работодателями вне РФ; не забивая голов, таким вот образом сознательно понижает свою контрактную стоимость в интересах будущего покупателя? Или это слишком мудрёная схема для заурядного футболиста?
Köln
Köln
вчера в 17:50
Ааа, ну если такие клубы, то может быть и перейдёт!
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:53
сейчас начнётся всю зиму будут СМИ мусолить кто уйдёт из команд кого хотят приобрести, а смысл в чём только для того чтобы деньги потратить еврокубков нет самое время молодёжь подтаскивать, если конечно она имеется
dok66
dok66
вчера в 15:07
Контракт у него долгий . Может еще заиграет . А то , что интерес - так он всегда есть к забивающим и пасующим .
drixor
drixor
вчера в 12:21
продавать срочно!
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 11:39
По офиц. данным его взяли за 4,5 млн из Сочи.
Из перечисленных клубов только турки могут предложить больше.

Эх...да,да,да...знаю, что Зениту плевать на деньги и они его отдадут бесплатно, когда он им перестанет быть нужным. Но так хочется, чтобы даже гегемон нашего болота зарабатывал.
Мечты мечты.
Зимой Сычевого за 60к.р. возьмем..
Грустно, товарисчи!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 11:19
Кассьера, скорее всего, не нужен Зениту, но вместо него все равно кто-то нужен, получается...
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 10:53
Надо отдавать,у нас и так темнокожих много развелось
Гость
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