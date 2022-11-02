Три европейских клуба проявляют интерес к Кассьерре

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра может продолжить карьеру в Европе.
По данным источника, интерес к колумбийцу проявляют «Црвена Звезда», «Галатасарай» и «Генк».
В нынешнем сезоне Кассьерра провёл 16 матчей за «Зенит», в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
Из перечисленных клубов только турки могут предложить больше.
Эх...да,да,да...знаю, что Зениту плевать на деньги и они его отдадут бесплатно, когда он им перестанет быть нужным. Но так хочется, чтобы даже гегемон нашего болота зарабатывал.
Мечты мечты.
Зимой Сычевого за 60к.р. возьмем..
Грустно, товарисчи!
Из перечисленных клубов только турки могут предложить больше.
Эх...да,да,да...знаю, что Зениту плевать на деньги и они его отдадут бесплатно, когда он им перестанет быть нужным. Но так хочется, чтобы даже гегемон нашего болота зарабатывал.
Мечты мечты.
Зимой Сычевого за 60к.р. возьмем..
Грустно, товарисчи!